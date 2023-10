Co może zrobić RPP. Czy czeka nas kolejna zaskakująca decyzja?

Najpierw przypomnijmy, że miesiąc temu doszło do zaskakującej rynek obniżki stóp procentowych przez RPP o 75 punktów bazowych i tak stopa referencyjna spadła z 6,75 do 6,00%. Jak wynikało z oświadczenia do decyzji, RPP tłumaczyła ją tak:

Sytuacja w gospodarce światowej

Rada Polityki Pieniężnej podkreśliła, że kondycja światowej gospodarki jest obecnie osłabiona. Istnieją również duże niepewności dotyczące perspektyw aktywności w największych gospodarkach, w tym w strefie euro, gdzie roczna dynamika PKB wykazuje spowolnienie. W szczególności w Niemczech odnotowano ujemną dynamikę PKB w II kwartale 2023 roku. Dane z III kwartału wskazują na kontynuację pogorszenia koniunktury w strefie euro.

Spadek inflacji na świecie

W wielu gospodarkach obserwuje się spadek inflacji, choć wciąż pozostaje ona na relatywnie wysokim poziomie. Niższe ceny surowców i ustąpienie napięć w globalnych łańcuchach dostaw wpłynęły na ograniczenie presji cenowej. Jednocześnie inflacja bazowa w większości gospodarek pozostaje podwyższona, choć stopniowo maleje.

Spowolnienie gospodarcze w Polsce

W warunkach osłabionej koniunktury na świecie również w Polsce zaobserwowano spadek dynamiki aktywności gospodarczej. Wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że roczna dynamika PKB w Polsce wyniosła -0,6% w II kwartale 2023 roku, przy dalszym ograniczeniu popytu konsumpcyjnego. Mimo to nadal odnotowuje się wzrost inwestycji.

Spadająca inflacja w Polsce

Roczny wskaźnik inflacji CPI w Polsce obniżył się i wyniósł 10,1% w sierpniu 2023 roku (w porównaniu do 10,8% w lipcu). To głównie spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych przyczynił się do spadku inflacji. Inflacja bazowa również wykazuje tendencję spadkową

Oczekiwania inflacyjne i restrykcyjność polityki pieniężnej

Spadek inflacji towarzyszy obniżeniu się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje na wzrost restrykcyjności polityki pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej jest zaniepokojona mniejszą od wcześniejszych prognoz presją popytową.

Choć tego nie było w komunikacie, to należałoby do tej układanki dołożyć silny realny kurs walutowy, obniżający konkurencyjność eksportu, z którym to kursem w chwilę się rozprawiono.

Podsumowując, obniżenie stóp procentowych w Polsce można było tłumaczyć spowolnieniem gospodarczym, spadającą inflacją i obawami dotyczącymi perspektyw światowej gospodarki.

Co RPP może zrobić tym razem i czy sytuacja się zmieniła?

Zdaje się, że sytuacja nie uległa istotnej poprawie, oprócz silnego spadku inflacji we wrześniu, głównie za sprawą niskich cen paliw. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki Orlen, firma nie zamierza zmieniać swojej polityki cenowej, co może istotnie wpływać na dezinflację w Polsce, przynajmniej w krótkim okresie. Zmienił się także kurs walutowy na korzyść konkurencyjności polskiej gospodarki.

W międzyczasie pojawiły się wyniki ankiety makroekonomicznej NBP, w której inflacja na koniec trzeciego kwartału 2024 r. może wynieść 6,1% proc. To oznacza, że stopa procentowa na koniec 2023 r. powinna być niższa niż 6%. Pytanie, o ile i kiedy ją ciąć.

Argumentem za brakiem zmian stóp w październiku jest poczekanie na listopadową projekcję inflacji. Wtedy, zgodnie z najnowszymi danymi, RPP miałaby komplet informacji i mogłaby na ich podstawie podjąć decyzję.

Z drugiej strony RPP widzi osłabienie koniunktury i presję deflacyjną ze strony przedsiębiorstw oraz pogorszenie sytuacji w zatrudnieniu w tym sektorze. Dodatkowo patrząc tylko na ostatnie dane o inflacji wzrosła również i krótkoterminowa presja deflacyjna w inflacji CPI. To z kolei może sprzyjać podjęciu decyzji już w środę o obniżce stóp i dołożenie kolejnego kroku w listopadzie. Rynek wycenia szanse na cięcie o 50 punktów, a oficjalny konsensus to 25 punktów.

Jak będzie? Tego dowiemy się już dziś.

