Witamy w roku wyborczym. Choć Rezerwa Federalna wolałaby tego uniknąć, wydaje się, że amerykański bank centralny zostanie wciągnięty w jedną z najbardziej podzielonych kampanii wyborczych w historii USA. W odrębnych publikacjach ukazały się dwie wiadomości sugerujące, że obaj kandydaci na prezydenta będą chcieli wywrzeć presję na Fed lub przynajmniej zachęcić go do obniżenia stóp procentowych. Co ciekawe, opublikowano je tuż przed posiedzeniem Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, podczas którego jest prawie pewne, że urzędnicy Fed utrzymają swoje nastawienie w polityce pieniężnej na dłużej. Stronnicy byłego prezydenta Donalda Trumpa przygotowują propozycje ograniczenia niezależności Fed. Podczas swojej kadencji Trump często krytykował prezesa Fed Jerome’a Powella za utrzymywanie zbyt wysokich stóp procentowych. Niektórzy stratedzy Demokratów twierdzili, że prezydent Joe Biden powinien pójść za przykładem swojego poprzednika i wywrzeć presję na Fed, aby obniżył wysokie koszty pożyczek, które ich zdaniem zmniejszają jego szanse na reelekcję. Jak na razie Biden skomentował jedynie, że nadal spodziewa się niższych stóp procentowych jeszcze w tym roku. Biorąc pod uwagę poprzednie stanowisko sekretarz skarbu Janet Yellen na stanowisku przewodniczącej Fed, prawdopodobnie istnieje instytucjonalna niechęć tej administracji do dalszego wywierania presji na bank centralny. Władza wykonawcza może jednak wpływać na politykę pieniężną poprzez kurs wymiany dolara, który jest pod egidą Skarbu Państwa. Trump mógłby wymusić interwencję w celu obniżenia siły dolara. Niedawno Politico poinformowało, że doradcy byłego prezydenta dyskutują nad sposobami obniżenia wartości dolara, a także o cłach zmniejszających deficyt handlowy USA. Jednak to może przynieść odwrotny skutek na dwa sposoby. Po pierwsze, tańszy dolar podnosi koszt importu, co wpływa na inflację. Mogłoby to również prowadzić do wyższych, a nie niższych stóp procentowych, ponieważ globalny kapitał potrzebny do sfinansowania ogromnego budżetu USA i deficytu na rachunku bieżącym byłby ograniczany przez politykę dewaluacji dolara. To jeszcze bardziej osłabiłoby status dolara jako głównej światowej waluty rezerwowej i transakcyjnej.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 30.04.2024.

Giełdy w Europie i USA w poszukiwaniu kierunku przed Fed i NFP.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się próbą znalezienia kierunku przed wysypem w dalszej części tygodnia danych z USA. Pod kreskę spadły CAC 40 (-0,29%), IBEX 35 (-0,48%) i Dax (-0,24%). Od 0,09% do 0,14% zyskały FTSE 100, Stoxx 600 i FTSE MIB.

Za nami płaska i nudna sesja na Wall Street, choć zakończona wzrostami. S&P500 i Nasdaq zyskały odpowiednio 0,32% i 0,35%. Dow Jones wzrósł o 0,38%.

Giełdy w Azji zaczęły tydzień od wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku kontynuują wczorajsze wzrosty. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,13%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,17%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,65%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,2%), Szanghaj (-0,12%), Singapur (-0,23%), Sensex (0,38%). Indeks Asia Dow w górę o 1,48%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Poniedziałkowy handel na parkiecie przy Książęcej zakończył się zwycięstwem byków, które nie oglądając się na niemrawą sesję na głównych parkietach Europy zbliżyły WIG i WIG20 do najwyższych poziomów z ostatnich 52-u tygodni. Po dobrym otwarciu, do południa to niedźwiedzie próbowały przejąć inicjatywę spychają oba indeksy po kreskę. Podrażniło to stronę popytową i od tego czasu rozpoczął się marsz na północ. Zarówno WIG i WIG20 zakończyły dzień na dziennych maksimach.. Przed graczami znad Wisły perspektywa długiego weekendu. W środę i piątek nie odbędą się notowania, a przecież w środę poznamy decyzję FOMC o wysokości stóp procentowych. W piątek payrollsy mogą wprowadzić podwyższoną zmienność na rynkach. Odwlekanie w czasie cięcia stóp procentowych w USA może zaszkodzić nastrojom na globalnych giełdach, a te po części wpłyną na rodzimych graczy.

Przed nami ważna sesja. Czy byki znad Wisły ostatecznie odeprą atak podaży i próbują wspiąć się na nowe tegoroczne maksimum?

Z grona blue chipów 18 spółek odnotowały wzrost. Najlepiej wypadł Kruk z zyskiem 4,4%. O 3% wzrosło Allegro. Po drugiej stronie rynku znalazły się Pekao (-0,95%) i PKO BP (-0,29%).

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,18 mld zł. WIG zyskał 1,10%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,16%. WIG20fut zyskał 1,16%, osiągając na zamknięciu wartość 2519 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,13%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,41%.

Od początku tygodnia złoty stabilny.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,03.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,42.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,90.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.