EBC przed ważnymi decyzjami

G iełdy europejskie zakończyły wczorajszy dzień niżej po tym, jak OECD poszło w ślad za Bankiem Światowym i opublikowało słabe dane makroekonomiczne. OECD stwierdziło, że światowa gospodarka zapłaci wysoką cenę za rosyjską inwazję na Ukrainę, co powinno się przejawiać w niższym wzroście gospodarczym i wyższych cenach oraz może spowodować trwalszą inflację.

OECD przedstawiła ponurą perspektywę niskiego wzrostu i wyższego poziomu inflacji w dłuższym terminie. Rynki amerykańskie przeszły podobnie negatywną sesję z tych samych powodów. Ten trend utrzymywał się również podczas sesji azjatyckiej i wygląda na to, że przełoży się na niższe otwarcie w Europie. Najnowsze dane dotyczące handlu w Chinach za maj wskazywały na przyzwoite ożywienie w imporcie i eksporcie, po tym, jak otrzymały silny cios w postaci blokad i ograniczeń związanych z Covid-19 miesiąc wcześniej. Import w maju wzrósł o 4,1%, co stanowi poprawę w stosunku do kwietniowego odczytu na poziomie 0%. Eksport również był lepszy, wzrastając o 16,9%, co stanowi silną poprawę w porównaniu z 3,9% podczas poprzedniego odczytu.

Podczas dzisiejszego dnia uwaga inwestorów skupi się na decyzji EBC w sprawie stóp, już o godzinie 12:45, a następnie na konferencji prasowej o godz. 13:30. Chociaż nie oczekuje się żadnych zmian w polityce, prezes EBC, Lagarde, prawdopodobnie wykorzysta tę okazję, aby zapowiedzieć podwyżkę stóp na przyszły miesiąc. EBC jest daleko w tyle, jeśli chodzi o inflację. Jeszcze pod koniec zeszłego roku prezes EBC, Christine Lagarde, powiedziała, że podwyżka stóp w 2022 r. jest mało prawdopodobna, mimo że CPI już wzrosło do 4 9, przy 6% w Niemczech. W tym czasie prezes Fed, Jay Powell, zmienił swoje zdanie na temat inflacji i wstrzymał się od dalszego używania słowa „przejściowa” podczas wypowiedzi na jej temat. To powinno być dla EBC wskazówką, że inflacja może pójść tylko w jedną stronę, a jej spadek nie jest opcją, jednak Lagarde twierdziła dalej, że prawdopodobnie jesteśmy u szczytu inflacji i że zacznie ona spadać wraz z upływem 2022 roku.

Biorąc pod uwagę trend PPI i jego kontynuację, nadal było oczywiste, że w całym bloku narastała presja inflacyjna. Sześć miesięcy później EBC musi się zmagać z CPI na poziomie 8,1%, podczas gdy w Hiszpanii CPI wynosi 8,5%, a w Niemczech 8,7% i jest najwyższe od wczesnych lat 90-tych.

To wciąż niski poziom w porównaniu z krajami takimi jak Estonia, gdzie wynosi 18,8% i 16,8% na Litwie. Może to doprowadzić do rozmów o podwyżce stóp o nawet 50 pb w lipcu. Obecna sytuacja stanowi ogromny problem dla EBC i jego wiarygodności, ponieważ jeśli zasygnalizuje bardziej agresywną ścieżkę zacieśniania, spready obligacji w krajach takich jak Włochy mogą zacząć rosnąć do poziomów, które są niezwykle problematyczne jeśli chodzi o finansowanie długu. Na swojej pierwszej konferencji prasowej Lagarde nie wypadła zbyt dobrze, gdy powiedziała, że zadaniem EBC nie jest zacieśnianie spreadów, co szybko zostało skorygowane. Najbliższe miesiące będą stanowić ogromne wyzwanie dla EBC, kiedy będzie musiało rozpocząć cykl podwyżek stóp procentowych. Faktem jest, że nawet gdyby EBC podniósł stopy powyżej 0%, efekt prawdopodobnie byłby w najlepszym razie znikomy. Realne stopy są nadal silnie ujemne i prawdopodobnie pozostaną takie przez wiele miesięcy.

EURUSD – obecnie respektuje opór z linii trendu spadkowego rozciągniętej od tegorocznych maksimów, który obecnie znajduje się przy 1,0750. Do czasu wyjścia powyżej niego utrzymuje się nastawienie do dalszych spadków, wsparcia są na 1,0640 oraz 1,0530.

GBPUSD – obszar 1.2600 nadal stanowi barierę dla kupujących, para walutowa musi się przebić przez 1,2630, aby otworzyć drogę do 1,2820. Zejście poniżej 1,2450 będzie przemawiać za ruchem w kierunku 1,2320.

EURGBP – znalazło wsparcie na linii trendu rozciągniętej od kwietniowych dołków, najbliższy opór znajduje się w okolicach 0,8600, do czasu jego wybicia możemy zobaczyć ruch w stronę 0,8420.

USDJPY – kieruje się w stronę szczytów z 2002 r. na 135,00. Kluczowe dla wzrostów będzie utrzymanie powyżej 50-dniowego MA.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 40 punktów niżej, na poziomie 7553.

DAX – oczekuje się otwarcia 82 punkty niżej, na poziomie 14364

CAC40 – możliwe otwarcie 44 punkty niżej, na poziomie 6404.



