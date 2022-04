Europa będzie się otwierać wyżej po odbiciu amerykańskiego lidera technologicznego

O bawy o globalne spowolnienie gospodarcze spowodowane ponownym wzrostem ilości zachorowań na Covid-19 w Chinach doprowadziły indeks FTSE100 do najniższego poziomu od miesiąca.

Inne rynki w Europie również odnotowały gwałtowne spadki, bez odbicia CAC40 po zwycięstwie Macrona. Indeks francuskiej giełdy spadł o ponad 2% do najniższego poziomu od 14 marca. Ścisła chińska polityka „zero covid” budzi obawy, że chiński rząd będzie miał trudności z osiągnięciem swojego celu 5,5% PKB. Zwiększona zaraźliwość wariantem Omicron może również spowodować, że próby jego wyeliminowania zakończą się niepowodzeniem. Australia i Nowa Zelandia już dały za wygraną. Biorąc pod uwagę podatność chińskiej opieki zdrowotnej na rosnącą liczbę przypadków, możemy zobaczyć kolejne blokady miast w trakcie najbliższych tygodni. Wydaje się, że właśnie to było przyczyną wczorajszych spadków. Patrząc z drugiej strony zmniejszy to popyt na paliwa i może przynieść dalsze spadki cen ropy. Podczas wczorajszego dnia ceny ropy Brent spadły poniżej 100 USD za baryłkę.

Rynki amerykańskie, pomimo otwarcia na niższym poziomie, zakończyły dzień wyżej, na czele z Nasdaq100 ze względu na rosnące ceny akcji spółek technologicznych w obliczu optymizmu co do nadchodzących publikacji wyników. Dziś zobaczymy raporty takich spółek jak Microsoft czy Alphabet. Twitter również zakończył dzień wyżej po tym, jak zarząd zaakceptował ofertę Elona Muska w wysokości 44 miliardów dolarów. Wraz z późnym zwrotem w USA, rynki w Europie wydają się otwierać wyżej, po dobrej sesji azjatyckiej.

Ponieważ gospodarka Wielkiej Brytanii przygotowuje się do trudnego nowego roku podatkowego, oczekuje się, że ostateczne dane dotyczące pożyczek sektora publicznego za marzec wykażą, że rząd Wielkiej Brytanii pożyczył 19 miliardów funtów w ostatnim miesiącu roku podatkowego, co stanowi wzrost o 7 miliardów funtów w porównaniu z 12 miliardami funtów w lutym.

W ciągu roku zakończonego w lutym, rząd pożyczył 138,4 mld funtów, czyli o 25,9 mld funtów poniżej prognozy biura ds. odpowiedzialności budżetowej i 152,5 mld funtów mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Poprawa była spowodowana lepszymi niż oczekiwano wpływami podatkowymi w styczniu, które przekroczyły prognozy o 7,8 mld funtów, osiągając 26,8 mld funtów. Oczekuje się, że dzisiejsze dane, nawet jeśli zawyżone, będą znacznie poniżej sumy prognoz na poziomie 183 miliardów funtów pomimo wyższych kosztów obsługi długu, które gwałtownie wzrosły wraz z RPI w ostatnich miesiącach. Pomimo tych lepszych niż oczekiwano danych, Sunak nie dał się przekonać do cofnięcia podwyżek podatków, które nastąpiły w tym miesiącu. Paradoksalnie może się to przełożyć na niższe wpływy z podatków z powodu ograniczenia wydatków. Zaufanie konsumentów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych gwałtownie spadło i nawet jeśli sprzedaż detaliczna jeszcze była bardziej odporna, może się to przełożyć na wyniki w kolejnych okresach. W kwietniu możemy zobaczyć wzrost zaufania do 108,50, z 107,20 w marcu.

EURUSD – spadł wczoraj poniżej 1,0750 i wygląda na to, że zobaczymy ponowny test minimów z marca 2020 r. Zaprzeczeniem tego scenariusza będzie ponowne wyjście powyżej 1,0820.

GBPUSD – zejście poniżej 1,2800 daje szansę na kontynuację w stronę 1,2490 i 61,8% zniesienia ruchu od dołków z 2020 r. na 1,1410, do zeszłorocznych szczytów na 1,4240. Opór znajduje się w okolicach 1,2820/30.

EURGBP – utrzymuje się powyżej 0,8400, najbliższy poziom oporowy znajduje się w okolicach 0,8470 i 200-dniowej MA, wsparcie jest w pobliżu 0,8380. Wygląda na to, że znajdujemy się w konsolidacji pomiędzy 0,8500 a 0,8200.

USDJPY – brak siły do dalszych wzrostów może sugerować zejście do 127,40, a nawet 125,80. Kolejne wsparcie znajduje się dopiero na 124,70/80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 95 punktów wyżej, na poziomie 7475.

DAX – oczekuje się otwarcia 206 punktów wyżej, na poziomie 14130.

CAC40 – możliwe otwarcie 90 punktów wyżej, na poziomie 6539



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.