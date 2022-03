Energia dla Bitcoina

Amerykański gigant naftowo-gazowy ExxonMobil nawiązał współpracę z firmą energetyczną Crusoe Energy Systems, aby wydobywać BTC przy użyciu technologii, która wykorzystywałaby nadwyżki gazu ziemnego produkowane podczas wydobycia ropy naftowej. Działania te mają ograniczyć marnowanie energii i pozytywnie wpłynąć na standardy obowiązujące w całej branży.

Prezes Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, ponownie mówił o potrzebie ustanowienia nowych regulacji dla rynku kryptowalut podczas panelu dyskusyjnego poświęconego walutom cyfrowym. Według niego firmy nie są jeszcze gotowe na przyjęcie stablecoinów, CBDC i innych aktywów cyfrowych. Istotnym czynnikiem dla dalszego rozwoju ich rynku są jasno określone przepisy i regulacje.

Według raportu CoinShares, w zeszłym tygodniu do produktów inwestycyjnych opartych na cyfrowych aktywach napłynęło ponad 190 milionów dolarów, co jest największym wynikiem od połowy grudnia 2021 roku. Najwyższe wpływy odnotowały produkty oparte na Bitcoinie, mimo że jego wyniki w tym kwartale nie były zbyt imponujące.

Silvergate Bank udzielił Macrostrategy pożyczki w wysokości 205 milionów dolarów, zabezpieczonej udziałami w BTC. Firma Michaela Saylora chce przeznaczyć te środki na kolejny zakup Bitcoinów.

Bitcoin pokonał opór na wysokości 45 tys. zł, zgodnie z zasadą zmiany biegunów, na tym poziomie aktualnie mamy najbliższe wsparcie. Kolejnym celem dla kupujących będzie wartość 49,5 tys. USD.

Ethereum walczy z oporem na 3415 USD, jego pokonanie otworzy drogę do 3900 USD. Potencjalne spadki mogą się zatrzymać w okolicach 3055 USD.

Bitcoin Cash od tygodnia konsoliduje poniżej oporu na 395 USD, ale patrząc na główne kryptowaluty prawdopodobnie go przełamie. Wsparcie jest na 355 USD, jego rozbicie będzie zapowiadać zejście do 340 USD. Utrzymanie dobrego sentymentu na cyfrowych aktywach pozwoli na dotarcie do równego poziomu 400 USD i dołków z grudnia z okolic 420 USD.

Ripple pozostaje w trendzie wzrostowym, w ramach którego tworzone są kolejne półki cenowe. Warto zwrócić uwagę na szczyty z początku lutego, które stanowią kluczową zaporę przed ruchem do równego poziomu 1 USD. Wsparcie jest na 0,82 USD.

Litecoin podobnie jak Ripple wzrasta trzymając się 45 stopniowej linii trendu. Opór jest na 132 USD, a wsparcie znajduje się w okolicach 121 USD.

Dash wypada najsłabiej z grona badanych kryptowalut wzrastając o 2,25% w trakcie ostatniego tygodnia. Znaczące dla niego poziomy cenowe to 123, 138 i 145 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.