Bitcoin wciąż przebywa w konsolidacji. Kryptowaluty czekają na ETFy notowane w Hongkongu

Cena bitcoina przebywa wciąż w trendzie bocznym od pierwszej połowy marca. Oznacza to, że obecnie trwa szósty tydzień konsolidacji, co jeszcze nie jest najdłuższym czasem trwania trendu bocznego w całej ostatniej hossie, która rozpoczęła się po upadku FTX w listopadzie 2022 r.

Ostatnie konsolidacje na rynku bitcoina trwały 7 lub nawet 9 tygodni, a gdyby zsumować wydarzenia od kwietnia do września 2023 r., to wtedy konsolidacja łącznie trwała 22 tygodnie. Zatem, o ile obecne cofnięcie w cenie może być uznane za przeciętną korektę na rynku bitcoina, to w czasie jeszcze tydzień lub do dwóch tygodni, kurs bitcoina może konsolidację rozszerzyć.

Wydaje się, że kluczowe poziomy dla BTC, to obecnie 59000 USD od dołu, a od góry są to okolice 73000 USD. Z tej perspektywy rynek może rozwinąć trend po przekroczeniu którejś z tych barier na przełomie kwietnia/maja lub w pierwszej połowie maja.

Z punktu widzenia ETFów na bitcoina, napływy spowolniły prawdopodobnie ze względu na hamujący wzrost ceny bitcoina. Innymi słowy, wzrost ceny być może napędzał napływy, a nie napływy napędzały wzrost ceny, choć było tam dodatnie sprzężenie zwrotne. Aktualnie ono nie funkcjonuje przez konsolidację. W dniach 24 i 25 kwietnia nawet pojawiły się większe odpływy, w tym tradycyjnie z funduszu Grayscale, które łącznie wyniosły niemal 340 mln USD.

Średnio, od początku uruchomienia ETFów, napływ wyniósł 165 mln USD na dzień, a łącznie zgromadzono w nich bitcoiny o wartości 12 mld USD i to po uwzględnieniu 17 mld USD odpływu z Grayscale.

Z punktu widzenia ETFów ważnym wydarzeniem dla rynku może być uruchomienie funduszy w Hongkongu, co ma mieć miejsce już 30 kwietnia. Notowane na giełdzie w Hongkongu fundusze ETF na bitcoin i ether mają być pierwszymi w Azji, które zaakceptuje produkty kryptowalutowe jako główne narzędzie inwestycyjne, a produkty te otrzymały również oficjalną zgodę regulacyjną od Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych, zgodnie ze stroną internetową organu nadzorującego rynki w Hongkongu, podała agencja Reuters.

Odpowiedzialnymi firmami za obrót ETFami będą China Asset Management, Harvest Fund Management i Bosera Asset Management, ta ostatnia będzie działać we współpracy z lokalną firmą kryptowalutową Hashkey. Być może to wydarzenie pomoże BTC wybić się z konsolidacji już w maju.

