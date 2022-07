Czy Rezerwa Federalna zakończy odbicie na giełdzie? Złoty traci na wartości

B yki i niedźwiedzie walczą o to, czy ceny akcji zbliżają się do dna, ale agresywnie zacieśniająca się Rezerwa Federalna oznacza, że wyboista jazda dla inwestorów prawdopodobnie jeszcze się nie skończy.

Odbicie indeksów z dołków z 2022 r. było częściowo napędzane przez inwestorów, którzy traktują złe wiadomości na polu gospodarczym jako dobrą wiadomość dla akcji. Może to zabrzmieć dziwnie, ale prawdopodobnie częściowo odzwierciedla pogląd inwestorów, że słabsze dane gospodarcze skłonią Fed do podniesienia stóp procentowych w mniejszym stopniu niż wcześniej sądzono, Są na to dowody w rynkowych oczekiwaniach na podwyżki stóp, które ostatnio zostały zredukowane, co zapewniło wsparcie dla wyceny akcji.

Od początku tygodnia widać niewielką zmianę prawie na wszystkich klasach aktywów, bowiem dzisiejszy wynik posiedzenia FOMC może okazać się jednym z kluczowych w tym roku. Okaże się na ile Fed pozostanie tak bardzo jastrzębi. Znaczenie będzie mieć nie tylko sama decyzja o ile zostanie podniesiona stopa procentowa, ale konferencja Powella, na której prezes Rezerwy Federalnej będzie odnosił się do sytuacji gospodarczej na następne kwartały i jakimi narzędziami Fed będzie chciał zapewnić miękkie lądowanie, zaspokajając tym samym inwestorów, że recesja jest mało prawdopodobna.

Wczoraj po sesji swoimi wynikami pochwaliły się Alphabet (Google), Microsoft i General Motors. Alphabet odnotował najwolniejszy kwartalny wzrost sprzedaży od dwóch lat, ponieważ na rynku reklam cyfrowych ciąży presja makroekonomiczna. Microsoft odnotował najniższy wzrost zysków od dwóch lat i zaczyna odczuwać skutki kończącego się boomu z czasów pandemii. GM ograniczy zatrudnienie, a zysk netto producenta samochodów spadł o 40% w drugim kwartale, odzwierciedlając wyzwania związane z zakłóceniami w łańcuchu dostaw.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Starego Kontynentu zakończyła się spadkami. Widać, że inwestorzy obawiają się, że Fed nie tak szybko odstąpi zmieni jastrzębia retorykę. Poza FTSE 100 (0,00%) napędzanym lepszymi wynikami Unilever, pozostałe indeksy przez cały dzień utrzymywały się pod kreską. tracąc od 0,2% do 1%. Handel na Wall Street zakończył się sporą przeceną. Dow Jones stracił 228 pkt., czyli 0,71%. S&P500 spadł o 1,15%. Najgorzej wypadły spółki technologiczne. Nasdaq Composite stracił 1,87%.

Na rynkach w rejonie Azji i Pacyfiku panują mieszane nastroje, a handel wciąż pozostaje niestabilny, głównie ze względu na obawy o spowolnienie gospodarcze. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,34%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,13%, a południowokoreański KOSPI traci 0,51%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-1,41%), Szanghaj (-0,14%), Singapur (-0,15%), Nowa Zelandia (-0,28%), Indonezja (0,08%). Indeks Azja Dow traci 0,14%.

Po czterech z rzędu wzrostowych sesjach na GPW, nadszedł czas na realizację zysków, co skutkowało trzydniowym cofnięciem na wszystkich głównych indeksach. I choć cofnięcie głównego benchmarku było znaczne, to z technicznego punktu widzenia nie zmienił układu sił. WIG20 z trudem, ale powrócił powyżej wcześniej pokonanego poziomu oporu. Jeśli odbicie ma być kontynuowane, to kolejnym celem dla byków jest wyciągnięcie WIG20 w okolice 1707 pkt.

Po bardzo udanej końcówce minionego tygodnia, na warszawskiej giełdzie zapał kupujących ostygł. Obawy o spowolnienie w globalnej gospodarce ciążą rynkom, ale szansa na większe odbicie jest coraz mniejsza, ale nie została jeszcze zanegowana.

Wczoraj wszystkie benchmarki sporo straciły. Wydaje się, że zarówno WIG, jak i WIG20, mogą zatrzymać pogłębienie spadków, a wczorajszy handel, podobnie jak na globalnych giełdach, przebiegał w atmosferze niepewności związanej z Fed. Po otwarciu nieco poprzedniego zamknięcia, WIG20 od razu skierował się na południe w ślad za giełdami w Europie, a słaby start na Wall Street nie poprawił nastrojów i do końca dnia to niedźwiedzie dyktowały warunki gry. Zamknięcie nastąpiło w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Jednak po obrotach widać było, że chętnych do handlu wciąż jest jak na lekarstwo. WIG20 fut, który na początku ubiegłego tygodnia spadł poniżej bardzo ważnego wsparcia wyznaczonego dołkami z połowy maja 2020 r. i 5 lipca tego roku, jeszcze utrzymuje się powyżej tego poziomu. Niskie obroty sugerują, że inwestorzy wyczekują na rozwój sytuacji. Obroty na szerokim rynku wyniosły raptem 874 mln złotych. W perspektywie szybszego zacieśniania polityki przez banki centralne przy rosnącej inflacji, zapowiedzi spowolnienia wzrostu gospodarczego, ryzyka dla ryzykownych aktywów wciąż są skierowane w górę. WIG, jak i WIG20 straciły odpowiednio 1,35% i 1,83%. Wrześniowy kontrakt na WIG20 spadł o 0,96%, meldując się na poziomie 1658 pkt. Pod kreską wylądowały mWIG40 i sWIG80 ze stratą 2% i 0,78%.

Złoty od ubiegłego piątku odrabia straty po silnej przecenia, głównie dzięki poprawie sentymentu do ryzykownych aktywów. Niestety nie ma na razie żadnych sygnałów, by w dłuższym horyzoncie waluta powróciła do łask, wczorajszy dzień przyniósł silną przecenę PLN.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,65.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,76.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,69.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,87.

PLNJPY – słabość jena widać też w relacji do złotego. Para aktualnie handlowana jest 29,20.



