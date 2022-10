EBC może podwyższyć stopy procentowe o kolejne 75 punktów bazowych, Meta mija szacunki

Rynki europejskie zamknęły się wczoraj na 5-tygodniowych maksimach po tym, jak Bank Kanady zaskoczył rynek, podnosząc stopy o mniej niż oczekiwano tj. 50 pb, przy czym prezes Banku Kanady, Tiff Macklem, przyznał, że bank centralny kładzie większy nacisk na skutki, jakie mogą wywołać stopy procentowe w przyszłości. Może to mieć wpływ na sposób myślenia Rezerwy Federalnej, kiedy się spotka w przyszłym tygodniu.

Stąd też spadek kursu dolara amerykańskiego. Wczorajszy ruch Banku Kanady był istotny w kontekście gołębiej podwyżki stóp przez RBA na początku tego miesiąca. W obu przypadkach rynki mieszkaniowe zostały mocno dotknięte obecnym tempem podwyżek stóp, a dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w USA w ostatnich miesiącach silnie spadają. Czy ta słabość rynku mieszkaniowego może mieć wpływ na rozważania Fed pod koniec roku?

Pomimo wczorajszego gołębiego ruchu Banku Kanady, S&P500 i Nasdaq 100 spadały, ponieważ obawy o wyniki spółek technologicznych nadal ciążyły na nastrojach. Meta Platforms to kolejny gigant technologiczny, który nie spełnił oczekiwań w zakresie wyników za III kwartał. Zyski nie spełniły oczekiwań i wyniosły 1,64 USD na akcję, natomiast skorygowane przychody były nieco lepsze i wyniosły 27,24 mld USD. Prognoza przychodów na IV kwartał również jest niższa i wynosi od 30 do 32,5 mld USD. Dział Reality Labs nadal traci gotówkę - przychody wyniosły 285 mln USD, a straty okazały się wyższe niż oczekiwano i wyniosły 3,67 mld USD. Jak długo to potrwa zanim rozmiar tych strat spowoduje konieczność cięcia kosztów operacyjnych? Na plus należy zaliczyć, że dzienna liczba aktywnych użytkowników pozostała na wysokim poziomie.

Niezdolność rynków amerykańskich do podtrzymania wczorajszego odbicia oraz negatywna reakcja na ostatnie dane Mety sprawiają, że przed dzisiejszą kluczową decyzją EBC w sprawie stóp procentowych, rynki europejskie otworzą się na niższym poziomie. Na ostatnim posiedzeniu we wrześniu powszechnie oczekiwano, że EBC podniesie stopy, a jedyną niewiadomą było to, czy o 75 czy o 50 pb.

Decyzja o podniesieniu stóp o 75 pb była podyktowana podniesieniem prognoz inflacyjnych banku, które zostały skorygowane do 8,1% w 2022 i 5,5% w 2023. Cele te wydają się obecnie niewiarygodnie przestarzałe, biorąc pod uwagę, że niemiecka inflacja znacznie przekracza 10%, a główny wskaźnik unijny również jest dwucyfrowy, przy czym ceny bazowe wynoszą 4,8% i prawdopodobnie jeszcze wzrosną. Coraz większa liczba decydentów EBC coraz głośniej mówi o potrzebie znacznie wyższych stóp, pomimo uznania, że PKB prawdopodobnie dość gwałtownie spadnie. EBC obniżył swoje prognozy na lata 2023 i 2024, odpowiednio do 0,9% i 1,9%, ale podniósł prognozę na rok 2022 do 3,1%. Te prognozy PKB wydają się niezwykle optymistyczne, biorąc pod uwagę tło energetyczne i być może świadczą o pewnym dysonansie poznawczym urzędników EBC. EBC powiedział, że spodziewa się kontynuowania ścieżki podwyżek na kolejnych posiedzeniach, choć prawdopodobnie w wolniejszym tempie niż Rezerwa Federalna. Słyszeliśmy od kilku członków rady zarządzającej o potrzebie wcześniejszego wprowadzenia podwyżek i przywrócenia głównej stopy procentowej do poziomu 3%. Byłby to ogromny ruch, biorąc pod uwagę obecną główną stopę finansowania na poziomie 1,25%. Jeśli EBC podniesie dziś stopę o kolejne 75 punktów bazowych, to efekt dla takich krajów jak Włochy może być bardzo problematyczny. Chociaż rentowności wycofały się z ostatnich maksimów, to słyszeliśmy już wypowiedzi nowej premier Włoch Meloni, która skrytykowała ostatnie decyzje EBC o podniesieniu stóp procentowych o 125 punktów bazowych od lipca, gdyż grozi to recesją. Prezydent Francji Macron również wypowiedział się w podobny sposób, ostrzegając bank centralny przed spowolnieniem popytu w celu ograniczenia inflacji. Jest mało prawdopodobne, by te komentarze powstrzymały EBC przed podniesieniem stóp o 75 punktów bazowych do poziomu 2%, jednak w obliczu zaskakująco gołębiego komunikatu Banku Kanady, który wywołał spekulacje na temat spowolnienia tempa podwyżek stóp przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Fed, konferencja EBC może mieć wyższe znaczenie. Dzisiejszy dzień zależy nie od tego, co EBC przedstawi, ale właśnie od tego, co powie prezes EBC, Christine Lagarde, w sprawie przyszłych posunięć w czasie, gdy inflacja w UE nadal wykazuje niewielkie oznaki spowolnienia. Pozostaje jeszcze kwestia tego, na jakich warunkach program TPI mógłby wejść w życie w razie potrzeby, jednak w obliczu tego, jak rozwijają się perspektywy gospodarcze UE, jest całkiem prawdopodobne, że inflacja mogłaby spaść dość szybko, gdy popyt zacznie się załamywać. To jest właśnie zagadka, z którą zmaga się EBC, gdy jastrzębie dążą do osiągnięcia stopy bazowej na poziomie 3%. Dalszy spadek popytu może doprowadzić Niemcy do recesji przed końcem roku.

EURUSD – wyszedł powyżej październikowych maksimów i linii trendu spadkowego poprowadzonej od szczytów z tego roku, co otwiera perspektywę ruchu w kierunku 1,0200 i wrześniowych szczytów. Wsparcie znajduje się w rejonie 0,9980.

GBPUSD – wzrost powyżej 50-dniowej SMA oraz obszaru 1,1500 daje szanse na ruch w kierunku 1,1740 i wrześniowych maksimów. Wsparcie znajduje się w rejonie 1,1420.

EURGBP – wygląda na to, że po zejściu poniżej 0,8650 i 50-dniowej SMA nastąpi ponowny test 0,8600 i 100-dniowej SMA. Opór pozostaje w okolicy 0,8780.

USDJPY – osuwanie się rentowności i ciągła słabość dolara amerykańskiego sprawiły, że jen japoński kontynuuje odbicie. Wygląda na to, że w tym tygodniu dojdzie do re-testu dołków na poziomie 145,50. Poziom 150,00 stanowi kluczowy opór.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 20 punktów niżej, na poziomie 7036.

DAX – oczekuje się otwarcia 33 punkty niżej, na poziomie 13162.

CAC40 – możliwe otwarcie 12 punktów niżej, na poziomie 6264.



