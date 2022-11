Dolar pod presją przed jutrzejszym CPI

W związku z tym, że większość uwagi rynku skupiona jest na wyborach parlamentarnych w USA, wczorajsze działania rynkowe można określić jedynie jako drobne.

Nie było prawdziwego katalizatora dla żadnego z ruchów, może niektóre z nich miały charakter techniczny. Wczorajszy dzień był kolejnym pozytywnym dniem dla rynków w Europie, a DAX zamknął się powyżej 200-dniowej SMA po raz pierwszy od 20 stycznia tego roku, co wskazuje na to, że być może najniższe poziomy w tym roku są już za nami. FTSE100 miał rozczarowujące wyniki z powodu gwałtownego spadku cen ropy naftowej, co odbiło się na głównych spółkach naftowych BP i Shell. Spadek cen ropy wydaje się być spowodowany rosnącymi wskaźnikami zachorowań na Covid w Chinach, co podsyca optymizm wokół narracji o ponownym otwarciu, która doprowadziła ceny ropy Brent do 100 dolarów za baryłkę na początku tygodnia. Rynki amerykańskie również miały dobrą sesję, kończąc trzeci dzień z rzędu na wyższym poziomie, chociaż znacznie poniżej maksimów z dnia. Zyski były stosunkowo skromne, pomimo spadku rentowności obligacji skarbowych, a rynki prowadziły stosunkowo ostrożny handel przed jutrzejszym raportem CPI. To cofnięcie sugeruje, że dziś rano zobaczymy niższe otwarcie w Europie.

Dolar amerykański miał rozczarowujący dzień w związku ze spadkiem rentowności, co wywołało spekulacje, że być może mamy do czynienia z krótkoterminowym szczytem, biorąc pod uwagę, że indeks dolara amerykańskiego z trudem dorównuje poziomom z września. Słabość ta była szczególnie widoczna w stosunku do japońskiego jena, kiedy dolar ponownie przetestował ostatnie minima i 50-dniową SMA między 145 10 a 145,30. Funt również odnotował krótki ruch w górę po doniesieniach, że Wielka Brytania i UE są bliskie przełomu w sprawie zasad handlu wokół granicy z Irlandią Północną. Ceny złota wzrosły powyżej poziomu 1700 USD i osiągnęły jednomiesięczne maksima, po tym jak przebiły się silnie powyżej 50-dniowej SMA. Jeśli przełamiemy poziom 1730 USD, możemy zobaczyć dalsze silne zyski żółtego metalu, co może przełożyć się na techniczny ruch w kierunku 1800 USD za uncję. Kryptowaluty miały ciężki dzień po tym, jak giełda Binance osiągnęła porozumienie w sprawie zakupu innej giełdy kryptowalutowej FTX, po tym, jak doświadczyła problemów z płynnością, gdy użytkownicy pospiesznie wycofywali fundusze.

Dopiero kilka miesięcy temu Robinhood ogłosił, że FTX przejął 7,6% udziałów w firmie. Bitcoin spadł do najniższych poziomów od dwóch lat, zanim skorygował bardzo dynamiczne spadki. Widzieliśmy dwucyfrowe straty procentowe na całym rynku krypto, od Dogecoina do Solany.

EURUSD – czeka na okazję do ponownego przetestowania 1,0090 i październikowych szczytów. Powyżej 1,0100 mamy wrześniowe maksima na 1,0200. Wsparcie pojawia się na 50-dniowej SMA.

GBPUSD – przełamanie 1,1600 otworzy perspektywy dalszych wzrostów w kierunku październikowych szczytów na 1,1640, a nawet wrześniowych szczytów przy 1,1710. Wsparcie znajduje się na 50-dniowej SMA na 1,1340.

EURGBP – nadal walczy poniżej obszaru 0,8780/90, ze wsparciem w rejonie 0,8670. Przełamanie którejkolwiek ze stron podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny. Po wybiciu 0,8800 będziemy mogli zobaczyć powró t do październikowych szczytów w rejonie 0,8860.

USDJPY – osuwa się z powrotem w kierunku 50-dniowej SMA i wsparcia na 145,10. Niezdolność dolara amerykańskiego do zbliżenia się do obszaru 150 spowodowała pewną słabość w krótkim terminie, co może zaowocować re-testem ostatnich dołków przy 145,10, a nawet zejściem do 140,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 22 punkty niżej, na poziomie 7284.

DAX – oczekuje się otwarcia 50 punktów niżej, na poziomie 13638.

CAC40 – możliwe otwarcie 16 punktów niżej, na poziomie 6423.



