EBC gra na czas

W czorajszy dzień na rynkach był dość dziwny. Giełdy europejskie zamknęły się bez obrania konkretnego kierunku, a giełdy amerykańskie zakończyły silnymi wzrostami. Wzrosty odnotowano również na cenach ropy, a spadki na rentownościach obligacji, pomimo kolejnych wysokich publikacji danych o inflacji z USA i Wielkiej Brytanii.

Dolar amerykański spadł z 20-letnich maksimów w stosunku do japońskiego jena, co mogło być związane z ograniczaniem ryzyka przez inwestorów przed długim weekendem wielkanocnym. Wydaje się, że nie ma innych konkretnych powodów, które mogłyby tłumaczyć wczorajsze zmiany.

W tym tygodniu widzieliśmy, że Bank Rezerw Nowej Zelandii podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych, a także przygotował scenę dla kolejnej podobnej zmiany w maju.

Bank Kanady i Rezerwa Federalna również mogą podjąć ważne decyzje w przyszłym miesiącu i podnieść swoje stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Bank Anglii prawdopodobnie pójdzie w ich ślady, gdyż CPI z Wielkiej Brytanii jest na poziomie 7% i ciągle ma szanse na wzrosty w stronę 9%.

Nadchodzi czas na Europejski Bank Centralny, który podobnie jak Bank Japonii, opiera się wezwaniom do zaostrzenia polityki pieniężnej w obliczu rosnącej presji inflacyjnej.

Główny wskaźnik CPI z UE jest już na rekordowo wysokim poziomie wynoszącym 7,5% i prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących miesiącach, chociaż bazowy CPI ciągle jest o około połowę niższy w porównaniu do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Nie oznacza to, że inflację w UE można zignorować, bo koszty produkcji przemysłowej już wzrosły o ponad 20% w krajach takich jak Niemcy i Włochy.

Kiedy EBC spotkał się w marcu, widzieliśmy pierwsze oznaki realnego zaniepokojenia, że inflacja może nie być tak przejściowa jak się to wydaje. Z tego powodu podjęto decyzję, aby stopniowo wygaszać program skupu aktywów z zamiarem jego zakończenia w III kwartale.

Było to trochę nieoczekiwane, tak jak nagłe odejście EBC od rozmów o dalszym obniżaniu stóp procentowych.

Od tego marcowego spotkania obraz inflacji znacznie się zmienił i posłuży do określenia pozycji, w jakiej znajduje się EBC.

Przy ostatnim marcowym wskaźniku CPI, który osiągnął nowy rekordowy poziom wynoszący 7,5%, ten niepokój prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, nawet jeśli ceny bazowe pozostaną na niskim poziomie 3,1%.

Wzrost cen jest jeszcze bardziej bolesny w krajach takich jak Polska, Estonia i Litwa, gdzie inflacja znacznie przekracza 10%. Choć może się wydawać, że łatwo jest zignorować te kraje bałtyckie, wysoka inflacja jest również zauważalna w większych gospodarkach Europy Północnej, takich jak Niemcy, gdzie wskaźnik CPI wynosi obecnie 7,3% i jest na rekordowym poziomie od czasów zjednoczenia.

EBC stoi teraz przed ważnymi decyzjami, gdyż jest bardzo daleko od swojego celu inflacyjnego na poziomie 2% przy prognozach jej dalszego wzrostu, a rosnące rentowności obligacji mogą zaszkodzić najbardziej zadłużonym gospodarkom takim jak Włochy, czy Hiszpania.

W zeszłym tygodniu urzędnicy z EBC poinformowali, że rozpoczynają się wstępne prace nad nowym narzędziem, które ograniczy wszelkie zmiany na spreadach obligacji, chociaż niewiele było informacji na temat tego, w jaki legalny sposób miałoby to zostać wdrożone.

Włochy stanowią szczególny problem, ponieważ najmniej mogą sobie pozwolić na wyższe koszty finansowania zewnętrznego i jednocześnie odnotowują największe wzrosty PPI, które obecnie przekracza 40%.

EBC musi przejść do działania, pierwsze informacje na temat nadchodzących decyzji możemy otrzymać już dzisiaj podczas spotkania prasowego.

Spośród wszystkich banków centralnych EBC ma teraz prawdopodobnie najtrudniejsze zadanie, próbując poradzić sobie z szeroko rozpiętą inflacją CPI wśród członków strefy euro, która sięga 4,5% we Francji, do 15,2% w Estonii.

Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna w USA w marcu wzrośnie o 0,6%, co stanowi niewielką poprawę w porównaniu do 0,3% w lutym, podczas gdy tygodniowe liczby bezrobotnych mają delikatnie wzrosnąć z najniższego poziomu od 1968 r., tj. ze 166 tys. do 170 tys.

EURUSD – odbiło się od kluczowego wsparcia tuż powyżej 1,0800 i linii trendu rozciągniętej od minimów z 2017 roku. Przebicie poniżej marcowych minimów sygnalizuje potencjał do ruchu w kierunku minimów z 2020 r. na poziomie 1,0635. Opór pozostaje na 50-dniowym MA, a także na szcztach z tego miesiąca na 1,1185.

GBPUSD – wybił się z okolic 1,2970/80 i powrócił powyżej 1,3100, jednak musi dotrzeć do 1,3190, aby się ustabilizować i przygotować do ruchu w stronę 1,3300. Zejście poniżej 1,2970/80 otworzy drogę do 1,2800.

EURGBP – nadal wygląda słabo po nieudanej próbie wyjścia powyżej 0,8380. Wsparcie znajduje się w przy 0,8280/0,8300.

USDJPY – wzró sł do 126,32, czyli 20-letniego maksimum, po czym spadł poniżej 126,00, co mogło być wyciskaniem shortów. Utrzymanie poniżej 126,00 może doprowadzić do zejścia w okolice 121,30/40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów wyżej, na poziomie 7590.

DAX – oczekuje się otwarcia 75 punktów wyżej, na poziomie 14151.

CAC40 – możliwe otwarcie 25 punktów wyżej, na poziomie 6567.



