Czy umocnienie PLN przełoży się na wzrosty WIG20?

Spoglądając łącznie na długoterminowy wykres indeksu reprezentującego siłę PLN oraz wykres notowań WIG20 bardzo łatwo jest dostrzec mocną, dodatnią korelację dotyczącą gównie kierunku trendu obu instrumentów. Oznacza to, że niemal każdej większej fali wzrostowej na WIG20 towarzyszyło umacnianie PLN, ale również każda fala wyprzedaży naszej rodzimej waluty prędzej czy później przekładała się na spadki WIG20.

Celem tej analizy jest próba określenia czy w najbliższym czasie może czekać nas umocnienie PLN, co w przypadku potwierdzenia takiej tezy mogłoby oznaczać kontynuację wzrostów WIG20, który to indeks w ostatnich dniach podjął próbę wybicia górą z budującej się od stycznia br. konsolidacji.

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund – sygnały zakończenia korekty

Zanim przyjrzymy się szczegółowo wykresowi PLN Indeks (reprezentuje siłę naszej waluty) warto moim zdaniem rzucić okiem na ETF, który reprezentuje waluty krajów rozwijających się, a do nich jaki wiemy zaliczana jest nasza złotówka. Ewentualne sygnały pro wzrostowe na tym ETF-ie sugerowałyby, że otoczenie rynkowe będzie sprzyjać hipotetycznemu póki co umocnieniu PLN. Na poniższym wykresie widzimy, że od początku stycznia br. kurs tego instrumentu (Ticker: CEW) zniżkował (koszyk walut EM się osłabiał), a struktura tej zniżki wygląda moim zdaniem na korektę.

Skala tego cofnięcia była dość spora, a i jego struktura inna niż korekty budującej się między czerwcem a listopadem minionego roku. Od początku kwietnia br. kurs tego ETF-a wyraźnie zwyżkuje i moim zdaniem skala tej zwyżki może sugerować, że budująca się od stycznia korekta spadkowa zakończyła się. Taki wariant preferuje również długoterminowy obraz omawianego instrumentu. Podsumowując, wydaje się, że swego rodzaju otoczenie rynkowe powinno wspierać siłę polskiej waluty w krótkim i średnim horyzoncie czasowym.

PLN Index – sytuacja krystalizuje się

W swojej analizie z połowy lutego br. przedstawiałem techniczny obraz indeksu reprezentującego siłę złotego i w tamtym okresie szanse na jego wzrosty czy spadki w krótkim terminie były podobne. Obecnie jednak sytuacja indeksu złotego zaczęła się moim zdaniem krystalizować i szanse na umocnienie PLN w krótkim i średnim horyzoncie czasowym zaczęły się wyraźnie zwiększać.

U podstaw tej tezy stoi zaawansowanie korekty/konsolidacji budującej się od sierpnia minionego roku i rysujący się jej charakter/forma. Jeśli ta konsolidacja będzie formacją trójkąta (fioletowe ograniczenia na powyższym wykresie), to w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni powinna czekać nas następująca sekwencja: umocnienie PLN do górnego ograniczenia prezentowanej wyżej formacji, lokalny ruch korekcyjny, a następnie wybicie z tego trójkąta górą. Taki hipotetycznych ciąg zdarzeń powinien wspierać zachowanie naszego rynku akcyjnego reprezentowanego przez WIG20 jeśli oczywiście korelacje prezentowane na pierwszym wykresie będą zachowane.

Spadki tych par oczywiście oznaczałyby umocnienie PLN i aby realizacja takich wariantów na tych instrumentach była możliwa, w ciągu najbliższych tygodni powinniśmy pokonać ważne wsparcia, do których jak widać na załączonych wykresach obecnie się zbliżamy.

Podsumowując temat PLN można moim zdaniem stwierdzić, iż zarówno ze swego rodzaju otoczenia rynkowego jak również ze strony głównych par mamy wstępne sygnały zbliżania się wyraźnego umocnienia naszej waluty, co w przypadku realizacji takiego scenariusza byłoby wsparciem dla polskiego rynku akcji reprezentowanego przez WIG20.

WIG20 – droga w kierunku 2300-2500 prawie otwarta

Korekta na polskim złotym zbiegła się w czasie z analogicznym zachowaniem WIG20, który od stycznia znajdował się w męczącej konsolidacji. Ostatnie dni przyniosły kolejną próbę wybicia z tej konsolidacji górą i z obecnej perspektywy można powiedzieć, że próba ta (piątek godzina 12:00) jest udana.

Wydaje się więc, że dopóki utrzymamy się ponad ważnym wsparciem usytuowanym w okolicach 2000 pkt., scenariusz z kontynuacją wzrostów będzie wariantem bazowym. Potwierdzeniem scenariusza wzrostowego byłoby pokonanie okolic 2100 pkt. gdzie widzę kolejne, dość istotne opory. Jeśli tak się stanie, droga w kierunku co najmniej strefy 2300-2500 pkt. zostanie otwarta. Genezę tej strefy pokazałem na powyższym wykresie.

Podsumowanie

Dodatnia korelacja między PLN oraz WIG20 jest ciekawą prawidłowością, która pozwala szukać dodatkowych argumentów/sygnałów potwierdzających lub negujących kierunek trendu jednego z ww. aktywów. W świetle przedstawionych wyżej rozważań mamy dość sporo sygnałów mogących świadczyć o zbliżaniu się wyraźnego umocnienia złotego, co w przypadku realizacji, wsparłoby kontynuację trendu wzrostowego na naszej giełdzie, którą reprezentować może WIG20. Na tym ostatnim, w minionym tygodniu pojawiły się dość wyraźne sygnały ożywienia, jednak wymagają one potwierdzenia na kolejnych sesjach. Jeśli scenariusz ze średnioterminowym umocnieniem PLN będzie realizowany, to celem dla WIG20 w takim horyzoncie może być co najmniej strefa 2300-2500 pkt. gdzie znajdują się kolejne, istotne opory.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.