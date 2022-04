Euro na krótko zyskuje po pierwszej turze francuskiego głosowania

R ynki akcji w Europie cieszyły się dobrym zakończeniem niepewnego tygodnia, jednak piątkowe odbicie nie wystarczyło, aby DAX i CAC40 wyszły na plus.

FTSE100 cieszył się piątym z rzędu tygodniowym wzrostem, odnotowując najlepsze dzienne zamknięcie od 11 lutego i najlepsze tygodniowe zamknięcie od stycznia 2020 r. Rynki amerykańskie miały znacznie bardziej negatywny tydzień z Nasdaq100 ważącym na szerszym rynku w kontekście rosnącego dolara amerykańskiego i rentowności obligacji. Niespodziewana zmiana nastawienia prezesów Fed na bardziej jastrzębie spowodowało, że rentowności w USA o okresie 10, 5 i 2 lat osiągnęły najwyższe poziomy od ponad trzech lat. Indeks dolara amerykańskiego po raz pierwszy od maja 2020 r. przekroczył poziom 100, podczas gdy funt po raz pierwszy od listopada 2020 r. spadł poniżej poziomu 1,3000.

Euro również straciło na wartości, chociaż zaobserwowano krótkie ożywienie podczas sesji azjatyckiej po pierwszej turze wyborów we Francji, która pokazała, że Emmanuel Macron miał przewagę nad Marine Le Pen. Przed nami kolejna tura wyborów za kilka tygodni. Podczas gdy prowadzenie Macrona jest znaczące, nic nie jest pewne, dopóki nie zostanie podliczony ostatni głos. Arogancja Macrona, który uważa, że wygraną ma już w kieszeni, może mu zaszkodzić w drugiej turze. Macron jest na prowadzeniu z 28% głosów, tuż za nim jest Le Pen z 23%. Nadal istnieje duża szansa, że ci, którzy np. głosowali na Melenchona, czy Zemmoura, mogliby stanąć za Le Pen, ze względu na ich niechęć do Macrona i wspomnienia protestów z Gilet Jaunes, chociaż duża część osób równie dobrze mogłaby nie głosować w ogóle. Ostateczny wynik prawdopodobnie sprowadzi się do tego, kogo francuscy wyborcy nie lubią w mniejszym stopniu, co wydaje się być dość normalne w polityce ostatnich lat.

Dzisiaj rynki w Europie otworzą się niżej, bez oznak wzrostu CAC40 po pierwszym weekendzie sondaży we Francji.

Dzisiaj ukażą się dane na temat PKB Wielkiej Brytanii za luty, a także najnowszymi danymi dotyczącymi produkcji przemysłowej, które mają pokazać, że gospodarka spowolniła po dobrych wynikach ze stycznia. Oczekuje się, że PKB Wielkiej Brytanii wykaże wzrost gospodarczy o 0,2%, w porównaniu z 0,8% w styczniu, podczas gdy w ciągu trzech miesięcy oczekujemy spowolnienia do 0,9% z 1,1%, przy czym indeks usług spadnie z 0,8% do 0,2%. Oczekuje się, że produkcja przemysłowa spadnie do 0,3%. Rynki w Azji zaczęły tydzień dość słabo, co może ciążyć na dzisiejszym otwarciu w Europie przed kolejnymi kluczowymi danymi o inflacji w Wielkiej Brytanii, Niemczech i USA za marzec.

EURUSD – znalazło wsparcie tuż powyżej linii trendu rozciągniętej od dołków z 2017 r. na poziomie 1,0830/40 i dziś rano odbiło podczas sesji azjatyckiej. Zejście poniżej marcowych minimów zasygnalizuje możliwy ruch w kierunku minimów z 2020 r. na poziomie 1,0635. Opór pozostaje na 50-dniowym MA, a także szczytach z tego miesiąca na 1,1185.

GBPUSD – odbił od 1,2980 w zeszłym tygodniu, jego przebicie będzie przemawiać za ruchem w kierunku 1,2800. Para walutowa musi wrócić powyżej obszaru 1,3180, aby się ustabilizować.

EURGBP – zareagował na wsparcie z okolic 0,8300, kluczowe poziomy oporowe znajdują się na 0,8420 oraz 0,8510.

USDJPY – nadal jest nastawiony na wzrosty, mimo że zeszłego tygodnia utworzył dość głęboką korektę. Najbliższe opory znajdują się na szczytach zeszłego miesiąca na 125,10 i szczytach z czerwca 2015 r. na 125,85. Wsparcie znajduje się w okolicach 121,30/40, jego rozbicie będzie przemawiać za ruchem w stronę 118,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 42 punkty niżej, na poziomie 7627.

DAX – oczekuje się otwarcia 130 punktów niżej, na poziomie 14143.

CAC40 – możliwe otwarcie 38 punktów niżej, na poziomie 6510.



