Dalsza adopcja kryptowalut

O d paru dni obywatele prowincji Mendoza w Argentynie mogą płacić podatki za pomocą stablecoinów. Nowa inicjatywa stanowi strategiczny cel modernizacji i innowacji, dzięki której podatnicy otrzymują różne sposoby wypełniania swoich zobowiązań podatkowych. Jak na razie serwis administracji podatkowej obsługuje jednak jedynie stablecoiny. Możliwe, że w przyszłości wybór kryptowalut zostanie rozszerzony o inne tokeny czy coiny.

Założyciel i dyrektor ds. inwestycji kryptowalutowego funduszu Cyber Capital - Justin Bons, określił Bitcoina mianem technicznie jednej z najgorszych kryptowalut. Nazwał go również czysto spekulacyjnym aktywem bez użyteczności. Swoją wypowiedź uzasadnił porównując pierwszą kryptowalutę z innymi cyfrowymi aktywami, podkreślając jej brak postępu technologicznego. Jest on zdania, że wartość sieci Bitcoina od dawna ulega pogorszeniu. Wskazuje tu na zepsuty długoterminowy model bezpieczeństwa, stosunkowo słabe cechy ekonomiczne oraz brak możliwości programowalności i modyfikacji.

CME Group uruchomiło kilka dni temu kontrakty terminowe dla Bitcoina i Ethera denominowane w euro. Wzbogacenie o nie oferty tej platformy ma związek z silnym wzrostem zainteresowania na te kryptowaluty w ostatnich tygodniach. Nowe kontrakty terminowe na BTC i ETH zapewnią klientom instytucjonalnym, bardziej precyzyjne i regulowane narzędzia do handlu i zabezpieczania swoich pozycji.

Ethermine otwiera się na PoS. Nowa usługa oferuje członkom społeczności Ethermine wspólne stake’owanie ETH, co ważne, wystarczy do tego tylko 0,1 ETH.

Platforma oferuje obecnie zainteresowanym roczną stopę procentową w wysokości 4,43%. Warto dodać, że samodzielne stake’owanie wymaga co najmniej 32 ETH do obsługi węzła. Ethermine działa też jako wielowalutowy mining pool, umożliwiający użytkownikom emitowanie ETH, zcash, ethereum classic (ETC) beam (BEAM), ravencoin (RVN) i ergo (ERGO).

Bitcoin po słabej reakcji na wsparcie z okolic 21 tys. USD powrócił do spadków, zamieniając ten poziom w kluczowy opór. Aktualnie kolejna znacząca wartość to 19 tys. USD, która na początku lipca kilkukrotnie pozwoliła na silne odbicie.

Ethereum tworzy niższe szczyty i dołki w ramach trendu spadkowego. Kryptowaluta zbliża się do wsparcia na 1350 USD, którego rozbicie otworzy drogę do 1250 i równego poziomu 1250 USD.

Bitcoin Cash sprawdziło wsparcie na wysokości szczytów z początku lipca, jednak reakcja popytowa była słaba, co sugeruje kontynuację spadków i ruch do 100 USD. Najbliższy opór znajduje się dopiero na 138 USD.

Ripple zszedł poniżej wsparcia na 0,33 USD, ten poziom będzie stanowił kluczową zaporę przed powrotem do szczytu z poprzedniego tygodnia na 0,37 USD. Celem dla sprzedających mogą być okolice 0,32 i 0,3 USD.

Litecoin powrócił do trendu spadkowego, o którego załamaniu będzie świadczyć pokonanie oporu na 58,4 USD. Do tego czasu możemy zobaczyć ponowny atak na dołek przy 52 USD i poziom 46 USD.

Dash odreagowuje część bardzo dynamicznych spadków z końca poprzedniego tygodnia, ale nadal tygodniowa zmiana wynosi -7%. Podobnie jak w przypadku innych kryptowalut, Dash utrzymuje się w trendzie spadkowym, w ramach którego możemy zobaczyć ruch w stronę 42 i 39,5 USD.



