Czy CPI z USA wyleje kubeł zimnej wody na inwestorów?

Optymizm związany z dzisiejszymi danymi dotyczącymi inflacji w USA przyczynił się do pozytywnego rozpoczęcia roku 2023 zarówno dla rynków europejskich, jak i amerykańskich. Przy czym Nasdaq100 zamyka się wyżej czwarty dzień z rzędu.

Nastrojom w Europie pomogła również niedawna łagodniejsza pogoda, która podsyciła optymizm, że początek 2023 r. może przynieść nieco wytchnienia od dalszych podwyżek cen energii, a ten optymizm wydaje się być kontynuowany dzisiaj z kolejnym pozytywnym otwarciem. Sposób, w jaki rynki amerykańskie zachowywały się w ciągu ostatnich kilku dni sprawia, że dzisiejsze dane dotyczące CPI w USA są jedynie kolejnym przystankiem na drodze do punktu zwrotnego, gdzieś pod koniec tego roku, jako że rozdźwięk między tym, co Fed chce a tym, co rynek wycenia, wciąż się powiększa. Począwszy od piątkowego raportu ISM o usługach, a skończywszy na spadku średnich zarobków godzinowych, wydaje się, że inwestorzy zdecydowali, że Fed podniesie stopy o 25 pb 1 lutego, pomimo ciągłych wysiłków urzędników Fed, aby odeprzeć tę narrację. Kilku amerykańskich decydentów zadało sobie w ostatnich dniach wiele trudu, by stwierdzić, że stopy zmierzają w kierunku ponad 5% i mają tam pozostać, jednak rentowność 2-letnich obligacji w USA nadal pozostaje zdecydowanie poniżej górnej granicy stopy Fed Funds wynoszącej 4,5%. W pewnym sensie nietrudno zrozumieć, dlaczego rynki uważają, że może nastąpić zwrot, biorąc pod uwagę, że główny wskaźnik CPI konsekwentnie spadał od szczytów na poziomie 9,1% obserwowanych w czerwcu. W listopadzie wskaźnik ten wyniósł 7,1%, co było znacznie poniżej oczekiwań wynoszących 7 3% i stanowiło gwałtowny spadek w porównaniu z październikowym poziomem 7,7%. Jest to impuls dla tych, którzy uważają, że Rezerwa Federalna może nie być zmuszona do tak ostrej lub daleko idącej podwyżki stóp w tym roku. Przekonanie o nadchodzącym zwrocie może mieć również związek z fatalnymi prognozami MFW z zeszłego tygodnia i Banku Światowego z tego tygodnia, które ostrzegały, że gospodarka światowa znajduje się na ostrzu brzytwy i grozi jej przedłużająca się recesja. Niemniej jednak, jest to niebezpieczny wniosek, który należy wyciągnąć, ponieważ główny nacisk zostanie nałożony na inflację bazową i to, czy będzie ona nadal spadać, tak jak miało to miejsce w listopadzie, kiedy to spadła z 6,3% do 6%. Gdyby ceny bazowe okazały się wyższe od oczekiwań, moglibyśmy zobaczyć ostrą korektę w dół dla akcji i gwałtowne odbicie dolara amerykańskiego, a także przesunięcie punktu ciężkości z powrotem na 50 pb w lutym.

Należy pamiętać, jak to miało miejsce wczoraj w Australii, że inflacja nie zmienia się w linii prostej, po tym, jak roczny CPI skoczył tam z 6,9% w październiku do 7,3% w listopadzie, co z kolei może skłonić RBA do bardziej jastrzębiej postawy w przyszłym miesiącu, po tym jak dwa miesiące temu zwolnił tempo podwyżek stóp. To jest to, co powinno najbardziej martwić urzędników Fed, a o czym rynki zdają się zapominać w swoich wycenach. Ważne jest również, aby pamiętać, że biorąc pod uwagę to, jak rynki reagują na wszelkie oznaki zmiany polityki, urzędnicy Fedu mogą skłaniać się do bardziej zdecydowanych działań niż zbyt zachowawczych. Możemy zobaczyć nadmierne zacieśnianie, aby szybciej dotrzeć do celu inflacyjnego wynoszącego 2%.

EURUSD – nadal zbliża się do czerwcowych maksimów na 1,0787, które pozostają kluczową barierą dla dalszych zysków. Wzrost ponad 1,0800 otworzy drogę do 1,0920, wsparcie jest na 1,0480/85.

GBPUSD – aktualnie oddala się od 1,2200 po zeszłotygodniowym odbiciu od 6-tygodniowych dołków na 1,1830/35. Następny silny opór leży w rejonie 1,2350, aby do niego dotrzeć, para walutowa musi się utrzymać powyżej 1,2000.

EURGBP – ciągle porusza się pomiędzy wsparciem w rejonie 0,8770/80 a oporem na wysokości zeszło miesięcznych maksimów przy 0,8870/80, które powstrzymują wzrosty od października zeszłego roku. Ruch poniżej 0,8770 otwiera drogę do 50-dniowej SMA i 0,8700.

USDJPY – do czasu wyjścia ponad 134,80 utrzymuje nastawienie do dalszych spadków w stronę niedawnych minimów na 129,50, gdzie widzieliśmy jak dolar amerykański odbija od 6-miesięcznego minimum. Ruch przez 135,00 otworzy drogę do 138,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 20 punktów wyżej, na poziomie 7745.

DAX – oczekuje się otwarcia 46 punktów wyżej, na poziomie 14994.

CAC40 – możliwe otwarcie 26 punktów wyżej, na poziomie 6950.



