EBC i dane o inflacji USA w centrum uwagi

W czoraj widzieliśmy odbicie na giełdach, podczas którego europejskie giełdy odnotowały największy jednodniowy wzrost od marca 2020 r. z niemieckim DAXem na czele.

Rynki amerykańskie również rosły w najszybszym tempie od listopada 2020 r. Ceny ropy silnie spadły po tym, jak doradca prezydenta Ukrainy powiedział, że kraj jest otwarty na rosyjskie żądanie neutralności, o ile otrzyma solidne gwarancje bezpieczeństwa. To nadal wydaje się być ogromnym wyrazem wiary ze strony rynków, szczególnie w odniesieniu do Rosji, która w dniu wczorajszym zbombardowała szpital w Mariupolu i liczne budynki mieszkalne. Presja na rosyjską gospodarkę nadal rośnie, ponieważ coraz więcej globalnych marek zawiesza swoją działalność na jej terenie. Wczoraj otrzymaliśmy informację o wycofaniu się Coca-Coli.

Patrząc na dzisiejsze otwarcie giełd w Europie, możemy oczekiwać niewielkich spadków po wczorajszym bardzo silnym odbiciu. Uwaga inwestorów będzie skupiona na wydarzeniach na Ukrainie, ale również na dzisiejszych decyzjach w sprawie stóp procentowych EBC, a także inflacji CPI w USA. Jeśli sytuacja EBC nie była już wystarczająco trudna, ostatnie wydarzenia na Ukrainie będą oznaczać, że inflacja jest daleka od “przejściowej”. Prawdopodobnie nie tylko pozostanie wysoka, ale także wzrośnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. CPI już jest znacznie powyżej 10% w krajach bałtyckich i prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących miesiącach. Prezes EBC, Christine Lagarde, w grudniu wstrzymała się przed powtórzeniem swojego komentarza, że podwyżka stóp jest mało prawdopodobna w 2022 r., ale teraz musi zrównoważyć spowolnienie PKB, wzrost inflacji, a także perspektywę, że możemy zobaczyć bodźce fiskalne ze strony przywódców UE gdy potrzebne są inwestycje w sektor energetyczny. Ceny PPI, które wydają się być wiodącymi wskaźnikami CPI, są na rekordowo wysokim poziomie w całym bloku. W Niemczech PPI wynosi 25%, a w Hiszpanii i Włoszech jest jeszcze wyższy. Ponieważ program OIPE kończy się w tym miesiącu, konieczne wydaje się rozważenie jego rozszerzenia. Biorąc pod uwagę, że ceny ropy wzrosły w tym tygodniu do 130 dolarów za baryłkę, a ceny zbóż nie wykazują oznak osłabienia presji wzrostowej, sytuacja może się znacznie pogorszyć w krótkim terminie. Inflacja w UE może znacznie przekroczyć obecny poziom 5,8%, co powinno utrudnić promowanie narracji o jej przejściowym charakterze. Jeśli EBC przy niej pozostanie, prawdopodobnie straci resztki swojej wiarygodności. Nawet bez wydarzeń w Europie Wschodniej podwyżka stóp byłaby ogromnym wyzwaniem dla EBC, obecne jej perspektywa wydaje się jeszcze mniej prawdopodobna.

Temat inflacji ma pozostać na pierwszym miejscu tego popołudnia, kiedy najnowsze dane o CPI w USA za luty mają osiągnąć kolejne 40-letnie maksimum.

W styczniu CPI USA skoczył do 7,5% z 7% w grudniu, przy czym ceny bazowe wzrosły o 6%, ponieważ rynki zaczęły wyceniać znacznie większe prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna może podnieść stopy o 50 pb podczas spotkania, które ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Podobnie jak w przypadku EBC, sytuacja geopolityczna znacznie utrudnia działania Rezerwy Federalnej. Oprócz cen używanych samochodów i benzyny, które w styczniu odnotowały wzrost o 40% od początku roku, dwucyfrowe podwyżki notowane są także w przypadku krajowego gazu, mięsa, nabiału, ryb oraz owoców i to jeszcze przed podwyżkami cen z ostatnich kilku tygodni. Ponieważ PPI również wykazuje niewielkie oznaki spowolnienia w styczniu, oczekuje się, że dzisiejszy lutowy CPI przyniesie dalszy wzrost do 7,8% lub nawet 8% i w pewien sposób przypieczętuje decyzję o podwyżce stóp o 25 punktów bazowych w przyszłym tygodniu. Ważne pytanie dotyczy tego, ile podwyżek zobaczymy w tym roku. Oczekiwania ciągle są wysokie, ale biorąc pod uwagę odporność gospodarki amerykańskiej i kurs dolara, prawdopodobnie nieco spadną. Oczekuje się, że tygodniowe liczby bezrobotnych wyniosą 217 tys., zasadniczo bez zmian w stosunku do zeszłego tygodnia.

EURUSD – powrócił w okolice 1,1000, co otwiera perspektywę ruchu w kierunku 1,1200. Spadek poniżej 1,0980 może oznaczać powrót do dołków na 1,0800.

GBPUSD – znalazł wsparcia w obszarze 1,3080, ale musi przebić się przez poziom 1,3180, aby zasygnalizować dalsze wzrosty w kierunku 1,3450. Pozostanie poniżej 1,3080 przemawia za ruchem w kierunku 1,2800.

EURGBP – spadł do okolic 0,8420, które muszą wytrzymać, aby para walutowa w dalszym ciągu miała szansę na ruch w kierunku 0,8480. Kolejne wsparcia znajdują się na 0,8370 i 0,8320.

USDJPY – kontynuuje wzrost, kolejny opór znajduje się w okolicach 116,30. Wsparcie jest w rejonie 115,30.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 30 punktów niżej, na poziomie 7160.

DAX – oczekuje się otwarcia 80 punktów niżej, na poziomie 13768.

CAC40 – możliwe otwarcie 40 punktów niżej, na poziomie 6347.



