Europa gotowa na dobry start przed danymi z Wielkiej Brytanii

Wczorajszy raport CPI z USA za grudzień, choć pozytywny dla narracji, że inflacja gwałtownie spada, jak również wzmacniający przekonanie, że Fed ponownie zmniejszy tempo cyklu podwyżek stóp do 25 pb, stawia FOMC przed pewnym problemem. Cieszy fakt, że inflacja zasadnicza ponownie spadła, podobnie jak ceny bazowe, jednak biorąc pod uwagę, że większość spadku była wynikiem malejących cen benzyny, istnieje ryzyko, że rynek nie dostrzega sedna sprawy.

Rynki wciąż wydają się wyceniać perspektywę cięcia stóp w tym roku, a gwałtowny spadek rentowności obligacji dwuletnich stanowi ogromny problem dla wiarygodności banku centralnego w zakresie niedopuszczenia do zbytniego rozluźnienia warunków finansowych. Jeśli tak by się stało, inflacja mogłaby ponownie wzrosnąć i chociaż prezes Fed z Filadelfii Patrick Harker, który jest członkiem uprawnionym do głosowania, powiedział, że obniżka tempa do 25 pb jest obecnie odpowiednia, nie słyszeliśmy, aby jakikolwiek urzędnik Fed argumentował za stopą końcową na poziomie niższym niż 5,25%. Prezes Fed z Richmond, Thomas Barkin, był nieco bardziej niejednoznaczny, mówiąc, że inflacja jest wciąż zbyt wysoka, ale jednocześnie twierdząc, że Fed może sobie pozwolić na zwolnienie tempa. James Bullard, prezes Fed z St. Louis, powiedział, że nadal jest zwolennikiem jak najszybszego podniesienia stóp powyżej 5%, co jest wyraźnym sygnałem, że zaczynają się pojawiać rozbieżności co do wielkości ruchu w lutym. Wydaje się, że rynek podjął już decyzję o podwyżce o 25 punktów bazowych, z możliwością pauzy w marcu, co w tym momencie wydaje się nieco przedwczesne przy tak napiętym rynku pracy.

Niemniej jednak fakt, że presja inflacyjna nadal zwalnia, miał również pozytywny wpływ na rynki w Europie, które wczoraj kontynuowały swój mocny początek roku. FTSE100 odnotował kolejną silną sesję i wzrósł o ponad 4,5% od początku roku, podbudowany wysokimi zyskami sprzedawców detalicznych i firm budujących domy. Brytyjski indeks blue chipów jest bliski osiągnięcia historycznych szczytów na 7903 ustanowionych jeszcze w 2018 roku. Indeks wczoraj zamknął się na 4-letnim maksimum. DAX również miał silną sesję, zamykając się powyżej 15000 pkt. po raz pierwszy od lutego ubiegłego roku. Silny początek roku wydaje się być wynikiem połączenia spadających cen, cieplejszej pogody i lepszych niż oczekiwano oświadczeń handlowych od wielu firm, po powszechnym pesymizmie, który charakteryzował okres poprzedzający Boże Narodzenie. Oczywiście wiele wyzwań nadal jest przed nami i nie chodzi tylko o to co się wydarzy z cenami towarów, gdy chińska gospodarka ponownie się otworzy.

Dzisiejsze poranne dane dotyczące handlu w Chinach pokazują szkody wyrządzone przez różne ograniczenia, blokady, a następnie ich zdjęcie, które doprowadziło do ponownego rozpowszechnienia się wirusa w grudniu. Populacja Chin w dużym stopniu jest nieszczepiona, co może być przyczyną kolejnej fali zachorowań w I kw. br., kiedy zbliżamy się do chińskiego nowego roku. Jeśli chodzi o dane dotyczące handlu w grudniu, oczekiwano, że eksport spadnie o 12%, a import o 10%. Dzisiejsze dane wyniosły -7,5% dla importu i -9,9% dla eksportu, co mniej więcej gwarantuje skurczenie się chińskiej gospodarki w przyszłotygodniowych danych o PKB za IV kwartał. Chociaż dane te były nieco lepsze od oczekiwań i poprawią się w styczniu, nadal wskazują na gospodarkę, która doświadcza znacznych zakłóceń gospodarczych.

Dziś rano poznamy najnowsze dane o PKB za listopad, które zgodnie z oczekiwaniami mają wskazywać, że gospodarka Wielkiej Brytanii jest już w umiarkowanej recesji. W związku z tym, że gospodarka skurczyła się w III kwartale, jest całkiem prawdopodobne, że w IV kwartale możemy zobaczyć dalsze spadki. Miesięczny PKB w październiku wzrósł o 0,5%, choć w ujęciu 3-miesięcznym gospodarka skurczyła się o 0,3%. Nie oczekuje się, że te 3-miesięczne dane zmienią się w porannych danych za listopad, które wyniosą -0,3%, podczas gdy w ujęciu miesięcznym oczekuje się spadku o 0,2%. Przewiduje się, że w listopadzie wszystkie sektory gospodarki odnotują spadek, produkcja przemysłowa spowolni o 0,2%, produkcja budowlana o 0,3%, a indeks usług o 0,1%. Być może dlatego funt nie radził sobie w ostatnich dniach, ponieważ rynki uważają, że Bank Anglii nie ma aż tak dużego pola do podwyżki stóp, biorąc pod uwagę, jak krucha wydaje się być gospodarka Wielkiej Brytanii, przy czym zarówno Rezerwa Federalna, jak i Europejski Bank Centralny jeszcze nie zauważają takich problemów.

EURUSD – przebiło czerwcowe maksima na 1,0787, otwierając perspektywę ruchu w kierunku 1,0950, który stanowi 50% ruchu mierzonego od maksimów z 2021 r. do zeszłorocznych minimów na 0,9536. Przejście przez 1,0950 może pozwolić na dotarcie do 1,1110.

GBPUSD – wzrósł ponad 1,2200, ale podbicia nie są zbyt przekonujące. Następny ważny opór leży w rejonie 1,2350, para walutowa musi się utrzymać powyżej 1,2000, aby dalsze zyski mogły się rozwijać.

EURGBP – ruch przez obszar 0,8870/80 może doprowadzić testu poziomu 0,9000. Wsparciem pozostają dołki z tego tygodnia na 0,8770/80, zejście poniżej 0,8770 otworzy drogę do 50-dniowej SMA i 0,8700.

USDJPY – spadek poniżej 129,50 może oznaczać dalsze straty w kierunku 126,50, które stanowi 50% ruchu od 101,18 do maksimów na 151,95. Oporem pozostają okolice 134,80, ich rozbicie będzie oznaczać kontynuację do 138.00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 12 punktów wyżej, na poziomie 7806.

DAX – oczekuje się otwarcia bez zmian, na poziomie 15058.

CAC40 – możliwe otwarcie 3 punkty wyżej, na poziomie 6978.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.