Począwszy od poniedziałku, rozpoczęty właśnie tydzień będzie obfitował w ważne dane i wydarzenia, które mogą wprowadzić podwyższoną zmienność. Poznamy między innymi wstępne odczyty o wzroście gospodarczym i inflacji w poszczególnych gospodarkach eurolandu, wskaźnik zaufania konsumentów dla strefy euro. Uwadze uczestników rynku nie umkną też ostateczne dane PM, gdzie wstępne odczyty mogły rozczarować. Jednak to na danych z USA skupi się uwaga traderów.

W środę zostanie opublikowany raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw. Oczekiwania analityków wskazują, że w tym sektorze powstało 175 tys. miejsc pracy wobec 184 tys. w poprzednim miesiącu. Raport ten jest forpocztą piątkowych oficjalnych danych rządowych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym. Często jednak ADP jest mocno rozbieżne z danymi rządowymi. Również w środę Departament Pracy pokaże liczbę ofert pracy. Według szacunków liczba ofert pracy wyniesie 8,67 mln.

Oczy inwestorów skierowane będą na Fed. W środę zgodnie z oczekiwaniami, FOMC pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Urzędnicy Fed wskazywali na potrzebę pozostawienia stóp na restrykcyjnym poziomie, gdy inflacja wciąż pozostaje wysoka, a gospodarka wydaje się silna. Toteż ważnym będzie konferencja prasowa po posiedzeniu banku, a inwestorzy będą wyczuleni na każde zdanie wypowiedziane przez prezesa Powella.

Oczywiście tematem nr 1 będzie jen i granica cierpliwości BoJ co do coraz to tańszej waluty. W stosunku do dolara jen dynamicznie tracił, a dziś w nocy wystrzelił nieco powyżej poziomu 160, by za chwilę spaść do 155. Oczywiście silny dolar jest na rękę Rezerwie Federalnej, bo wpływa na spadek inflacji, z drugiej strony rodzi się pytanie, czy BoJ bez wspólnych działań z Fed i innymi bankami centralnymi jest w stanie skutecznie interweniować w obronie jena.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 29.04.2024.

Na parkiety w Europie i USA rosną przed Fed, rynkiem pracy i po wynikach Big Tech.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się solidnymi wzrostami. Po trzech tygodniach spadków, Germany 40 odrobił ponad połowę kwietniowej straty. Wszystkie wiodące indeksy zakończyły dzień w zieleni zyskując od 0,75% (FTSE 100) do ponad 1,56% (FTSE MIB).

Indeksy w USA zakończyły piątek wzrostami, napędzane dobrymi raportami o zyskach Alphabetu i Microsoftu, co spowodowało wzrost technologicznego indeksu Nasdaq o 2%. Indeks S&P 500 wzrósł o 1%, podczas gdy Dow Jones zyskał 153 punkty, po tym, jak najnowsze dane pokazały, że preferowany przez Fed wskaźnik inflacji w dalszym ciągu wskazuje na utrzymującą się presję cenową. Microsoft wzrósł o 1,8% po przekroczeniu prognoz zarówno zysków, jak i przychodów. Alphabet wzrósł o 10,2%, osiągając najwyższy poziom w historii na poziomie 171,95 dolarów, a ogłoszenie przez spółkę pierwszej dywidendy wzmocniło pozytywne nastroje. Z drugiej strony, Intel spadł o 9,2% po podaniu rozczarowujących perspektyw przychodów. ExxonMobil stracił 2,8% w wyniku niespełnienia oczekiwań co do zysków, natomiast Chevron nieznacznie wzrósł. W minionym tygodniu indeksy S&P500 i Nasdaq zyskały odpowiednio 2,2% i 3,5%, co było najlepszym tygodniem od listopada, podczas gdy Dow Jones wzrósł o 0,5%.

Giełdy w Azji zaczynają tydzień od wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości zyskują w ślad za rosnącymi kontraktami na amerykańskie indeksy. Inwestorzy lekceważą na razie gorący raport o inflacji w USA. Giełdy w Japonii są dziś zamknięte z powodu święta. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,83%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,9%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,29%), Szanghaj (0,8%), Singapur (-0,23%), Sensex (0,72%). Indeks Asia Dow w górę o 1,15%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Piątkowy handel na parkiecie przy Książęcej zakończył się zwycięstwem byków, które wspierane były poprawą nastrojów na głównych parkietach Europy, jak i na Wall Street. Losy WIG i WIG20 jak się później okazało rozstrzygnęły się po wysokim otwarciu i do końca dnia indeksy poruszały się w niewielkiej zmienności. Przed graczami znad Wisły perspektywa długiego weekendu, co może budzić pewne obawy. W środę i piątek nie odbędą się notowania, a przecież w środę poznamy decyzję FOMC o wysokości stóp procentowych, a w piątek payrollsy mogą wprowadzić podwyższoną zmienność na rynkach. Odwlekanie w czasie cięcia stóp procentowych w USA może zaszkodzić nastroją na globalnych giełdach, a te po części wpłyną na rodzimych graczy.

Przed nami ważna sesja. Czy byki znad Wisły ostatecznie odeprą atak podaży i spróbują podążyć na nowe tegoroczne maksimum, czy też poczekają na okazję na dużo niższych poziomach, tym samym generując głębszą korektę?

Z grona blue chipó w 16 spółek odnotowały wzrost. Najlepiej wypadło Dino z zyskiem 5,19%. O ponad 3% wzrosły LPP i Allegro. Po drugiej stronie rynku znalazły się PKO BP (-0,48%) i Orange (-4%).

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,28 mld zł. WIG zyskał 1,09%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,31%. WIG20fut zyskał 1,34%, osiągając na zamknięciu wartość 2490 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,44%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,38%.

Złoty odrabia straty po ostatniej fali osłabienia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,02.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,42.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,70.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.