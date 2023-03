Czy to czas na kupno akcji banków “zdrowych” banków?

Nastroje inwestorów zmieniają się w ostatnich dniach jak w kalejdoskopie

Po poniedziałkowych wzrostach akcji, wtorek przyniósł chwilę zadumy, czy aby faktycznie zakończyły się problemy amerykańskich banków o niskiej kapitalizacji. Środa zakończyła się solidnymi wzrostami w Europie i na Wall Street. Za to dziś w Azji nie widać optymizmu i najważniejsze giełdy regionu tracą. Po wyprzedaży akcji banków, widać uspokojenie, a obawy o kondycję sektora bankowego w USA odeszły, przynajmniej na razie, w zapomnienie.

Akcje banków ustabilizowały się, co może sugerować, że gotowe są do odreagowania fali spadkowej. Przynajmniej akcje tych banków, których aktywa dają prawie pewność, że deponenci nie zaczną masowo likwidować kont. Powell oraz Yellen zapewniają, że mają wystarczająco dużo narzędzi, by w razie potrzeby interweniować. Niemniej zagrożenia pozostają, a małe amerykańskie banki o aktywach do 250 mld USD wciąż mogą pozostać pod presją.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się solidnym wzrostem głównych benchmarków, co pozwoliło ponownie odrobić wynik piątkowej wyprzedaży. Od otwarcia do końca notowań indeksy zyskiwały i z każdą upływającą minutą było coraz lepiej i Jednak zarówno na Starym Kontynencie, jak i w USA wzrosty wpisują się w ruch boczny, zatem przełomu jak na razie brak. Najwięcej, bo 1,56% i 1,41% zyskały FTSE MIB i IBEX35. Pozostałe indeksy wzrosły od 1,07% (FTSE100) do 1,39% (CAC40). Podobną skalą wzrostów zakończył się handel za oceanem. Ostatecznie Dow Jones zyskał 323 pkt., czyli 1%. S&P500 zakończyły handel wzrostem o 1,42%, co pozwoliło powró cić powyżej pułapu 4000 pkt. Nasdaq Composite finiszował, zyskując 1,79%, napędzany popytem na technologię. Inwestorzy z zadowoleniem przyjęli podział Alibaby na sześć niezależnych podmiotów i spekulowali czy tą samą drogą pójdą Amazon i Google.

Azjatyckie rynki akcji nie podążają dziś śladem indeksów w Europie i na Wall Street. Tracą giełdy w Tokio, Hong Kongu i Chinach, a rosną w Sydney i w Seulu. Inwestorzy nadal zmagają się z zaostrzającymi się warunkami monetarnymi i utrzymującymi się obawami związanymi z globalnym kryzysem bankowym. Rynki akcji w większości traciły w czwartek, przy czym akcje w Hongkongu wyceniły już wzrost Alibaby po tym, jak chiński gigant technologiczny ogłosił poważną reorganizację, która podzieli firmę na sześć grup biznesowych w celu „odblokowania wartości dla akcjonariuszy”. Giełda w Tokio traci 0,78%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,98%, a koreański KOSPI rośnie o 0,60%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,69%), Szanghaj (-0,24%), Singapur (-0,32%), Sensex (0,60%), Indonezja (-0,23%). Indeks Asia Dow traci 0,10%.

Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej, była trzecią z rzędu sesją wzrostową wspierana wzrostami na głównych europejskich parkietach, tym samym odrabiając straty po piątkowej wyprzedaży. Jednak skala wzrostu na GPW pozostawia wiele do życzenia. Martwić może fakt, że odbicie nie jest poparte solidnym wzrostem obrotów, co może sugerować, że popyt nie jest gotowy na większe zaangażowanie gotówki w kupno akcji.

Liderem wzrostów WIG20 były banki i to one miały największy udział w wyniku indeksu. Dla indeksu blue chipó w zagranica ma kluczowe znaczenie. Ubiegły tydzień był najgorszym od niemal roku. Jednak zagrożenia dla stabilności systemowej amerykańskich banków nie zniknęły z dnia na dzień i wciąż można spodziewać się nerwowych reakcji uczestników rynku, a nastroje z tym związane mogą być ważniejsze niż pojedyncze odczyty makroekonomiczne.

Od samego startu notowań, przez dwie godziny handlu widać było nerwowość w poczynaniach graczy. Po wysokim otwarciu, już po pół godzinie WIG20 spadł pod kreskę, osiągając dzienne minimum. Dopiero po dwóch godzinach indeks wyszedł nad kreskę i od tego momentu wspinał się na coraz to niższe poziomy. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły dzień w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Od strony technicznej, WIG20 skutecznie próbuje utrzymać się powyżej wsparcia w okolicach 1700 pkt.

Handlowi towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,03 mld złotych. WIG zyskał 0,71%, a WIG20 dodał do dorobku 0,90%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 0,64%, meldując się na poziomie 1729 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,02%. sWIG80 wzrósł o 0,96%.

Złoty w stosunku do głównych walut pozostaje w szerokim trendzie bocznym:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,32.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,68.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,32.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,70.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,60.



