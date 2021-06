Czy Bank Anglii pokaże jastrzębie nastawienie? Wyniki stress testów banków w centrum uwagi

W czoraj na rynkach w Europie obserwowaliśmy raczej rozczarowującą sesję - pierwszy raz w tym tygodniu.



Rynki amerykańskie również radziły sobie słabo, chociaż Nasdaq i Russell 2000 zakończyły dzień na plusie.

Niepewność z ostatnich kilku dni nadal wydaje się ograniczać wzrosty i wprowadzać element ostrożności, ponieważ inwestorzy zaczynają bardziej zwracać uwagę na perspektywy zatrudnienia, a także inflację.



Dzisiejsze otwarcie giełd w Europie może ponownie być ostrożne, z głównym naciskiem na najnowsze cotygodniowe dane dotyczące bezrobotnych i decyzję Banku Anglii.

W świetle ostatnich wydarzeń i nieznacznej zmiany stanowiska Rezerwy Federalnej w sprawie harmonogramu możliwej podwyżki stóp, dzisiejsze posiedzenie Banku Anglii może przynieść podobne zmiany w zakresie polityki pieniężnej i potencjalnej zmiany środków działania.



Kiedy RPP spotkała się po raz ostatni w maju, nastroje były bardziej optymistyczne niż na początku roku, gdy bank podniósł swoją roczną prognozę PKB dla brytyjskiej gospodarki z 5% do 7,5%. Od tego czasu dane poprawiły się jeszcze bardziej, a wczorajsze wstępne odczyty PMI pokazały rosnące zamówienia, ale także rosnące koszty nakładów, które zdają się pchać presję inflacyjną jeszcze bardziej niż dotychczas.



Bank podjął również decyzję o zmniejszeniu ilości obligacji, które kupuje tygodniowo, do 3,4 miliarda funtów.

Gubernator Andrew Bailey upierał się, że była to decyzja operacyjna, mająca na celu zapewnienie bankowi większej elastyczności, a nie ograniczanie zakupów aktywów, jednak trudno opisać to inaczej. Trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby Bank Anglii podjął taką akcję, gdyby gospodarka walczyła, a nie rozpoczynała gwałtownego wzrostu.



Ostatnie dane gospodarcze wzmocniły tę optymistyczną perspektywę i chociaż pojawiło się pewne rozczarowanie rozszerzeniem niektórych obostrzeń na lipiec, przesuwa to jedynie odbicie gospodarcze na lipiec i sierpień, zakładając, że nie pojawią się żadne nowe warianty wirusa.



Jeśli chodzi o bezrobocie, bank zrewidował swoje szacunki w dół, chociaż przyznał, że główna stopa nadal ma miejsce na wzrost. Co więcej, jest to również ostatnie spotkanie Andy'ego Haldane'a jako głównego ekonomisty, a jego odejście może być głośne, biorąc pod uwagę jego niedawne obawy, że brytyjska gospodarka prawdopodobnie potrzebuje nieco hamulca na wypadek, gdyby przestrzeliła. W maju jako jedyny głosował on za zmniejszeniem skali trwającego programu skupu aktywów do 100 miliardów funtów ze 150 miliardów funtów i prawdopodobnie zrobi to samo ponownie, a nawet będzie bardziej agresywny w swoich apelach, aby inni poszli tą samą drogą.

Jego komentarze spowodowały, że rynki zaczęły wyceniać perspektywę podwyżki stóp w 2023 r., co nie jest nierozsądne, biorąc pod uwagę, że stopy procentowe są nadal znacznie poniżej poziomów z początku 2020 r. Odejście Haldane'a i powołanie byłej głównej ekonomistki Citigroup, Catherine Mann, która we wrześniu zastąpi Gertjana Vlieghe, powinno wprowadzić interesującą nową dynamikę do kształtowania polityki Banku Anglii w ciągu najbliższych kilku miesięcy.



W Stanach Zjednoczonych oczekuje się, że tygodniowe dane dotyczące liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadną poniżej poziomu 400 tys., po nieoczekiwanym skoku do 412 tys. w zeszłym tygodniu.

Banki amerykańskie również będą w centrum uwagi, gdy Rezerwa Federalna publikuje wyniki ostatniej rundy stress testów w amerykańskim systemie bankowym.



W zeszłym roku bank centralny wstrzymał wszelkie wykupy akcji banków i dywidendy, aby zapewnić amerykańskiemu systemowi bankowemu wystarczająco dużo, by poradził sobie z ekonomicznymi skutkami różnych blokad i restrykcji nałożonych na amerykańską gospodarkę. Na początku tego roku zasada ta została zmieniona, aby banki, które pomyślnie przeszły różne scenariusze testów, mogły wznowić ten proces w ograniczonym zakresie.



Wszystkie amerykańskie banki, które przejdą stress testy, mogą oczekiwać zniesienia tych ograniczeń od 30 czerwca. JPMorgan Chase już ruszył tą drogą, kiedy pod koniec pierwszego kwartału ogłosił, że wznowi swój własny program wykupu o wartości 30 miliardów dolarów. W związku z tym, że w nadchodzących tygodniach rozpocznie się sezon wyników banków za II kwartał, wszystkie oczy będą zwrócone na to, które banki amerykańskie przejdą w tym tygodniu testy i które będą chciały wznowić wypłaty na bardziej hojnych zasadach.



Warto zauważyć, że JPMorgan ostrzegł, że jego przychody i dochody za II kwartał mogą znacznie odbiegać od poziomów, które widzieliśmy w I kwartale w wyniku niższych przychodów z pionu handlowego i niższych sald kart kredytowych. Dyrektor generalny Jamie Dimon ostrzegł również, że bank stara się zwiększyć poziom gotówki w związku z obawami o wyższą inflację. Może to również ograniczyć zakres wypłat dla akcjonariuszy w perspektywie średnioterminowej.



EURUSD – para konsoliduje powyżej 1,1850, jednak musi powrócić powyżej 200-dniowej MA, by możliwy był ruch wyżej. Musimy przełamać trwale 1,2000, by uzyskać wzrostowe momentum. Poniżej 1,1840 możliwy jest ruch w okolice 1,1704.

GBPUSD – para nie była w stanie przełamać 1,4000 w dniu wczorajszym, po odbiciu z poniedziałkowych dołków. Wybicie powyżej 1,4020 otwiera drogę na 1,4080 oraz 1,4130. Przełamanie poniżej 1,3780 może sugerować potencjalny powrót do poziomu 1,3670.

EURGBP – kurs może się skierować na 0,8480. Opór znajduje się przy szczytach z ostatnich kilku dni w okolicy 0,8600.

USDJPY – para kontynuuje wzrosty z perspektywą ruchu w kierunku 111,70 po wybiciu 111,00. Spadek poniżej linii trendu przy 109,90 otworzy drogę na 108,60 i przełamanie 109,20.

FTSE100 oczekiwany wzrost na otwarcie o 16 punktów, przy 7,090

DAX oczekiwany wzrost na otwarcie o 60 punktów, przy 15,516

CAC40 oczekiwany wzrost na otwarcie o 20 punktów, przy 6,571



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.