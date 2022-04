Dane PMI dla usług w centrum uwagi, RBA przesuwa w czasie decyzję ws. podwyżki stóp procentowych

R ynki europejskie rozpoczęły tydzień ostrożnie, ale mimo zapowiedzi zaostrzenia sankcji w związku z doniesieniami o rosyjskich aktach i okrucieństwie w Buczy pod Kijowem, notowania wzrosły.

Giełdy amerykańskie również zaliczyły udaną sesję, głównie dzięki silnemu odbiciu w branży technologicznej, choć warto zauważyć, że skoncentrowany na rynkach krajowych Russell 2000 ledwo utrzymał się na plusie. Ceny ropy zanotowały ruch w górę, odwracając część zeszłotygodniowych spadków, które były reakcją na publikację informacji o rezerwach, a także ze względu na ostrożność w kwestii popytu po tym, jak Chiny zamknęły Szanghaj w odpowiedzi na rosnące wskaźniki zakażeń wirusem COVID-19.

Azja skorzystała z pozytywnego wyniku sesji w USA notując nieznacznie wzrosły, podczas gdy rynki w Europie mogą się otworzyć bez zmian w stosunku do wczorajszego zamknięcia. Najważniejszym wydarzeniem sesji azjatyckiej, jeśli można to tak nazwać, jest ostatnia decyzja Banku Rezerw Australii w sprawie stóp procentowych, w wyniku której bank centralny zmienił swoje prognozy, torując tym samym drogę do podwyżki stóp procentowych w ciągu najbliższych dwóch-trzech miesięcy, co spowodowało gwałtowny wzrost kursu dolara australijskiego. Bank centralny usunął słowo "bardzo" w odniesieniu do wspierających warunków monetarnych, jak również słowo "cierpliwy" w odniesieniu do reagowania na zmiany czynników, które powodują wzrost inflacji. Nie oznacza to, że podwyżka stóp jest nieuchronna, ale oznacza, że prawdopodobnie możemy się jej spodziewać wkrótce po majowych wyborach w przyszłym miesiącu. Jest mało prawdopodobne, by RBA zdecydował się na taki krok wcześniej, zważywszy na obawy dotyczące polityki takiego posunięcia tak blisko wyborów. Ponieważ Fed prawdopodobnie zrobi do lata kolejne 50-100 punktów, RBA będzie pewnie musiał działać znacznie szybciej i mocniej, aby podnieść benchmark z obecnego żałośnie niskiego i niewystarczającego poziomu 0,1% w celu nadrobienia zaległości, co zwiększy ryzyko szoku politycznego dla gospodarki.

Ostatnie wskaźniki PMI z Niemiec i Francji pokazały, że pomimo wzrostu cen, działalność usługowa pozostała prężna. Wynikało to bardziej z łagodzenia obostrzeń covidowych niż z odporności na rosnące koszty, które nie wykazują żadnych oznak spowolnienia. Wzrost kosztów nasilił się również z powodu wojny na Ukrainie. Z tego powodu firmy staną przed perspektywą przerzucenia ich na innych i choć na razie wydaje się, że są w stanie to zrobić, prawdopodobnie zmieni się to w miarę zbliżania się II kwartału. Zaufanie przedsiębiorców i konsumentów już teraz spada i prawdopodobnie będzie się dalej pogarszać. W związku z tym, dzisiejszy odczyt PMI w sektorze usług może okazać się ostatnią deską ratunku dla ożywienia aktywności gospodarczej, które obserwujemy od początku roku. Oczekuje się, że wskaźnik PMI w sektorze usług we Francji wzrośnie do 57,4 z 55,5, a w Niemczech wyniesie 55. Oczekuje się, że wskaźnik PMI dla usług we Włoszech spadnie do 51,5, a w Hiszpanii do 54,3.

W Wielkiej Brytanii oczekuje się, że aktywność w sektorze usług utrzyma się na stałym poziomie 61, jednak niepokojącym sygnałem dla tego sektora jest fakt, że w II kwartale presja inflacyjna w tym sektorze jest rekordowo wysoka i wygląda na to, że będzie dalej rosnąć.

Z kolei optymizm przedsiębiorców gwałtownie spadł w ostatnich danych PMI, co sugeruje, że rosną obawy o perspektywy wzrostu w pozostałej części roku. Znaczna część poprawy w ostatnich dwóch miesiącach wynikała z odbudowy zapasów, ponieważ firmy, aby wyprzedzić wzrost cen, uzupełniają je przy niższych cenach. Oczekuje się, że wskaźnik PMI w USA będzie bardziej odporny ze względu na nieco niższe ceny energii, a wskaźnik PMI dla usług powinien wynieść 58,9, natomiast najnowszy ISM dla usług powinien wzrosnąć z 56,5 do 58,5. Warto również zwracać uwagę na składnik cen płaconych w tym wskaźniku, biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost odpowiadającego mu składnika cen płaconych w przemyśle.

EUR/USD – para notuje spadki i po przełamaniu 1,0950 kolejnym celem jest 1,0900 oraz linia trendu ze wsparciem w okolicy 1,0830. Opór znajduje się przy 50-dniowej MA, przy poziomie 1,1185 i szczytach z ostatniego tygodnia.

GBP/USD – do tej pory udało się uniknąć testu minimów przy 1,3000, jednak brak odbicia wciąż niepokoi, zwłaszcza po ostatnim niepowodzeniu przy poziomie 1,3300. Musimy wybić powyżej 1,3180 i utrzymać się powyżej wsparcia linii trendu, poprowadzonej od dołków przy 1,3000, które znajduje się obecnie na poziomie 1,3080. Wybicie w dół 1,3000 może oznaczać dalszy ruch w okolice 1,2800, po przełamaniu 1,2980.

EUR/GBP – para spadła poniżej 0,8400 z możliwością dalszej zniżki z powrotem w okolice 0,8320. Opór znajduje się przy 0,8420 oraz 0,8510.

USD/JPY – wsparcie znajduje się na poziomie 121,30, a jego przełamanie może skierować kurs na 118,00. Dopóki jednak znajdujemy się powyżej, musimy wybić ponad 123,20, by skierować się na szczyty przy poziomie 125,10 oraz wierzchołki z czerwca 2015 w pobliżu 125,85.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 5 punktów do7,554

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 3 punkty do 14,521

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 4 punkty do 6,735



