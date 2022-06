Delewarowanie rynku kryptowalut

R ynek zdecentralizowanych finansów (DeFi) oparty na sieci Ethereum znalazł się na granicy ekstremalnego delewarowania.

W ciągu zaledwie sześciu tygodni upłynął z niego kapitał o wartości ponad 125 miliardów dolarów. Inwestorzy realizują obecnie coraz głębsze papierowe straty i coraz więcej z nich decyduje się na ucieczkę z rynku. Zacieśnienie polityki monetarnej na całym świecie, rosnąca siła dolara amerykańskiego oraz spadek ryzykownych aktywów spowodowały lawinę wezwań do uzupełnienia depozytów zabezpieczających, likwidacje i delewarowanie.

Miliarder Elon Musk wraz ze swoimi firmami SpaceX i Tesla Inc., został pozwany na aż 258 miliardów dolarów odszkodowania za zaangażowanie w piramidę kryptowalutową. Wniosek z oskarżeniem wskazuje bezpośrednio na Dogecoina (DOGE). W pozwie złożonym w sądzie okręgowym w Nowym Jorku, podano, że Musk używał swojego wizerunku do wspierania Dogecoina, przez co ww. spółki “niesłusznie” wzbogaciły się o 86 miliardów dolarów.

Visa opublikowała informację o swoim nowym produkcie, chodzi o wprowadzenie na rynek Ameryki Łacińskiej serii kart obsługujących kryptowaluty. Inicjatywa ta powstała we współpracy z kilkoma startupami z branży Fintech z tamtego regionu. Posiadacze takich kart będą w stanie płacić w kryptowalutach oraz nabywać je w każdym miejscu, gdzie akceptowane są karty Visa.

By utrzymać system płatności w handlu zagranicznym Moskwa postanowiła znaleźć nowe, alternatywne wyjście, które mogłoby zastąpić niedostępny dla nich system Swift. Rosyjska organizacja rządowa stworzyła własną platformę płatniczą, która została oparta na blockchainie.

Bitcoin po spadku do poziomu 18 tys. USD powrócił do 21,7 tys. USD, ale do czasu wyjścia powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na 23 tys. USD, nastawienie pozostaje do dalszych spadków w stronę 16 tys. USD.

Ethereum w przeciwieństwie do Bitcoina nie odnotowało odbicia, a tylko porusza się w trendzie bocznym. O dalszym kierunku zmiany ceny zadecyduje rozbicie wsparcia na 900 USD, bądź oporu stawianego przez 1260 USD.

Bitcoin Cash w trakcie ostatniego tygodnia stracił kolejne 8,4% swojej wartości. Na spadkach ciągle utrzymuje się wysoki wolumen, co może świadczyć o kontynuacji ruchu w stronę równego poziomu 100 USD.

Ripple po wyjściu dołem z konsolidacji dalej tworzy niższe szczyty i dołki. O potencjalnym załamaniu trendu spadkowego będzie świadczyć wyjście i utrzymanie powyżej 0,348 USD, wsparcie znajduje się na 0,287 USD.

Litecoin już osiągnął poziom 40 USD i ciągle nie widać sygnałów mogących zapowiadać odwrócenie aktualnego trendu. Czy jesteśmy świadkami wielkiego resetu na rynku kryptowalut?

Dash po niewielkim podbiciu w trakcie ostatniego tygodnia, dzisiaj tworzy formację objęcia bessy sugerującą pogłębienie spadków. Zaprzeczeniem tego scenariusza będzie wyjście powyżej 49 USD, a następnie 68 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.