DOGE liderem tygodnia

Cena DOGE wzrastała od 26 października, kiedy Musk zmienił swój opis na Twitterze na „Chief of Twit”. Stało się to tego samego dnia, w którym odwiedził siedzibę Twittera w San Francisco i oficjalnie sfinalizował umowę zakupy platformy. W efekcie DOGE osiągnął cenę prawie 0,16 USD, co oznaczało wzrost o blisko 160% w skali tygodnia. Wydarzenia związane z Twitterem spowodowały również, że kapitalizacja rynkowa DOGE przewyższyła kapitalizację Cardano i Solany. Wielu inwestorów liczy na to, że Musk, który jest fanem Dogecoina, w jakiś sposób zintegruje kryptowalutę z Twitterem.

Założyciel i dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, potwierdził, że jego firma wsparła Muska 500 milionami dolarów w procesie zakupu Twittera. Dzięki czemu giełda kryptowalut stała się czwartym co do wielkości uczestnikiem przejęcia platformy. Jest w gronie aż 19 inwestorów, którzy wyłożyli na inwestycje aż 7 miliardów dolarów. Transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem tradycyjnych usług bankowych przy użyciu waluty fiducjarnej, a nie za pomocą kryptowalut lub protokołów blockchain. Na tym współpraca się nie kończy. Binance ma zbudować zespół ds. blockchaina i kryptowalut Twittera.

Przemysł wydobywczy kryptowalut znajduje się ostatnio w centrum uwagi, a hashrate i trudność kopania osiągają nowe rekordy. To powoduje wzrost kosztów produkcji BTC, mimo że przychody górników z jednego hasha spadły do najniższego poziomu w historii. Difficulty Regression Model, który prezentuje szacunkowy średni koszt produkcji w ostatnich dniach pokrywał się z ceną spot wynoszącą 19,3 tys. USD. Niedźwiedzie przecięcie miało miejsce ostatni raz w połowie 2018 roku, z dużą kapitulacją przemysłu górniczego następującą wkrótce potem i utrzymującą się na niskich poziomach przez kilka kolejnych miesięcy. Cena hasha BTC spadła poniżej poziomów obserwowanych w 2020 r.

Bitcoin zareagował na opór stawiany przez poziom 21 tys. USD, jego rozbicie otworzy drogę do szczytu przy 22,8 tys. USD. Najbliższe cele dla sprzedających to równy poziom 20 tys. USD oraz okolice dołków z poprzedniego miesiąca na 19 tys. USD.

Ethereum w ostatnim tygodniu zatrzymało się na wysokości 1660 USD, skąd powraca do ostatniego dołka przed szczytem znajdującego się przy 1480 USD. Do czasu jego rozbicia trend wzrostowy pozostaje niezagrożony, kolejne wsparcia znajdują się na 1400 i 1230 USD.

Bitcoin Cash nie potrafi sobie poradzić z oporem stawianym przez strefę znajdującą się na 122-124 USD, jeśli wystąpią spadki, mogą się one zatrzymać na 111 albo 107 USD.

Ripple nadal jest w trendzie wzrostowym, dopiero zejście poniżej 0,4 USD będzie pierwszym sygnałem o jego potencjalnym załamaniu i powrocie do 0,36 USD. Kluczowy opór jest na wysokości szczytu z 23 września, jego rozbicie pozwoli na ruch do nawet 0,65 USD.

Litecoin wzrósł powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na 56 USD, co pozwoliło na załamanie trendu spadkowego, a następnie utworzył bardzo wysoką świecę popytową z długim górnym cieniem. W takiej sytuacji bardzo ciężko jest określić prawdopodobny kierunek zmiany ceny, więc lepiej poczekać na osiągnięcie jednego ze znaczących poziomów tj.: 54, lub 64 USD.

Dash ponownie zbliża się od poziomów ostatni raz notowanych w 2020 i 2017 r. Brak siły do wyjścia powyżej kluczowego oporu na wysokości 45 USD sugeruje kontynuację spadkowego scenariusza i ponowny test wsparcia przy 38 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.