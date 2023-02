DAX blisko historycznych szczytów

Dzisiejsza zwyżka o ponad 200 punktów powoduje, że indeks wymazał większość strat, które pojawiły się w piątek po danych z USA. Wtedy notowania DAXa tąpnęły o 1,72 proc., co było najgorszą sesją od 19 stycznia. Niemniej dziś indeks rysuje na tę chwilę największy wzrost od 2 lutego, gdy zyskał wtedy 2,16 proc. Od historycznego szczytu dzieli go tylko około 5,5 proc.

Dziś po 5 latach nieobecności do indeksu największych spółek notowanych w Niemczech dołączył Commerzbank. Cena akcji banku rośnie o prawie 5 proc., co jest największą zwyżką od 16 lutego. Natomiast w dniu 17 lutego niemiecka giełda poinformowała o zmianach w indeksach DAX oraz STOXX.

Średni poziom ceny docelowej dla Commerzbanku, na podstawie opinii 17 analityków, został wyznaczony w rejonie 12,81 EUR, a cena najwyższa i najniższa w terminie do roku, to odpowiednio 15,60 oraz 10,10 EUR za akcję. Spółka ma kapitalizację rynkową na poziomie 13,36 mld EUR oraz rentowność dywidendy na poziomie 1,87%.

Najważniejsze spółki w DAX

Jednak to prawdopodobnie nie od zachowania ceny Commerzbanku będzie zależeć los niemieckiego indeksu, a od takich spółek jak SAP, Siemens czy Allianz. To one mają największą wagę w indeksie DAX.

Siemens z kolei w 2022 r. miał 4,62 EUR zysku na akcję, a konsensus rynkowy zakłada wzrost do 8,70 EUR w 2023 r. oraz do 10,17 EUR w 2024 r.

Allianz z kolei w 2022 r. pochwalił się EPSem równym 16,26 EUR, a w 2023 r., według konsensusu, może on wzrosnąć do 24,33 EUR oraz w 2024 r. do 26,68 EUR. Tu rynek zdaje się mieć największe oczekiwania, co także może być widoczne w cenach docelowych dla Allianza. Średnia to 248 EUR przy maksymalnym poziomie 309 EUR oraz minimalnym blisko aktualnej ceny 219 EUR na poziomie 215 EUR.