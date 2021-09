Europa może otworzyć się niżej z powodu nadchodzącego raportu banku Kanady i beżowej księgi Fed

P owrót amerykańskich inwestorów wprowadził znacznie łagodniejszy ton, po poniedziałkowych wzrostach na rynkach europejskich, ponieważ nadal zastanawiano się nad szerszym wpływem piątkowego raportu o płacach.

Wydaje się, że różne obniżki perspektyw wzrostu w USA, w tym Goldman Sachs, skłoniły do ponownej oceny kierunku rozwoju rynków w obliczu możliwego ograniczenia środków stymulacyjnych w nadchodzących miesiącach. Warto zauważyć, że chociaż wczoraj widzieliśmy, jak Dow i S&P500 spadły, Nasdaq osiągnął lepsze wyniki, kończąc dzień wyżej wraz z wzrostem dolara amerykańskiego.

Spadek cen akcji USA i mieszana sesja w Azji przełożą się na dzisiejsze otwarcie Europy. Nikkei 225 utrzymał swoją odporność, przekraczając poziom 30 tys. po raz pierwszy od kwietnia. Dzisiejszy raport JOLTS za lipiec prawdopodobnie nam przypomni, że rynek pracy wciąż ma przed sobą długą drogę do normalizacji. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na opóźnienie, jakie ma raport JOLTS. W jego treści ciągle możemy zobaczyć spadek wolnych miejsc pracy z 10 mln, które widzieliśmy w czerwcu, ze względu na bardzo wysoki wzrost zatrudnienia w lipcu.

Beżowa księga Fedu może również dać inwestorom obraz amerykańskiej gospodarki i tego, gdzie się ona znajduje w porównaniu z poprzednim badaniem. W lipcu podano, że się umocniła, wykazując na umiarkowany wzrost, co stanowiło znaczną poprawę w stosunku do poprzedniego raportu z maja. Minusem było stwierdzenie, że zakłócenia w dostawach stają się coraz bardziej powszechne, a niedobory siły roboczej i surowców powodują problemy. Pojawiły się również obawy dotyczące cen, które rosły w tempie powyżej średniego. Biorąc pod uwagę spowolnienie zatrudnienia w sierpniu i ogólny wzrost cen od tego czasu, warto zwrócić uwagę na to, czy zmienił się pogląd na gospodarkę USA i czy firmy są tak samo pewne w kwestii zatrudniania, jak wtedy.

Dzisiaj mamy kolejne posiedzenie banku centralnego, po wczorajszym spotkaniu RBA, na którym australijski bank centralny zrealizował swoje zobowiązanie do zmniejszania cotygodniowych skupów obligacji. Bank Kanady prawdopodobnie wstrzyma się od podjęcia ważnych decyzji z powodu zbliżających się wyborów, zaplanowanych na 20 września. Możliwe, że bank centralny uzna słabsze perspektywy gospodarcze i utrzyma obecny poziom skupu aktywów na poziomie 2 mld CAD tygodniowo, po zmniejszeniu ich o 1 mld w lipcu. Kanada również cierpi z powodu ponadprzeciętnej presji inflacyjnej, z ostatnim odczytem CPI wynoszącym 3,7% w lipcu, jednak jak w każdym innym kraju mówi się, że ma ona charakter przejściowy.

Ceny bitcoinów również spadły wczoraj do najniższego poziomu od czterech tygodni, kiedy Salwador przyjął go jako prawny środek płatniczy.

EURUSD – nie zdołał pokonać strefy oporu z okolic 1,1910 utrzymując swoje nastawienie do spadków. Obszar 1,1780/90 pozostaje kluczowym wsparciem, a wzrost powyżej 1.1920 otworzy drogę do 1.1975.

GBPUSD – obszar 1,3900 pozostaje ważnym oporem, obecnie ta para walutowa znajduje się poniżej linii trendu rozciągniętej z sierpniowych minimów, co umożliwia dalsze spadki do 1,3680.

EURGBP – jest nastawiony na powrót do obszaru 0,8550, wyjście powyżej 0,8610 otworzy drogę do 0,8640.

USDJPY – wycofuje się z lipcowych maksimów przy 110,35, co może oznaczać kolejny test 109,10.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 25 punktów niżej, na poziomie 7124.

DAX – oczekuje się otwarcia 20 punktów niżej, na poziomie 15823.

CAC40 – możliwe otwarcie 14 punktów niżej, poziomie 6712.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.