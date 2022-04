Dalsza akumulacja BTC

D o tej pory wydobyto już ponad 19 mln Bitcoinów, jest to więcej niż 90% całkowitej podaży tej kryptowaluty.

Do obiegu mogą trafić jeszcze niecałe 2 mln BTC, ale proces ich wydobycia prawdopodobnie zajmie około 100 lat. Jest to związane w halvingiem, który występuje co 210 tys. bloków dołączonych do łańcucha Bitcoina. W jego wyniku nagroda, jaką otrzymują górnicy za wykonaną przez siebie pracę, jest zmniejszana o połowę. W sieci BTC doszło już do 3 halvingów i aktualnie podczas wydobycia bloku górnik otrzyma 6,25 BTC, na początku było to aż 50 BTC.

Według firmy analitycznej IntoTheBlock, obecnie długoterminowi inwestorzy posiadają prawie 12 milionów Bitcoinów, wartych około 550 miliardów dolarów. Na uwagę zasługuje fakt, iż stanowi to ponad 63% aktualnej podaży BTC. Firma stwierdziła również, że w I kw. 2022 r., Bitcoin osiągnął lepsze wyniki niż tradycyjne akcje, pomimo że kryptowaluta nadal była w trudnym położeniu po spadkach ze swojego ATH.

Goldman Sachs pracuje, aby uzyskać zgodę organów regulacyjnych na rozszerzenie swojej działalności o różne produkty kryptowalutowe. Jednocześnie podmiot właśnie stał się pierwszym amerykańskim bankiem, który dokonał transakcji kryptowalutowej OTC, czyli związanej z obrotem pozagiełdowym. Jeżeli SEC i Departament Usług Finansowych w Nowym Jorku uznają, że bank spełnia wszystkie wymogi prawne, aby oferować swoje usługi kryptowalutowe, możemy zobaczyć zwiększenie dynamiki wzrostów na całym rynku cyfrowych aktywów.

Stablecoiny to kryptowaluty, które zazwyczaj są powiązane w stosunku 1:1 z walutami fiat, np. z dolarem amerykańskim.

Zakłada się że na każdego stablecoina w obiegu powinien przypadać 1 USD w rezerwach. Nie do końca wiadomo jednak czy faktycznie tak jest, co powoduje obawy wśród ustawodawców. Zgodnie z informacją przekazaną przez biuro senatora Hagerty’ego, nowo wprowadzona ustawa wymagałaby, aby stablecoiny były zabezpieczone rządowymi papierami wartościowymi o terminie zapadalności krótszym niż 12 miesięcy lub dolarami amerykańskimi. Co więcej, ich emitenci musieliby publikować zweryfikowane raporty dotyczące rezerw, sporządzone przez niezależnych audytorów. Ustawa o przejrzystości stablecoinów jest wyraźnym sygnałem, że amerykańscy ustawodawcy zaczynają podejmować działania mające na celu uregulowanie branży wartej 180 miliardów dolarów.

Bitcoin utworzył wsparcie na wysokości 45 tys. zł, którego utrzymanie będzie sugerować kontynuację wzrostów w stronę 49,5 tys. USD. Dalsze spadki mogą się zatrzymać w okolicach 42 tys. USD.

Ethereum utworzyło korektę pędzącą na interwale dziennym, zgodnie z jej założeniami, kurs tej kryptowaluty powinien wzrosnąć powyżej 3585 USD. Zejście poniżej 3200 USD zaneguje ten scenariusz.

Bitcoin Cash zareagował na wsparcie z okolic 355 USD, zejście poniżej niego będzie zapowiadać kontynuację spadków w stronę 340 USD. Utrzymanie dobrego sentymentu na cyfrowych aktywach powinno pozwolić na dotarcie do równego poziomu 400 USD i dołków z grudnia z okolic 420 USD.

Ripple spadł poniżej ostatniego dołka przed szczytem, co sugeruje załamanie aktualnego trendu wzrostowego. Warto zwrócić uwagę na szczyty z początku lutego, które stanowią kluczową zaporę przed ruchem do równego poziomu 1 USD. Wsparcia są na 0,81 oraz 0,78 USD.

Litecoin, podobnie jak Ripple, spada poniżej ostatniego dołka przed szczytem, schodząc w okolice 120 USD. Silne wsparcie znajduje się na poziomie 114 USD, a opór utworzył się na 132 USD.

Dash od końca marca konsoliduje pomiędzy wsparciem na 122 USD, a oporem stawianym przez 138 USD. Wybicie jednego z tych poziomów prawdopodobnie podyktuje dalszy kierunek zmiany ceny.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.