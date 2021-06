Decyzja o ponownym otwarciu w Wlk. Brytanii może zostać opóźniona o 4 tygodnie. Rynki czekają na CPI w Wielkiej Brytanii i minuty Fed.

W tym tygodniu uwaga inwestorów będzie skupiona na FOMC oraz komentarzach na temat wzrostu presji cenowej, którą obecnie obserwujemy w danych o inflacji i w obliczu ożywienia na rynku pracy, które nadal wydaje się być wolniejsze od oczekiwań.

Reakcja rynku obligacji była zaskakująca w odniesieniu do ostatnich danych, po których rentowności 10-letnich obligacji w USA spadły do najniższego poziomu od trzech miesięcy w czasie, gdy bazowy CPI osiągnął najwyższy poziom od 28 lat.

Rynki akcji również wydają się nie być zaniepokojone, osiągając nowe szczyty po obu stronach Atlantyku. S&P500, DAX i Stoxx600 odnotowały rekordowe zamknięcia, a dzisiejsza poranna sesja w Azji była bardzo spokojna ze względu na święta w Chinach i Australii, w związku z czym rynki w Europie będą kontynuować powolny dryf w górę.

Rynki obligacji i inwestorzy wydają się akceptować narrację banku centralnego mówiącą, że obecny wysoki poziom inflacji ma charakter przejściowy i wkrótce minie.

Patrząc na szersze dane i efekty bazowe z zeszłego roku, jest to z pewnością kusząca narracja, jednak mając na uwadze obecną, dość luźną politykę banku centralnego, powinniśmy zadać pytanie, czy inflację jednak należy w pewnym stopniu powstrzymać?

Banki centralne zaczynają się zbliżać do terminów wycofywania swoich stymulacji fiskalnych, co może wystraszyć rynki, chociaż ta interpretacja wydaje się być trochę przesadzona, biorąc pod uwagę ostatnie silne dane gospodarcze.

Wybiegając w przyszłość do kluczowych wydarzeń z tego tygodnia, Rezerwa Federalna ma doskonałą okazję do zresetowania oczekiwań rynku w odniesieniu do ograniczenia zakupów obligacji. Nikt na razie poważnie nie sugeruje wzrostu stóp, ale istnieje możliwość zmniejszenia miesięcznej kwoty skupu obligacji z obecnych 120 mld USD miesięcznie, bez narażania na szwank ożywienia gospodarczego.

Będzie to również kolejny wielki tydzień dla brytyjskich danych gospodarczych, najnowsze dane o bezrobociu, inflacji i sprzedaży detalicznej za kwiecień i maj mają wykazać dalszą poprawę.

Dzisiaj dowiemy się czy planowane na przyszły tydzień złagodzenie ograniczeń dla gospodarki Wielkiej Brytanii zostanie opóźnione, nawet o cztery tygodnie, w związku z obawami dotyczącymi rosnącej ilości zachorowań na wariant indyjski. Z tego powodu słabość funta oraz branży hotelarskiej i turystycznej były odczuwane już pod koniec zeszłego tygodnia.

Bitcoin powrócił do poziomu 40 tysięcy dolarów po tym, jak dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, zasugerował, że firma może ponownie zezwolić na transakcje przy jego pomocy, jeżeli zostanie wydobyty dzięki czystej energii. Musk również potwierdził, że Tesla sprzedała 10% swoich udziałów w BTC.

EURUSD – nadal porusza się w wąskim zakresie, z lekką tendencją do spadków. Po zejściu poniżej 1,2100 w zeszłym tygodniu kolejne kluczowe wsparcie znajduje się w okolicy 1,2050. Jego przebicie otworzy perspektywę ruchu w kierunku 1,1850.

GBPUSD – wsparcie obecnie znajduje się w okolicach 1,4070/80, utrzymanie się powyżej niego daje szansę na wzrosty do 1,4200, z kolejnym oporem na 1,4240. Przejście przez obszar 1,4240 pozwoli na ponowny atak szczytów z 2018 r., przy 1,4375.

EURGBP – utrzymujące się nastawienie do ruchu spadkowego umożliwia ponowny test wartości 0,8560, kolejnymi poziomami, na których może nastąpić reakcja wzrostowa, będą okolice ostatnich dołków przy 0,8480.

USDJPY – cofnął się z obszaru 109,70/80 w zeszłym tygodniu, wsparcie znajduje się 50-dniowym MA oraz na 109,20. Ruch poniżej 109,10/20 będzie zapowiedzią spadków do obszaru 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 23 punkty wyżej, na poziomie 7157.

DAX – oczekuje się otwarcia 31 punktów wyżej, na poziomie 15724.

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów wyżej, na poziomie 6620.



