EBC znów podniesie stopy procentowe

Wczoraj miała miejsce kolejna niestabilna sesja na rynkach w Europie, gdzie indeks FTSE100 odnotował silne spadki ze względu na ceny ropy naftowej, które osiągnęły najniższe poziomy od początku lutego w związku ze wzrostem obaw o globalną recesję. Z drugiej strony rynki amerykańskie zamykały się na plusie po ostatniej Beżowej księdze Fed, która pokazała, że choć wzrost gospodarczy zwalniał, presja cenowa również słabła w wielu okręgach. Spowodowało to spadek kursu dolara amerykańskiego, a także rentowności. Odbicie zeszłej nocy na rynkach amerykańskich i słabszy dolar prawdopodobnie przełoży się na pozytywne otwarcie w Europie.

Patrząc na dzisiejsze kluczowe wydarzenia, głównym z nich będzie decyzja w sprawie stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego wraz z ostatnimi tygodniowymi liczbami bezrobotnych w USA. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się pewne, że podczas dzisiejszego spotkania Europejski Bank Centralny podniesie stopy procentowe o 50 pb. W ciągu ostatnich kilku dni nastąpiła zmiana tej narracji, kiedy kilka jastrzębi znacznie głośniej wypowiadało się o konieczności bardziej agresywnych podwyżek stóp, przemawiając za zmianą o 75 pb po tym, jak inflacja zasadnicza wzrosła do 9,1% na początku miesiąca. Rada zarządzająca jest podzielona na dwie części, jedna jest za ruchem o 50 pb, a druga 75 pb, przy czym prezes EBC, Christine Lagarde, podobno należy do tej pierwszej. Dzisiejsze zbyt agresywne posunięcie będzie nieść ze sobą ogromne ryzyko dla EBC, biorąc pod uwagę, że najnowsze prognozy ekspertó w prawdopodobnie przyniosą obniżenie wzrostu PKB i podwyżki celów inflacyjnych. Istnieje również ryzyko gwałtownego wzrostu rentowności, szczególnie we Włoszech, gdzie 10-letnia rentowność na początku tego tygodnia przekroczyła 4%. Z drugiej strony, gdyby EBC podjął zbyt ostrożne działania, euro mogłoby spaść z powrotem do ostatnich minimów, chyba że EBC zasygnalizowałby, że będzie kontynuować podwyżki o 50 pb w kolejnych miesiącach, jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie. To jednak byłoby sprzeczne z niedawnymi komunikatami, że wszystkie przyszłe decyzje dotyczące stóp będą podejmowane podczas spotkania, co oznaczało koniec wskazówek na przyszłe miesiące. Niezależnie od tego, czy otrzymamy dziś 75 pb, czy 50 pb, dzisiejsza decyzja zostanie ogłoszona po silniejszym niż się tego spodziewano ruchu z lipca, kiedy widzieliśmy podwyżkę o 50 pb. Jakakolwiek decyzja zostanie podjęta dzisiaj, prezes EBC, Christine Lagarde, będzie musiała upewnić się, że jej przesłanie będzie jasne. Przemówienie będzie również dobrą okazją do ustalenia dalszych szczegółów dotyczących działania narzędzia do przeciwdziałania fragmentacji.

Oczekuje się, że tygodniowe liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA utrzymają się na stałym poziomie 234 tys., nieco powyżej poziomu z zeszłego tygodnia wynoszącego 232 tys.

EURUSD – odbił się od dołka z tego tygodnia na 0,9864, ale musi się przebić powyżej 1,0120, aby zminimalizować ryzyko ruchu w kierunku 0,9620. Brak wzrostu powyżej 1,0120, będzie oznaczał kontynuację spadków do 0,9000.

GBPUSD – spadł do najniższego poziomu od 1985 r., tj. 1,1405, po czym silnie się odbił. Kluczowy opór jest na 1,1600, a dalsze spadki mogą się zatrzymać na 1,1400 bądź 1,1000.

EURGBP – po nieudanej próbie zejścia poniżej 0,8560 kieruje się do czerwcowych maksimów na 0,8720. Dopiero rozbicie ww. wsparcia będzie przemawiać za ruchem do 0,8480.

USDJPY – prawie dotknęło 145,00 przed wycofaniem, jego rozbicie pozwoli obrać maksima z 1998 r. na poziomie 147,70 kolejny za cel. Ważne wsparcia są w okolicy 140,30, a także 143,10.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 23 punkty wyżej, na poziomie 7260.

DAX – oczekuje się otwarcia 76 punktów wyżej, na poziomie 12992.

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów wyżej, na poziomie 6136.



