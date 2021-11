DAX40 i CAC40 na razie nie do zatrzymania. Złoty pozostaje pod presją

N a rynku surowców przemysłowych widoczne jest uspokojenie nastrojów. Cena baryłki WTI ustabilizowała się w przedziale pomiędzy 79,50 a 81,80 USD. Podobnie spokojnie handlowana jest ropa typu Brent.

Stabilizacji cen sprzyjają spekulacje, że USA uruchomi rezerwy strategiczne i/lub zabroni eksportu surowca. Od końca października cena miedzi oscyluje w zmienności dwudziestu dolarów pomiędzy 448 a 428 USD. Za to na fali wzrostowej są złoto, które przebiło opór na 1834 USD i kieruje się w stronę 1900 dolarów za uncję, srebro - powyżej oporu 24,86 USD oraz platyna, która dotarła wczoraj nieco powyżej 1100 dolarów.

Niewielkie wzrosty widoczne są na rynku rentowności. Rentowność trzydziestoletnich papierów powróciła powyżej 2% i wyniosła dziś rano 2,034%, a oprocentowanie najpopularniejszych 10-latek wzrosło powyżej 1,6% i wynosi 1,638%.

Wczorajsza sesja w Europie upłynęła w mieszanych nastrojach, co nie przeszkadzało parkietom we Frankfurcie i Paryżu wspiąć się na szczyty wszech czasów: FTSE 100 (-0,35%), DAX40 (0,61), CAC40 (0,34%), FTSE MIB (-0,23%), IBEX 35 (-0,61%). Stoxx 600 wzrósł o 0,19%. Inwestorzy wciąż ignorują zagrożenia. To, co może zaszkodzić dalszym wzrostom, to obawy o wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku, rosnąca inflacja, sytuacja sektora mieszkaniowego w Chinach oraz polityka rządu Państwa Środka, dotycząca ograniczenia przedsiębiorstwom dostępu do energii oraz zapowiedzi banków centralnych o zaostrzaniu ultra luźnej polityki.

Na Wall Street powiało optymizmem po lepszych od oczekiwań danych o sprzedaży detalicznej. Dow Jones wzrósł o 54 punkty, czyli 0,15%, S&P500 zyskał 0,39%, a technologiczny Nasdaq zakończył sesję wynikiem 0,76%. Również na plusie finiszowały małe spółki. Russell 2000 podrożał o 0,17%.

Azjatyckie giełdy tracą dziś pomimo wzrostów na Wall Street. Wirtualne rozmowy między prezydentem USA - Joe Bidenem i prezydentem Chin - Xi Jinpingiem, wydawały się sygnalizować krok we właściwym kierunku, ale nie przyniosły żadnych istotnych wiadomości, mogących pobudzić rynki. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,40%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,68%, a południowokoreański KOSPI traci 1,16%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,44%), Szanghaj (0,39%), Singapur (-0,26%), Tajwan (0,40%), Indonezja (0,25%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 1,17%.

Końca korekty na GPW nie widać. Wczoraj zarówno szeroki WIG, jak i WIG20 próbowały walczyć o utrzymanie się na powierzchni, co po części udało się finałem na niewielkim plusie, jednak z przebiegu sesji optymizmu nie widać. Również mieszane nastroje na głównych parkietach Europy nie sprzyjały warszawskim bykom. Zatem odpowiedź na podstawowe pytanie, które zadają sobie gracze znad Wisły - “kiedy korekta się zakończy?” - pozostało bez odpowiedzi. Pozostaje otwarta kwestią jak głęboko ostatnia fala wzrostowa będzie skorygowana. Z technicznego punktu widzenia ciągle pozostajemy w korekcie, a ryzyko zejścia poniżej 2400 pkt. i spadek poniżej 2350 zmaterializowały się. Kolejny poziom na celowniku miśków to 2300 pkt. Co gorsza, jeśli taki sentyment utrzyma się, to cały wzrost rozpoczęty 29 września może zostać zniesiony.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,21 mln złotych, z tego na blue chipy przypadało 942 mln złotych. Indeks WIG zyskał symboliczne 0,05%. Znacznie większy zysk zanotował WIG20. Po otwarciu luką wzrostową byki po pół godzinie skapitulowały, a niedźwiedzie nie kwapiły się to wyrządzania im krzywdy. Byki przystąpiły do zakupów, jednak animuszu wystarczyło tylko do południa. Próba dojścia do 2350 pkt. zakończyła się fiaskiem i do końca dnia indeks snuł się w ruchu bocznym. Zamknięcie wypadło na poziomie 2340,03 pkt. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,21%. WIG20 fut osiągnął wynik -0,13%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,46% przy bardzo słabej postawie złotego. W czerwieni zakończyła dzień druga i trzecia liga. mWIG40 spadł o 0,28%. Kolejny dzień spadkowy zaliczyły małe spółki. sWIG80 stracił 0,24%.

W gronie blue chipów 7 spółek dało inwestorom zarobić. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Allegro (5,59%), JSW 1,26%) i PKO BP (0,89%). Pozostałe 13 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się Mercator, Tauron i Asseco. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 4,31%, 1,91% i 1,79%.

WIG20fut otworzył się na poziomie poprzedniego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,55%.

Słabość złotego aż nadto widoczna, a przyczyn jest przynajmniej kilka. Galopująca inflacja i niskie stopy procentowe przy spóźnionej o miesiące reakcji RPP, czy bezsensowne spory z Komisją Europejską nie sprzyjają rodzimej walucie.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5 1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,53.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,65.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 4,11.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,41.

PLNJPY – para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.



