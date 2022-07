EBC stoi przed trudnym wyborem

P o trzech dniach wzrostów, rynki europejskie cofnęły się wczoraj, ponieważ powróciły obawy o dostawy rosyjskiego gazu i upadek rządu Włoch.

Z drugiej strony, rynki amerykańskie zamknęły się na najwyższym poziomie od ponad miesiąca, na czele z Nasdaq100 po tym, jak Senat USA przegłosował zwiększenie subsydiów na krajową produkcję chipów o 50 mld USD. Nie wygląda na to, aby dynamika wzrostów z zeszłej nocy wpłynęła na dzisiejszą sesję europejską, która prawdopodobnie rozpocznie się nieco niżej.

Dzisiaj premier Włoch, Mario Draghi, ma zejść ze stanowiska przed spotkaniem EBC, na którym ma zostać przeprowadzona pierwsza od 11 lat podwyżka stóp procentowych. Biorąc pod uwagę, że inflacja już jest na rekordowo wysokim poziomie w całej strefie euro i wynosi 21,9% w Estonii oraz 19,3% na Litwie, oczywiste jest, że stopy procentowe muszą wzrosnąć z obecnych -0,5%. Najważniejsze pytanie brzmi: o ile? Szczególnie biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu energetycznego jesienią. Prezes EBC, Christine Lagarde, już zapowiedziała, że stopy wzrosną dziś o 0,25%, więc jest to najbardziej prawdopodobny wynik, jednak w ostatnich komentarzach wyraźnie zaznaczono, że EBC będzie rozważał ruch o 0,5% i dalsze podwyżki już we wrześniu. Faktem jest, że podwyżka stóp o 25 punktów bazowych, a nawet 50 punktów bazowych, nie powinna mieć większego wpływu na presję inflacyjną tej wielkości, gdy bazowe stopy procentowe ciągle są ujemne, a euro spadło o ponad 14% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Największym problemem EBC nie jest sama inflacja, a stabilność na rynkach obligacji w strefie euro, gdzie rozszerzają się spready, szczególnie pomiędzy Włochami a Niemcami. Niestabilność polityczna we Włoszech nie pomaga EBC w zarządzaniu włoskimi kosztami zadłużenia, gdzie spread między niemieckimi i włoskimi 10-letnimi rentownościami przekracza 200 punktów bazowych. Aby sobie z tym poradzić, Lagarde obiecała przedstawienie specjalnego narzędzia do zwalczania fragmentacji, ale rynki potrzebują konkretów, a nie obietnic. Podobne obawy o fragmentację widzieliśmy w 2012 roku, więc istniało prawdopodobieństwo, że ten problem powróci. EBC miał lata, aby przygotować się na podobny scenariusz, dlaczego więc tak długo zajęło dostarczanie rynkom jakichkolwiek wskazówek, jakie środki zostaną podjęte? Narasta pesymizm dotyczący tego, czy EBC będzie w stanie podjąć legalne działania, które pozwolą na uniknięcie kryzysu o podobnej skali do greckiego. EBC musi zrobić coś więcej niż mówić, zwłaszcza że nadchodzący kryzys gazowy może silnie wpłynąć na działalność w całej strefie euro.

Przed posiedzeniem EBC otrzymamy najnowsze dane dotyczące kredytów dla sektora publicznego w Wielkiej Brytanii za czerwiec, które mają gwałtownie wzrosnąć z 13,2 mld GBP do 21,2 mld GBP, przy czym spodziewany jest znaczny wzrost oprocentowania zadłużenia ze względu na wyższą inflację.

EURUSD – najbliższy opór znajduje się przy 1,0340/50, do czasu jego pokonania nastawienie pozostaje do ruchu w kierunku 0,9950 oraz 0,9660.

GBPUSD – na razie napotyka opór w okolicach 1.2040/50, jego przebicie pozwoli na stabilizację oraz dalsze wzrosty w stronę 50-dniowego SMA. Wsparcie pozostaje przy 1,1870.

EURGBP – 50-dniowa SMA na poziomie 0,8540 ogranicza wzrosty ruch powyżej niego będzie przemawiać za kontynuacją w kierunku 0,8600. Pozostanie poniżej tego poziomu może doprowadzić tę parę walutową w okolice ostatnich minimów.

USDJPY – ponownie wzrasta w stronę 140,00, którego rozbicie otworzy drogę do 145,00. Wsparcia pojawiają się na poziomie 135,80, a także 134,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 4 punkty niżej, na poziomie 7260.

DAX – oczekuje się otwarcia 50 punktów niżej, na poziomie 13232.

CAC40 – możliwe otwarcie 24 punkty niżej, na poziomie 6160.



