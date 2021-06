Czy ME w piłce nożnej podniosą ceny akcji czołowych klubów?

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czyli duża impreza w jednej z najbardziej popularnych, światowych dyscyplin sportu, którą pasjonują się miliony. Termin tej imprezy jest nietypowy, gdyż jak wszyscy wiemy obecne Mistrzostwa zostały przesunięte o rok ze względu na panujący na świecie Covid. Jak każde duże wydarzenie w tak popularnej dyscyplinie sportu, ME to okres doskonałej promocji zarówno samej dyscypliny, ale i okres kreowania często nowych gwiazd (i ich wartości), które to gwiazdy pozostawać będą na ustach milionów kibiców jeszcze długo po 11 lipca, kiedy to obecne Mistrzostwa mają się zakończyć. Ta wielopoziomowa promocja piłki nożnej powinna przełożyć się na zwiększenie przepływów finansowych do tej branży, a jej beneficjentami będą zapewne czołowe, europejskie kluby piłkarskie, w których gra większość uczestników obecnych Mistrzostw. Te przepływy finansowe są obecnie ważne jak nigdy, gdyż ostatnie kilkanaście miesięcy np. dla klubów piłkarskich, to okres walki o utrzymanie biznesu, który poza bardzo nielicznymi wyjątkami został odcięty od istotnej części przychodów przy pozostawieniu większości kosztów. Jak wynika z raportu „The European Champions Report 2021”, który został opublikowany przez firmę audytorską KPMG, Bayern Monachium i Real Madryt to zaledwie dwa z sześciu potężnych klubów, które za zeszły sezon nie zanotowały straty. Zyski tych firm to pokłosie ich sukcesów sportowych ale również skutek obniżenia wynagrodzenia piłkarzom, którzy w ramach solidarności ze swoimi klubami wyrazili na to zgodę.

Obecne Mistrzostwa, ale również jak się z dzisiejszej perspektywy wydaje, kończąca się pandemia, mogą być lokalnym punktem zwrotnym piłkarskich biznesów. Część największych europejskich klubów piłkarskich, to spółki publiczne, a ich akcje notowane są na giełdach, często kilku giełdach. Jeśli zatem rzeczywiście jesteśmy świadkami finansowego przesilenia w tej branży, być może warto spojrzeć na notowania akcji kilku czołowych europejskich klubów piłkarskich i zastanowić się czy nie następują tam np. zmiany trendów. Poniżej pokrótce omówię obraz akcji trzech spółek, do których należą takie potęgi piłkarskie jak Juventus F.C., Borussia Dortmund oraz Manchester United.

Juventus F.C.

Jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych włoskich klubów piłkarskich, a jego początki sięgają 1897 roku. Siedzibą klubu jest miasto Turyn, a największą grającą gwiazdą Cristiano Ronaldo. Juventus zajął czwarte miejsce we włoskiej lidze, co umożliwi mu udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ostatnie 12 miesięcy nie było udane dla spółki pod względem finansowym, a jego obecny EPS (zysk na akcję) wynosi -0,078 EUR (źródło: marketwatch.com).

Jeśli chodzi o trend akcji spółki będącej właścicielem Juventusu, to jak widzimy na poniższym wykresie od połowy minionego roku buduje się dość spora konsolidacja, która z obecnej perspektywy może być klasyfikowana jako formacja klina korekcyjnego.

Klin ten poprzedzony jest ruchem w górę, a tym samym zgodnie ze statystyką mamy większe szanse na wybicie z tej formacji górą, co byłoby jednoznaczne z kontynuacja trendu wzrostowego. Nieco powyżej górnego ograniczenia owego klina biegnie średnioterminowa linia trendu spadkowego, a to oznacza, że strefa 0,8860-0,93 EUR/akcję jest kluczowa dla inwestorów, którzy liczą na wzrosty tej spółki. Jeśli strefa ta zostałaby pokonana, to kolejnych oporów/celów można byłoby szukać na 1,1630 EUR, a następnych w pobliżu 1,58 EUR. Genezę tych oporów pokazałem na powyższym wykresie. Z drugiej strony aby pro wzrostowe sygnały nie zostały zanegowane, kurs omawianych akcji nie może zejść poniżej strefy 0,67-0,53 EUR, gdzie znajdują się ważne, prezentowane wyżej wsparcia.

Borussia Dortmund

To utytułowany klub (osiem tytułów mistrza Niemiec), założony w 1909 roku, w którym główną rolę odgrywa sekcja piłkarska. Był jednym ze współzałożycieli Bundesligi, a jego siedzibą jest miasto Dortmund. Obecnie jego największą gwiazdą jest napastnik Erling Haaland, choć może się to wkrótce zmienić, gdyż ten młody, bramkostrzelny piłkarz, jak wynika z informacji medialnych jest obiektem piłkarskiego pożądania przez największe potęgi piłkarskie, a kwoty transferu, o których się mówi są astronomiczne. Borussia zajęła trzecie miejsce w Bundeslidze, co gwarantuje udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Niestety ostatnie 12 miesięcy nie było udane dla Borussi pod względem finansowym, a obecny EPS wynosi -1,01 EUR (źródło: marketwatch.com).

Na wykresie akcji spółki posiadającej klub Borussia Dortmund między listopadem 2018 a październikiem 2020 roku zbudowała się moim zdaniem duża korekta płaska rozszerzona (3-3-5). W takim świetle sygnały oglądane w ostatnich miesiącach – wyraźne odbicie, zbudowanie trendu bocznego oraz wybicie z tego trendu bocznego gó rą można interpretować jako symptomy nowego trendu lub co najmniej korekty całych, trwających w latach 2018-2020 spadków.

Zwolennicy formacji głowy z ramionami mogą odszukać na powyższym wykresie tzw. odwróconą H&S. Jej linię szyi oznaczyłem czarną prostą. Tym samym dopóki ważne wsparcie znajdujące się na 5,70 EUR nie zostanie pokonane, można spoglądać na tym rynku na wyższe poziomy cenowe jako cele na najbliższe tygodnie czy miesiące. Pierwsze opory znajdują się w okolicach 6,95 EUR, a kolejne nieco powyżej 8,15 EUR za akcję. Genezę tych poziomów pokazałem na powyższym wykresie.

Manchester United

To angielski klub piłkarski mający siedzibę w Stretford (hrabstwo Greater Manchester), który swoją historię rozpoczął w 1878 roku jako Newton Heath LYR Football Club. Obecnie największymi gwiazdami zespołu są Bruno Fernandes, Marcus Rashford oraz Paul Pogba. Manchester zajął drugie miejsce w Premier League, co oczywiście gwarantuje mu udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Podobnie jak u dwóch poprzedników, ostatnie 12 miesięcy nie było udane pod względem finansowym dla spółki, a obecny EPS wynosi -0,20 USD (źródło: bloomberg.com).

Kurs akcji MU prezentuje się póki co najsłabiej z omawianych w niniejszej analizie spółek, a to głównie za sprawą oglądanych w ostatnich miesiącach spadków. Z obecnej perspektywy mamy na wykresie tych akcji całą serię struktur korekcyjnych (trójek), co może np. oznaczać budowanie jakiejś większej konsolidacji. Historia tej spółki z lat 2014-2017 pokazuje, że takie sytuacje już bywały.

Co mogłoby zmienić obraz tego papieru na pozytywny/pro wzrostowy? Moim zdaniem wybicie ponad poziom 20 USD, gdzie znajdują się ważne, prezentowane na powyższym wykresie opory. Jak widzimy na załączonym wykresie akcjom tym zdecydowanie bliżej jest do najbliższych wsparć usytuowanych na 14,40 USD, a ewentualne pokonanie tego poziomu mogłoby otworzyć drogę w kierunku minimów z marca minionego roku. Na dzisiaj nie mamy zatem na tym rynku klarownych sygnałów kierunku dalszego trendu, a tym samym dobrą strategią w takich sytuacjach może być czekanie z boku na rozwój wypadków.

Podsumowanie

Wygasanie covidowej pandemii oraz rozpoczynające się dzisiaj ME w piłce nożnej, mogą być przełomem dla branży związanej z piłką nożną, w tym np. dla europejskich klubów. Jak pokazują załączone wykresy, po ostatnich ME w 2016 roku spółki będące właścicielami największych klubów wykształciły silne trendy wzrostowe, które trwały parę lat. Oczywiście otoczenie rynkowe wtedy i dzisiaj to trochę różne historie, jednak jak pokazują powyższe wykresy pewne symptomy możliwego ożywienia w tej branży na niektórych akcjach widać.

Tomasz Marek

CMC Markets



