Dane z rynku pracy USA z drugim dnem?

Szokujący na pierwszy rzut oka raport z amerykańskiego rynku pracy w postaci NFP może mieć drugie dno. Mowa o tym, na co BLS zwraca uwagę w ostatnim akapicie swojego comiesięcznego raportu. Dodatkowo stopa bezrobocia U-3 i U-6 pokazują rozbieżny kierunek. Dokąd zatem zmierza rynek pracy w USA i czy jesteśmy w stanie jasno stwierdzić, co się na nim dzieje?

Tak potężna rozbieżność między rynkowym konsensusem w postaci 185 tys. dla NFP, a odczytem na poziomie 517 tys. wprawiła rynki w piątek w osłupienie. Dolar amerykański, patrząc przez pryzmat jego indeksu, podrożał o 1,23 proc., co było najlepszym dniem dla USD od 5 października 2022 r. Srebro potaniało o ponad 4 proc., i miało najgorszy dzień od 2 lutego 2021 r. Złoto z kolei zostało przecenione o prawie 2,5 proc., co było największym dziennym spadkiem od 13 czerwca 2022 r.

Co wydarzyło się z danymi z USA?

Ostatni akapit w raporcie opublikowanym przez BLS mówi nam, że począwszy od danych za styczeń 2023 r., zaktualizowane szacunki populacji zostały włączone do badania gospodarstw domowych. Szacunki populacji dla badania gospodarstw domowych są opracowywane przez U.S. Census Bureau. Każdego roku Census Bureau aktualizuje szacunki, aby odzwierciedlić nowe informacje i założenia dotyczące wzrostu populacji. Zmiana w populacji odzwierciedlona w nowych szacunkach wynika z dostosowań dla międzynarodowej migracji netto, uaktualnionych statystyk życiowych i ulepszeń w metodologii szacowania.

Zgodnie ze zwykłą praktyką, BLS nie będzie rewidować oficjalnych szacunków badania gospodarstw domowych dla grudnia 2022 r. i wcześniejszych miesięcy. Użytkownicy danych są ostrzeżeni, że te roczne dostosowania populacji mogą wpłynąć na porównywalność serii danych gospodarstw domowych w czasie.

Zgodnie z tabelami opublikowanymi przez BLS zatrudnienie w grudniu wzrosło tylko o 84 tys.

Bezrobocie U-3 i U-6

W Stanach Zjednoczonych bezrobocie mierzy się na sześć sposobów, z czego za oficjalny poziom stopy bezrobocia przyjmuje się bezrobocie U-3 (bezrobotni ogółem, jako procent cywilnej siły roboczej). Stopa bezrobocia mierzona w ten sposób spadła do najniższego poziomu od 1969 r. i wyniosła 3,4 proc. Wskaźnik U-3 jest często krytykowany za to, że jest zbyt prosty. Wielu ekonomistów uważa, że nie bierze pod uwagę całego obrazu, ponieważ U3 obejmuje tylko osoby, które aktywnie poszukują zatrudnienia. W rzeczywistości wyklucza osoby, które pracują tylko w niepełnym wymiarze godzin, ale chcą pracować w pełnym wymiarze godzin oraz zniechęconych pracowników. Są to osoby bezrobotne, które są w stanie pracować, ale nie szukały pracy przez ostatnie cztery tygodnie.

U-6 to szerszy obraz rynku pracy w USA, gdyż obejmuje każdego, kto szukał pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale nie był w stanie jej zdobyć i nie szukał pracy w ciągu ostatnich czterech tygodni. Obejmuje również każdego, kto wrócił do szkoły, stał się niepełnosprawny, a także osoby, które są niedostatecznie zatrudnione lub pracują w niepełnym wymiarze godzin.

Podsumowując, choć stopa bezrobocia U-3 spadła do 3,4 proc., to stopa U-6 wzrosła do 6,6 proc. Z kolei różnica między U-6 i U-3 powiększyła się do 3,2 proc., co oznacza największą rozbieżność od września 2022 r. Wygląda zatem na to, że w najbliższym czasie może być ciężko oszacować, jaka tak naprawdę jest kondycja amerykańskiego rynku pracy, a jest to przecież kluczowy rynek.



