EBC utrzyma swoją politykę, pomimo zacieśniających się obostrzeń?

Rynki finansowe po obu stronach Atlantyku notowały wczoraj pozytywną sesję, ponieważ Joe Biden został zainaugurowany jako 46. prezydent Stanów Zjednoczonych i wygłosił przemówienie, w którym mówił o jedności i zjednoczeniu kraju, a także wezwał do zakończenia „niewolniczej wojny” ostatnich kilku lat. Wszystkie główne rynki akcji w USA zamknęły się na nowych rekordowych poziomach. Rynki w Europie również zakończyły pozytywnie, ponieważ inwestorzy przyjęli przesłanie nowego prezydenta i sekretarz skarbu wraz z obietnicą „działania na wielką skalę”, w przemówieniu dla amerykańskich decydentów dzień wcześniej.

Ten entuzjazm, związany z nowym programem stymulacyjnym, prawdopodobnie wpłynie na pozytywne otwarcie w Europie dzisiejszego ranka, po tym, jak Bank Japonii utrzymał politykę pieniężną bez zmian, przed dzisiejszą decyzją EBC w sprawie stóp procentowych. W Europie niewiele jest dowodów wzrostu cen, a ostateczne dane z grudnia wskazują na spadek CPI o -0,3% i odczytu bazowego na poziomie 0,2% w ujęciu rocznym, przy czym liczba ta prawdopodobnie będzie nadal podkreślać konieczność utrzymania warunków finansowych, jeśli koniunktura pogorszy się. Prezes EBC, Christine Lagarde, mogła wyrazić w zeszłym tygodniu przekonanie, że grudniowe prognozy banków są nadal aktualne i prawdopodobnie zrobi to samo dzisiaj, pomimo zaostrzenia ograniczeń we Francji, Niemczech i Holandii w ostatnich dniach. Dziś nie oczekuje się żadnych zmian, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy EBC pokazał, że jest gotowy do zmiany polityki, gdy jest to konieczne, w celu wsparcia gospodarki europejskiej.

Nie pomógł słabszy dolar amerykański, który wypchnął euro powyżej poziomu 1,2000 w stosunku do dolara i zwiększył presję deflacyjną na gospodarkę, która wróciła do recesji i jest mało prawdopodobne, aby odżyła przed drugą połową 2021 r., ze względu na kolejne ograniczenia, które obowiązywały przez większość czwartego kwartału ubiegłego roku i prawdopodobnie zostaną przedłużone na drugi kwartał tego roku. Niemcy przedłużają swój lockdown do połowy lutego, podczas gdy we Francji i Holandii wprowadzono godzinę policyjną, a bary i restauracje we Francji pozostają zamknięte do Wielkanocy, nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu. Sugeruje to jeszcze większy cios ekonomiczny w nadchodzących tygodniach i miesiącach, w tym samym czasie, gdy program szczepień zaczyna się bardzo niepewnie.

W grudniu EBC po raz drugi w 2020 r. rozszerzył program pandemicznego awaryjnego skupu aktywów z 1,35 bln euro do 1,85 bln euro, a także przedłużył go o kolejne 9 miesięcy, do marca 2022 r. Choć pozwala to kupić trochę czasu, wraz z programem pożyczkowym w formie TLTRO, to jednak EBC nie może działać sam, ponieważ działa już na granicy swojego mandatu. Tutaj potrzebna jest pomoc na znacznie większą skalę fiskalną, która w tej chwili ma dopiero nadejść w dość ograniczonej formie w postaci unijnego funduszu naprawczego. 390 mld euro z 750 mld euro tego funduszu w formie dotacji, to zbyt mało, aby naprawdę zrobić dużą różnicę. Pozytywem jest, że produkcja utrzymuje się na dość dobrym poziomie, jednak indeksy PMI dla usług nadal się kurczą, z niewielkimi perspektywami na mocne odbicie ze względu na kontynuację ograniczeń we Francji, a także w Niemczech. Chociaż EBC dołożył wszelkich starań, aby zapewniać, że jego zestaw narzędzi monetarnych wciąż posiada mnóstwo amunicji, wzrost wartości euro i osłabienie dolara amerykańskiego nie pomagają. Pojawiają się w końcu bodźce fiskalne na dużą skalę na szczeblu krajowym. Pod tym względem prowadzą Niemcy, z tymczasowym zawieszeniem paktu fiskalnego, jednak ten bodziec jest dostarczany bardzo lokalnie, a nie na poziomie ogólnoeuropejskim, z Włochami, Hiszpanią i Grecją, które mają największe potrzeby gospodarcze. Wydarzenia we Włoszech również nie pomagają w obecnej sytuacji, gdy tamtejsi politycy spierają się o to, jak wydać swoją część funduszu naprawczego. Chociaż dodatkowe pieniądze są mile widziane, prawdopodobnie zostaną zmarnowane, biorąc pod uwagę brak apetytu włoskich instytucji na przeprowadzenie reform niezbędnych do poprawy funkcjonowania gospodarki w dłuższej perspektywie. Ze względu na to, że szkody spowodowane pandemią prawdopodobnie rozciągną się jeszcze na 2021 r., Europa nie wydaje się być bliższa podjęcia działań politycznych, a także fiskalnych.

Gdy prezydent Biden zasiądzie do pierwszego pełnego dnia urzędowania na nowym stanowisku, amerykański rynek pracy znajdzie się na szczycie jego listy priorytetów, ponieważ już dzisiaj oczekujemy na najnowsze dane dotyczące liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. W zeszłym tygodniu nastąpił duży wzrost w odczycie, z 787 tys. do 965 tys., co przypomina decydentom w USA, że konieczne są pilne działania. Obecne prognozy wskazują na lekki spadek do 930 tys., jednak biorąc pod uwagę wzrost wskaźników infekcji do grudnia i spadek zaufania konsumentów, nie zdziwi kolejny wzrost w danych.

EURUSD – para pozostaje powyżej 1,2040 i 50-dniowej MA. Spadek poniżej 1,2040 może dać sygnał do dalszej zniżki w kierunku 1,1980 i dalej, w okolice 1,1800. Obecne odbicie musi przełamać opór przy 1,2170 by dotrzeć do 1,2230.

GBPUSD – marginalny nowy szczyt przy 1,3719 został osiągnięty wczoraj, jednak niepowodzenie w przełamaniu powyżej 1,3720 spowodowało spadek funta. Dopóki znajdujemy się poniżej 1,3720, istnieje ryzyko powrotu do 1,3420. Wybicie powyżej 1,3720 otworzy drogę w kierunku 1,4000.

EURGBP – poziom 0,8860 został przełamany wczoraj, otwierając perspektywę dla ruchu w kierunku 0,8780. Odreagowanie powinno utrzymać się poniżej 0,8930.

USDJPY – dopóki znajdujemy się poniżej oporu przy 104,40, trend spadkowy jest wciąż aktualny. Poziom ten pozostaje kluczową barierą dla dalszych wzrostów w kierunku 105,20. Dopóki cena pozostaje poniżej 104,40, kierujemy się w okolice dołków ze stycznia, przy 102,60.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 30 punktów do 6,770

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 40 punktów do 13,961

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 19 punktów do 5,647



