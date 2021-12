Europa łapie oddech po dwóch dniach wzrostów

P o niepewności widocznej na rynkach w ciągu ostatnich dwóch tygodni, w ostatnich dwóch dniach FTSE100 odzyskał wszystkie straty poniesione po Święcie Dziękczynienia oraz z powodu Omicrona i zamknął się na najwyższym poziomie od 15 listopada.

Również giełdy w USA zanotowały silne wzrosty drugi dzień z rzędu, a Nasdaq odnotował największy jednodniowy ruch w górę od marca. Akcja cenowa w tym tygodniu stanowiła całkowity kontrast w stosunku do schizofrenicznej sytuacji z zeszłego tygodnia. Ostatnie dwa dni były pełne optymizmu, ponieważ pomimo wszystkich obaw związanych z Omicronem, rośnie nadzieja, że będzie wariantem łagodnym, a jeśli chodzi o hospitalizacje i zgony, wyniki prawdopodobnie będą lepsze niż w przypadku Delty. Minęły już prawie dwa tygodnie od momentu, gdy z RPA zaczęły napływać pierwsze doniesienia na jego temat, i jak dotąd wydaje się, że nie ma bezpośredniego związku przyczynowego z jakimikolwiek zgonami. To oczywiście nie zmienia dynamiki, jeśli chodzi o sposób, w jaki Europa walczy ze wzrostem obserwowanym w przypadkach Delty, co może utrudnić ożywienie w takich krajach jak Niemcy, Austria i Holandia, gdzie ponownie nałożono ograniczenia i blokady. Obawy związane z Deltą zostały potwierdzone na początku tego tygodnia przez MFW, który ostrzegł, że może być zmuszony do obniżenia swoich prognoz PKB dla strefy euro, kiedy opublikuje nowe szacunki w styczniu. Wzrosty na rynkach akcji, są tym bardziej zaskakujące, że pojawiają się w kontekście rosnącego ryzyka inflacyjnego i banków centralnych, które prawdopodobnie zaczną wycofywać część swojego wsparcia w ramach polityki pieniężnej w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

Dzisiejsze otwarcie w Europie może przynieść krótki odpoczynek, ponieważ w kalendarzu makro nie ma zbyt wielu danych, a najważniejszym odczytem w tym tygodniu jest piątkowy wskaźnik CPI dla USA za listopad, który może przynieść duży skok z 6,2% w październiku, do poziomu bliskiego 7%. Wczoraj RBA stał się ostatnim bankiem centralnym, który wycofał się z mocno gołębiego tonu, co spowodowało gwałtowny wzrost wartości dolara australijskiego, choć od pewnego czasu należało się już spodziewać takiego odbicia. Dziś z kolei Bank Kanady zbierze się, by przedstawić swoje stanowisko w sprawie polityki monetarnej. W październiku bank centralny zakończył program skupu aktywów, podczas gdy w piątek widzieliśmy niezwykle solidne dane o zatrudnieniu w listopadzie, które przyniosły 153,7 tys. miejsc pracy, wysyłając dolara kanadyjskiego gwałtownie w górę. Dzisiejsze posiedzenie raczej nie da żadnych konkretnych sygnałów co do terminu ewentualnej podwyżki stóp, biorąc pod uwagę sytuację z Omicronem, ale rynki już teraz obstawiają, że może ona nastąpić w marcu. Interesujące będzie również to, czy bank zmieni swoje spojrzenie na inflację i jak długo spodziewa się, że pozostanie ona na wysokim poziomie.

Jeśli chodzi o inne dane, mamy również najnowsze dane dotyczące liczby nowych miejsc pracy w USA (JOLTS) za październik, które powinny utrzymać się na poziomie ok. 10,4 mln, co uwypukli słabość zeszłotygodniowego odczytu NFP.

EUR/USD – para kontynuuje spadek z oporem przy 1,1385. Kluczowe wsparcie znajduje się przy dołkach z listopada w okolicy 1,1185 oraz 1,1160. Przełamanie 1,1420 będzie pretekstem do powrotu w kierunku 1,1520

GBP/USD – kurs utrzymuje się powyżej dolnego ograniczenia kanału prz poziomie 1,3200, niedaleko wsparcia przy 1,3160. Wybicie 1,3160 otworzy drogę na 1,3000. Musimy ponownie znaleźć się powyżej 1,3400, by doszło do stabilizacji oraz ruchu w kierunku 1,3500.

EUR/GBP – para spadła z 200-dniowej MA oraz oporu linii trendu poprowadzonej od wrześniowych szczytów z 2020 roku, przy 0,8560. Wsparcie znajduje się przy 0,8480 i musi przełamać w dół ten poziom, by zanegować dalsze wzrosty.

USD/JPY – poziom 112,50 wciąż wydaje się silny, jednak odbicie musi przełamać 114,00, by skierować się na poprzednie szczyty, powyżej 115,00. Spadek poniżej 112,50 może skierować kurs na 111,80.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 5 punktów do 7,335

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 10 punktów do 15,804

CAC40 - otwarcie oczekiwane na niezmienionym poziomie 7,065



