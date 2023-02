Dzień inwestora Tesli — co dalej z akcjami po 100 proc. wzroście?

Zbliżający się dzień inwestora Tesli przyciąga uwagę, ponieważ producent pojazdów elektrycznych musi w jakiś sposób wymyślić się na nowo po burzliwym roku. CEO Tesli Elon Musk potwierdził już, że przedstawi "Master Plan Part 3" podczas wydarzenia, które ma się odbyć w Teksasie 1 marca 2023 r.

Wierny tradycji Tesli włączania aktualizacji i strategii do wydarzeń w formie eventowej, zaproszenie na dzień inwestora charakteryzuje się strukturalnym tłem, zarówno w zaproszeniu, jak i w grafice wydarzenia udostępnionej przez Elona Muska na Twitterze. Przy bliższym przyjrzeniu się, teksturowane tło wydaje się być karoseriami pojazdów. Możliwe, że jest to wskazówka, jak Tesla planuje skalować obecną budowę samochodów, a więc kluczowy element Master Planu Part 3. Czym jest Master Plan Tesli?

Pierwszy Master Plan, opublikowany przez Elona Muska w 2006 r., nakreślił strategię Tesli, aby stać się producentem samochodów elektrycznych głównego nurtu. Dziesięć lat później, w 2016 r., Elon Musk opublikował Master Plan Part 2, który skupiał się na rozszerzeniu linii pojazdów Tesli o samochody ciężarowe, pickupy i transport miejski. Plan podkreślał również tryb Autopilot, rozwój sieci robotaxi, Tesla Energy i produkty solarne. Nasuwa się pytanie, jak Elon Musk wyobraża sobie przyszłość Tesli i jakie dźwignie chce uruchomić, aby osiągnąć ambitne cele. W kwestii skalowania i poszerzania pozycji rynkowej ważną innowacją może być tańszy samochód. Tesla potrzebuje tańszego samochodu, aby przyciągnąć jeszcze więcej nabywców, i musi to zrobić raczej wcześniej niż później.

Tymczasem pojawiają się również plotki w tym zakresie. Wygląda na to, że Tesla planuje model o wartości 25 tys. dolarów i chce go wprowadzić na rynek. Więcej szczegółów na temat tego nowego modelu może zostać ogłoszonych podczas dnia inwestora. Według analityków Tesla potrzebuje tańszego modelu, aby spełnić wysokie oczekiwania inwestorów dotyczące wzrostu. Wszystkie poprzednie modele Tesli, z wyjątkiem Modelu Y, mają ponad cztery lata i należą do wyższego przedziału cenowego. Ceny Modelu S zaczynają się dziś od około 95 000 dolarów, a Modelu X od około 110 000 dolarów. Model 3 zaczyna się od około 43 000 dolarów, a Model Y od około 55 000 dolarów. Ceny Tesli są tak wysokie, ponieważ baterie nadal stanowią duży koszt dla producenta.

Oczekiwania Wall Street wobec Tesli są wysokie

Wall Street spodziewa się, że Tesla dostarczy w tym roku około 1,8 mln sztuk Modelu 3 i Modelu Y oraz 2,4 mln sztuk tych dwóch modeli w 2024 r., co daje średni roczny wzrost na poziomie prawie 40%. Przy tak wysokich wzrostach nie dziwi jednak fakt, że inwestorzy i inwestorki obawiają się, że samochody mogą być zbyt stare lub że wskaźniki wzrostu są zbyt nierealistyczne. Tesla kilkakrotnie mówiła o opracowaniu tańszego samochodu elektrycznego. Ostatnio CFO Zachary Kirkhorn powiedział na telekonferencji firmy za czwarty kwartał, że platforma pojazdów nowej generacji jest priorytetem. Nie podano jednak szczegółów dotyczących kosztów i harmonogramu.

Tańszy model mógłby przynieść Tesli większy udział w rynku

Tańszy model mógłby pobudzić wzrost Tesli i dać liderowi rynku samochodów elektrycznych większy kawałek globalnego rynku samochodowego. Około połowa samochodów sprzedawanych w USA, z wyłączeniem pickupów, kosztuje mniej niż 36 000 dolarów, co otworzyłoby nowe segmenty nabywców. Oczywiście zamiast zupełnie nowego modelu, Tesla mogłaby również odświeżyć Model 3 lub Model Y, wprowadzić niewielkie zmiany i dodać nowe funkcje.

Czy wydarzenie w Tesli jest pozytywne czy negatywne dla akcji Tesli?

Takie plany są tym, na co inwestorzy powinni zwrócić uwagę 1 marca. Tesla poda również aktualizację dotyczącą dostawy Cybertrucka. Dalej, oczywiście, może to być pozytywny lub negatywny katalizator dla akcji Tesli, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy były już bardzo zmienne. Akcje Tesli wzrosły w tym roku o około 60%, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadły o około 28%, zaś od grudniowego dołka urosły o 100 proc.



Podstawowe wskaźniki dla akcji Tesli

Spółka jest notowana ze wskaźnikiem P/E na poziomie 57,3 oraz forward P/E równym 52,4.

Kapitalizacja spółki to 656 mld USD, co daje jej piątą pozycję w indeksie Nasdaq 100 i wagę 4,2 proc.

Sprzedaż Tesli w 2022 r. wyniosła 81,46 mld USD i oczekuje się jej wzrostu do 102,87 mld w 2023 r. i do 133,55 mld USD w 2024 r.

Zysk na akcję (EPS GAAP) w 2022 r. wyniósł 3,62 USD, a w 2023 r. może spaść do 3,56 USD. Dopiero 2024 r. może przynieść wzrost do 5,42 USD zysku na akcję.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.