Doskonałe nastroje po majówce. Bitcoin wraca nad 65 tys. USD, a kontrakty na indeksy giełdowe rosną

Początek maja to bardzo gorący okres, nie tylko w pogodzie, ale także na rynkach finansowych, które dostały porcję bardzo pozytywnych informacji, co pomogło podnieść wyceny ryzykownych aktywów. Podczas gdy w Polsce korzystaliśmy z pięknej pogody na rynkach mieliśmy: 1. redukcję QT Fed, 2. uruchomienie buybacku ze strony Departamentu Skarbu USA, 3. interwencja na jenie, która pomogła również osłabić dolara do innych walut, 4. słabsze od oczekiwań dane z rynku pracy USA.

Idąc po kolei, czemu inwestorzy się cieszą? Zmniejszenie QT rozpocznie się w czerwcu, co z kolei wpłynie na wolniejsze obniżanie rynkowej płynności. Z kolei poprawić płynność może buyback Departamentu Skarbu, schodzenie środków pieniężnych zgromadzonych na koncie TGA (około 200 mld USD) oraz dalszy spadek reverse repo (450 mld). Wydaje się więc, że rezerwy banków w Fed, na które w dużej mierze mają wpływ trzy powyższe składniki, mogły już osiągnąć swoje dno w ubiegłym tygodniu, spadając do 3,253 bln USD. Był to najniższy poziom od października 2023 r., co także mogło spowodować, że Fed poszedł w kierunku ograniczenia QT. Zatem rynkowej płynności może już od początku tego miesiąca przybywać, a jej spadek zakończył się wraz z kwietniem 2024 r.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest sytuacja związana ze spadkiem rentowności obligacji USA w ślad za gorszymi danymi z rynku pracy Stanów Zjednoczonych. Oprocentowanie 10-latek spadło już do 4,47% i jest niemal na najniższym poziomie od miesiąca. Oprocentowanie 2-latek odkleiło się od poziomu 5% i spadło w pewnym momencie w stronę 4,7%, co było najniższą wartością od 5 kwietnia. Inwestorzy zaczęli szybko kupować obligacje z wysokim oprocentowaniem prawdopodobnie w obawie, że jeśli pogorszenie na rynku pracy będzie postępować, to Fed obetnie stopy szybciej, niż do tej pory sądzono i trudno będzie ponownie o tak dobrą okazję.

W następstwie z kolei spadku oprocentowania oraz interwencji władz Japonii osłabił się dolar amerykański. To kolejna cegiełka do poprawy rynkowego sentymentu. Ryzykownym aktywom łatwiej rosnąć, będąc wycenianymi w USD, gdy USD się osłabia. Zatem miks czynników w postaci zakończenia spadku płynności, spadek rentowności obligacji oraz spadek wartości USD zdaje się służyć ryzykownym aktywom w tym momencie. Do tego dochodzi jeszcze tąpnięcie na indeksie strachu VIX, który pokrzyżował kwietniowe plany byków. Jednak obecnie jego wartość to niespełna 14 pkt. i przy braku czynników niespodziewanego ryzyka, może pozostawać na tym lub niższym poziomie.

Podsumowując tylko niespodziewane rynkowe wydarzenie może prowadzić do realizacji powiedzenia „sell in May and go away”, a w pozytywnym scenariuszu niedźwiedzie mogą ruszyć w pogoń za rosnącymi cenami aktywów, które wspierać może płynność, rentowności i USD.

