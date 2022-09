Ethereum przechodzi z PoW na PoS

R ynek kryptowalut nie może zaliczyć minionego miesiąca do udanych. Jego kapitalizacja zmniejszyła się bowiem w sierpniu 2022 roku o ponad 101 mld USD z 1,081 bln USD do 980 mld USD.

Znaczny wpływ na tak spory spadek miała deprecjacja Bitcoina. BTC tracił w minionym miesiącu bardziej niż altcoiny, w efekcie czego jego udział w rynku spadł do 39,37% z 41,09% przed miesiącem. W tym samym czasie, Ethereum spadło o jedynie o 123 USD, tj. 7,33%. To też sprawiło, że udział ETH w rynku kryptowalut wzrósł w sierpniu do 19,45% z 18,90%.

6 września giełda kryptowalut Binance zaskoczyła rynek informując, że wprowadza „BUSD Auto-Conversion”, co zostanie wykorzystane do konwersji wszelkich istniejących sald użytkowników i nowych depozytów w USD Coin (USDC), Pax Dollar (USDP) i True USD (TUSD) na własnego stablecoina giełdy. Posunięcie to ma na celu zwiększenie płynności i efektywności kapitałowej użytkowników, podała firma w oświadczeniu. Konwersja rozpocznie się 29 września, do tego czasu może otrzymamy informacje co z największym stablecoinem pod względem kapitalizacji rynkowej, tetherze (USDT).

Połączenie łańcucha bloków Ethereum jest oficjalnie w toku i prawdopodobnie zakończy się między 13-16 września.

Aktualizacja Bellatrix, tj. ostatni hard fork sieci przed scaleniem została aktywowana we wtorek, wyznaczając początek długo oczekiwanego przejścia Ethereum z proof-of-work (PoW) na proof-of-stake (PoS). Zakończenie scalania będzie oznaczało koniec energochłonnego rozdziału Ethereum. Kolejne aktualizacje prawdopodobnie obejmą poprawę opłat i szybkości transakcji poprzez sharding i rollupy.

Bitcoin kontynuuje ruch w ramach trendu spadkowego, po rozbiciu kluczowego wsparcia na 19 tys. USD kolejne cele dla sprzedających to 18,5 tys. i 17,6 tys. USD. Poziomy oporowe to 19 tys. USD oraz 20,6 tys. USD.

Ethereum nie było w stanie pokonać kluczowego oporu na 1700 USD, co doprowadziło do silnej przeceny na tej kryptowalucie. Najbliższe wsparcia znajdują się na 1425 i 1360 USD.

Bitcoin Cash w trakcie wczorajszego dnia potwierdziło formację zatrzymania spadając o prawie 11%. Po rozbiciu wsparcia na 110 USD kolejny znaczący poziom znajduje się na wysokości 100 USD. Jeśli powrócimy do wzrostów celem dla kupujących będzie ostatni szczyt przed dołkiem na 128 USD oraz szczyt z 24 sierpnia na 139 USD.

Ripple utrzymuje się poniżej wsparcia na 0,33 USD, ten poziom będzie stanowił kluczową zaporę przed powrotem do szczytu z poprzedniego tygodnia na 0,34 oraz 0,37 USD. Celem dla sprzedających mogą być okolice 0,3 USD.

Litecoin utrzymuje się w szerokiej konsolidacji, której ograniczeniami są wartości 52 i 65 USD. Wybicie jednej z nich podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny.

Dash podobnie jak BCH w trakcie wczorajszego dnia straciło prawie 11% swojej wartości, co przemawia za dalszymi spadkami w stronę 39,4 USD. Opory są na 48 i 50 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.