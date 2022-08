DXY kontynuuje wzrosty

I ndeks dolara amerykańskiego kontynuuje wzrost w stronę wieloletniego maksimum odnotowanego w lipcu, kiedy inwestorzy czekają na kolejny jastrzębi przekaz z Jackson Hole.

Mając to na uwadze, obawy przed spowolnieniem gospodarczym i agresywnymi podwyżkami stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych są głównymi czynnikami, które faworyzują byki DXY, nawet jeśli ostatnia słabość danych z USA spowodowała chwilową korektę.

Ostatnio prezes Fed z Minneapolis, Neel Kashkari, wspomniał, że jego największą obawą jest to, że Fed może być zbyt agresywny w swoich działaniach i kontynuować silne podwyżki, nawet jeśli zobaczy przekonujące dowody na to, że CPI powinno zacząć się zbliżać do 2%.

Według ankiety przeprowadzonej wśród inwestorów w kontrakty terminowe na fundusze federalne, jest 52,5% szans na podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych podczas posiedzenia w przyszłym miesiącu.

We wtorek wstępne odczyty amerykańskiego indeksu S&P Global Manufacturing PMI za sierpień pokazały spadek do 51,3 wobec oczekiwanych 52,0 i 52,2 miesiąc wcześniej, podczas gdy wskaźnik usług spadł do 44,1 z 47,3 w porównaniu do prognoz na poziomie 49,2.

Co więcej, sprzedaż nowych domów w USA za lipiec spadła do najniższych poziomów od sześciu lat, tj. do 0,511 mln z 0,585 mln podczas poprzedniego odczytu. Co więcej, amerykański indeks Richmond dla przemysłu przetwórczego Fed spadł do -8,0 z poprzedniego odczytu wynoszącego 0.

W tym czasie rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych USA wzrosły do najwyższego poziomu od miesiąca wynoszącego 3,05%

Giełdy w Europie kontynuują ruch w ramach trendów spadkowych, gdzie ogólne nastroje ponownie ucierpiały po wprowadzeniu kolejnych blokad na obrzeżach Pekinu. Chińska polityka “zero covid” skutecznie ogranicza wzrost w gospodarce i wpływa na pogorszenie działalności eksportowej kraju, co może znaleźć odzwierciedlenie również w sytuacji na reszcie globalnych rynków. Po pierwszej godzinie handlu Dax notuje (-0,16%), FTSE MIB (-0,69%), IBEX (-0,51%), a Londyn (-0,70%).

Kontrakty futures na amerykańskie indeksy również są na czerwonym terytorium. Dow Jones jest na (-0,21%), S&P500 (-0,21%), Nasdaq100 (-0,22%) i Russell2000 (-0,17%).

Indeks giełdy w Tokio spada o 0,58%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,19%, a Hong Kong po kolejnej interesującej decyzji ze strony rządu traci 1,18%.

Kontrakty na Wig20 dzisiaj otworzyły się luką spadkową, po której utworzeniu notowania ponownie dotarły do wsparcia z 1630 pkt. W razie pogłębienia spadków, następny znaczący poziom znajduje się na równym poziomie 1600 pkt., który 15 lipca pozwolił na dość znaczne odbicie. O załamaniu trendu spadkowego będzie świadczyć wyjście i utrzymanie powyżej 1710 pkt.

Patrząc na główny parkiet GPW, wartość akcji ponad 46% walorów spada. W pierwszej piątce najgorzej radzących sobie spółek mamy PKN Orlen (-3,13%), ZE PAK (-3,1%), PGE (-2,31%), KGHM (-2,3%) i JSW (-2,27%). Po drugiej stronie jedyny godny uwagi wynik ma Biomed-Lublin wzrastający o 7,63%.

Złoty od ponad tygodnia pokazuje na co go stać, nasza waluta systematycznie traci w stosunku do koszyka walut nie tworząc nawet korekt.

GBPPLN – funt aktualnie handlowany jest po 5,68.

EURPLN – euro dziś wycenione jest na 4,78.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,80.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,99.

PLNJPY – kurs jego wymiany jest na poziomie 28,43.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.