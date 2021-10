EBC i PKB z USA w centrum uwagi

W e wczorajszym dniu rynki europejskie zanotowały niewielkie spadki, ale nic nie wskazywało na to, że jest to początek głębszej korekty w aktualnym trendzie wzrostowym. Giełdy powinny otworzyć się bez zmian, pomimo wyprzedaży na rynkach azjatyckich.

Jedną z głównych narracji ostatnich kilku miesięcy było to, kiedy banki centralne będą mogły zacząć ograniczać swoje programy stymulacyjne bez powodowania znaczących zakłóceń na rynku. W tym miesiącu RBNZ podniósł swoją stopę gotówkową o 25 punktów bazowych, do 0,5%, w odpowiedzi na rosnące oczekiwania inflacyjne. Ta akcja wywołała spekulacje na temat tego, kto może być następny. Spora część inwestorów spogląda w stronę Rezerwy Federalnej spekulując, czy zdecyduje się na ograniczenie swojego programu skupu aktywów w przyszłym tygodniu. Bank Kanady zakończył wczoraj swój program wsparcia gospodarki, a RBA może pójść w jego ślady w przyszłym tygodniu. Jedyne dwa banki centralne, które nawet nie mówią o wstrzymaniu swoich programów kryzysowych to Bank Japonii oraz Europejski Bank Centralny, który ma opublikować swój raport w dniu dzisiejszym. Bank Japonii od ponad 40 lat bezskutecznie stara się podnieść swoją inflację. Na ostatnim posiedzeniu BoJ przedstawił gorsze perspektywy dla eksportu i produkcji, ze względu na różne zakłócenia łańcucha dostaw i przestoje fabryk. Japońska gospodarka pozostaje w trudnej sytuacji. Podczas gdy inflacja w pozostałych częściach świata rośnie, najnowsze wskaźniki CPI z Japonii przez cały rok, z wyjątkiem jednego miesiąca, utrzymywały się na ujemnym poziomie, spadając w sierpniu o 0,4%. W związku z wyborami w przyszłym miesiącu, bank centralny pozostawił politykę pieniężną bez zmian, jednocześnie obniżając prognozy inflacji i PKB.

Dzisiejsze posiedzenie EBC prawdopodobnie będzie dość nudne. We wrześniu EBC ogłosił, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zmniejszy wielkość miesięcznego programu skupu, który obecnie wynosi 80 mld euro miesięcznie, ale dopiero w grudniu odbędzie się szersza dyskusja na temat jego przyszłości. Z pewnością niepokojące były ostatnie wzrosty PPI i CPI. Te wskaźniki są szczególnie wysokie w Niemczech, gdzie PPI osiągnął 14%, a CPI powrócił do poziomów ostatnio obserwowanych w latach 90., znacznie powyżej 4%. Może wywołać to załamanie przegrzanego rynku mieszkaniowego Nadchodzące, jutrzejsze dane o CPI z UE prawdopodobnie nie zmniejszą tych obaw, ponieważ oczekuje się wzrostu z 3,4% do 3,7%.

Dzisiejsze dane o PKB z USA za III kw., nawet jeśli będą słabsze niż w II kw., powinny nadal wspierać narrację, która mówi, że Rezerwa Federalna musi rozważyć zmniejszanie wartości programu skupu aktywów. PKB USA w III kwartale prawdopodobnie zwolni do 2,6% z 6,7% odnotowanych w II kwartale, ponieważ rosnąca liczba przypadków zachorowania na Covid-19, słabszy popyt i zakłócenia łańcucha dostaw działają jako hamulec dla ożywienia gospodarczego. Oczekuje się, że cotygodniowy raport o zasiłkach dla bezrobotnych pokaże wynik na poziomie 290 tys.

EURUSD – pozostaje poniżej 1,1620/30, co utrzymuje nastawienie do ruchu w kierunku 1,1560. Wyjście powyżej 1,1630 wyznaczy 1,1680 i 1,1760 jako kolejne cele dla tej pary walutowej, a rozbicie wsparcia na 1,1520 otworzy drogę do 1,1450.

GBPUSD – przed wczorajszym odbiciem znalazł wsparcie na 50-dniowym MA. Wygląda na to, że do rozpoczęcia silniejszych spadków konieczne jest zejście poniżej 1,3700. Opór utrzymuje się na obszarze 1.3840 i 200-dniowej MA.

EURGBP – brak kontynuacji spadków poniżej 0,8400 spowodowało umocnienie euro. Aktualnie kolejne znaczące poziomy to wsparcie z 0,8280 i oporowe 0,8470.

USDJPY – wczoraj znalazł wsparcie w okolicy 113,35/40. Kluczowym oporem pozostaje szczyt z listopada 2017 r. na 114,75, kolejne ważne wsparcia znajdują się na 113,20 oraz 112,40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się bez zmian, na poziomie 7253.

DAX – oczekuje się otwarcia 7 punktów niżej, na poziomie 15698.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 6753.



