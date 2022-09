EBC kontynuuje prace nad cyfrowym euro

1 6 września Europejski Bank Centralny ogłosił listę firm wybranych do pomocy w rozwoju interfejsów użytkownika dla systemu cyfrowego 6 września Europejski Bank Centralny ogłosił listę firm wybranych do pomocy w rozwoju interfejsów użytkownika dla systemu cyfrowego euro . W tym gronie znalazł się m.in. Amazon i banki: włoski Nexi i hiszpański CaixaBank.

Według EBC firmy te będą pracować w odrębnych obszarach projektu rozwojowego dot. CBDC, testując integrację cyfrowego euro w różnych przypadkach użycia. Amazon będzie odpowiedzialny za testowanie systemów płatności e-commerce, a CaixaBank i Worldline będą badać płatności P2P. Z kolei EPI i Nexi zajmą się detalicznymi płatnościami w punktach sprzedaży. Europejski Bank Centralny jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za rozwój kodu i infrastrukturę CBDC. Stworzone przez firmy prototypy posłużą jedynie do testowania funkcjonalności cyfrowego euro, ale według EBC nie będą wykorzystywane w późniejszych fazach projektu.

Prokuratura Korei Południowej wystosowała oficjalny nakaz aresztowania CEO Terraform Labs, Do Kwona. Ten, wraz ze swoimi pięcioma współpracownikami, oficjalnie przebywa w Singapurze. Instytucja państwowa zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych kraju o unieważnienie jego paszportu, ruszyła również procedura, by Interpol umieścił Do Kwona na czerwonej liście osób ściganych. Powodem jest załamanie się ekosystemu Terra, którego wartość była wyceniana na 40 miliardów dolarów, gdzie 81 inwestorów z Korei Południowej złożyło skargi przeciwko firmie, oskarżając ją o oszustwo.

Choć The Merge to przełomowe wydarzenie dla Ethereum, przejście Ethera z Proof of Work na Proof of Stake nie przyciągnęło jeszcze nowych inwestorów na rynek i kilka dni po połączeniu warstwy wykonawczej sieci ETH z Beacon Chain doszło do spadków na tej wirtualnej walucie

Choć zużywający mniej energii mechanizm powinien przyciągnąć przedsiębiorstwa dbające o ESG, instytucje te mogą wahać się przyjęcia tej kryptowaluty m.in. ze względu na panującą niepewność regulacyjną i pesymistyczny sentyment na rynkach.

Bitcoin kontynuuje ruch w ramach trendu spadkowego, gdzie warto zwrócić uwagę na to, że 19.09 notowania naruszyły wsparcie z okolic 18625 USD i dotarły do 18270 USD, co sugeruje przewagę po stronie sprzedających. Kolejne znaczące poziomy to 17,5 tys. USD oraz oporowe 20,6 tys. USD.

Ethereum spadło poniżej wsparcia na 1420 USD, co otworzyło drogę do 1270 USD i równego poziomu 1000 USD. W razie wystąpienia wzrostów kluczowy może być ostatni szczyt przed dołkiem na 1475 USD.

Bitcoin Cash spadł poniżej dołka z 7 września, co zapowiada dalszą przecenę w stronę równego poziomu 100 USD oraz okolic 95 USD. Najbliższy znaczący poziom oporowy to 115 USD, na którego wysokości były 4 dolne cienie na interwale dziennym.

Ripple zdecydowanie wygląda najsilniej z badanych kryptowalut, gdzie w trakcie ostatniego tygodnia odnotowaliśmy wzrost o prawie 20%. Utrzymanie powyżej 0,342 USD będzie sugerowało utrzymanie trendu wzrostowego i możliwy ruch do 0,433 i 0,464 USD.

Litecoin w trakcie ostatniego tygodnia zszedł poniżej wsparcia na 60,5 USD, co jest sygnałem o słabnącej sile kupujących. Do czasu powrotu powyżej tej wartości nastawienie pozostaje do ruchu w stronę 50 i 46,5 USD.

Dash rozbił wsparcie na 42,3 USD wysoką świecą podażową, w razie jego sprawdzenia z drugiej strony możemy zobaczyć kolejną silną reakcję i kontynuację spadków do poziomów ostatni raz notowanych w 2020 i 2017 r.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.