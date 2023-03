Czy wystąpienie Powella rzuci więcej światła na najbliższe działania Fed?

Bank Rezerw Australii podniósł stopy procentowe dziesiąty raz z rzędu, do najwyższego poziomu od ponad dekady, z 3,35% do 3,6% twierdząc, że inflacja pozostaje zbyt wysoka, ale jego prognozy dla rynków pieniężnych wydają się mniej jastrzębie. Bank centralny twierdzi, że inflacja mogła już osiągnąć szczyt.

W nocy poznaliśmy dane o bilansie handlowym Chin. Nadwyżka handlowa Chin wzrosła do 116,88 mld USD w okresie styczeń-luty 2023 r. w porównaniu z 109,7 mld USD w tym samym okresie rok wcześniej, powyżej prognoz rynkowych na poziomie 81,8 mld USD. Eksport spadł o 6,8% r/r, podczas gdy import spadł o 10,2%.

Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie wizyta Powella w Kapitolu. Prezes Fed przedstawi półroczny raport na temat polityki monetarnej przed Komisją Bankowa Senatu. Inwestorzy nie słyszeli Powella od 7 lutego, kiedy wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi w Economic Club of Washington. Podczas wymiany zdań z miliarderem private equity, Davidem Rubensteinem, Powell powtórzył, że pojawiają się oznaki dezinflacji, chociaż przyznał, że droga powrotna do celu Fed na poziomie 2% będzie prawdopodobnie „wyboista”. Inwestorzy będą uważnie słuchać, co przewodniczący Fed ma do powiedzenia na temat wysiłków banku centralnego w celu stłumienia inflacji. Trudno oczekiwać, aby Powell przedstawił ścieżkę przyszłych podwyżek, raczej powtórzy, że dalsze kroki Fed będą zależeć od napływających danych. Przed posiedzeniem FOMC zaplanowanym na 21-22 marca poznamy raport Departamentu Pracy oraz dane o inflacji i sprzedaży detalicznej. Jeśli Fed naprawdę jest zależny od danych, to najnowsze dane dotyczące inflacji wcale nie były tym, co Fed chciał zobaczyć.

Na europejskich parkietach nie widać śladu obaw o inflację mimo tego, że zapowiadane są podwyżki stóp procentowych przez EBC, przemysł zwalnia, a wypowiedzi bankierów centralnych nie brzmią gołębio. Inwestorzy wciąż są optymistami. Wczoraj indeks CAC40 na chwilę wspiął się na historyczne maksimum, po czym powrócił do poziomu poprzedniego zamknięcia. Dax, FTSE MIB i IBEX35 zyskały od 0,45% do 0,48%. Na przeciwnym biegunie znalazły się FTSE100 (-0,22%) i Stoxx 600 (-0,02%). Wczorajsza sesja na Wall Street nie przejdzie do historii. Gołym okiem było widać, że inwestorzy wyczekują na dzisiejsze wystąpienie Powella. Wszystkie benchmarki zakończyły dzień w niewielkiej zmienności. Skromny zysk odnotowały Dow Jones i S&P500 odpowiednio 0,12% i 0,07%. Niewielką stratę, bo o 0,11% zaliczył Nasdaq Composite.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku ponownie panują doskonałe nastroje, po tym jak dane z Chin pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Jednak bieżący tydzień może być kluczowym testem dla optymistów. Inwestorów cieszą dobre dane, które od jakiegoś czasu napływają z chińskiej gospodarki. Z drugiej strony inwestorzy będą uważnie przyglądać się danym Departamentu Pracy, wsłuchiwać się w słowa Powella podczas wystąpień w Kongresie. Nikkei zyskuje 0,34%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,50%, a koreański KOSPI rośnie o 0,42%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,84%), Szanghaj (0,13%), Singapur (0,44%), Sensex (0,69%), Indonezja (-0,33%). Indeks Asia Dow zyskuje 0,45%.

Rozpoczynająca tydzień sesja na parkiecie przy Książęcej zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów. Po otwarciu luką wzrostową, pierwsza połowa handlu przebiegała dość płasko, by nie powiedzieć, że wiało nudą. Za to jej druga część, to już pokaz determinacji byków. WIG20 wybił górą z kanału spadkowego, który mógł być potencjalną formacją flagi i finiszował w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań. Od strony technicznej, WIG20 po raz drugi testuje od spodu rozbite wcześniej wsparcie w okolicach 1870 pkt. Zatem najbliższe sesje pokażą, czy rozpoczął się nowy impuls wzrostowy, czy to tylko przerwa w pogłębieniu korekty rajdu rozpoczętego w październiku ubiegłego roku.

Na początku marca wzrósł obrót, ale podczas dwóch ostatnich sesji zdecydowanie spadła aktywność inwestorów. Obrót na szerokim rynku wyniósł 829 mln złotych. WIG zyskał 1,74%, a WIG20 dodał do dorobku 1,74%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,78%, meldując się na poziomie 1882 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 2,42%, a sWIG80 wzrósł o 0,83%.

W relacji do głównych walut, złoty pozostaje w szerokim trendzie bocznym:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,28.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,69.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,38.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,71.

PLNJPY – para handlowana jest po 31,00.



