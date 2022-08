Czy Bank Anglii podniesie stopy o 50 pb?

R ynki europejskie poruszały się wczoraj w znacznie bardziej optymistycznym tonie po tym, jak przewodnicząca Izby Reprezentantów USA, Nancy Pelosi, opuściła Tajwan bez incydentów, a lepsze od oczekiwań dane gospodarcze z USA doprowadziły do podobnie pozytywnej sesji amerykańskiej, która pozwoliła na zamknięcie znacznie wyżej.

To pozytywne zakończenie prawdopodobnie znajdzie odzwierciedlenie w dzisiejszym otwarciu Europy.

Na koniec tygodnia uwaga inwestorów będzie skierowana w stronę Banku Anglii oraz danych na temat zatrudnienia w USA. Dziś Bank Anglii może przejść do historii, podnosząc stopy procentowe o 50 punktów bazowych po raz pierwszy od utworzenia Komitetu Polityki Pieniężnej w 1997 roku.

W czerwcu głosy były podzielone i jest całkiem prawdopodobne, że tym razem może być podobnie. Trzech członków MPC głosowało za 50 pb, a byli to Michael Saunders, Catherine Mann i Jonathan Haskel, podczas gdy reszta była za ruchem o 25 pb.

25 pb będzie najmniejszą wartością jakiej możemy się spodziewać, jednak istnieje duża szansa na bardziej agresywny ruch, ponieważ kilku urzędników Rezerwy Federalnej również opowiedziało się za utrzymaniem wyższego tempa podwyżek. James Bullard wskazał, że do końca roku stopa funduszy może wynieść od 3,75% do 4%, aby zapobiec utrwaleniu się inflacji.

Ponieważ funt spadł już o 10% od początku roku w stosunku do dolara amerykańskiego, bank musi działać w znacznie bardziej dynamiczny sposób, aby utrzymać inflację importową w ryzach, zwłaszcza ze względu na potencjalny ruch o kolejne 50 lub 75 punktów bazowych ze strony Rezerwy Federalnej w przyszłym miesiącu.

W ciągu ostatnich kilku tygodni prezes Banku Anglii, Andrew Bailey, powiedział, że ruch o 50 pb jest jedną z opcji, ale nie jest pewna.

Od grudniowego spotkania bank centralny systematycznie podnosił stopy o 25 punktów bazowych na każdym kolejnym posiedzeniu, jednak w czerwcu poinformował, że zamiast nich 50 pb byłyby uzasadnione.

Przypominamy, że MPC jest gotowe na zdecydowane działania, mające na celu ograniczenie inflacji szczególnie, że według szacunków ma ona osiągnąć 11% do końca roku.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat MPC było stale krytykowane ze względu na swoje decyzje, również w kręgach politycznych, skąd były gubernator, Mark Carney, otrzymał tytuł niewiarygodnego.

Ówczesny prezes, Andrew Tyrie, zauważył, że bank lubił dawać wiele wskazówek w różnych kierunkach, co się nie zmieniło w trakcie ostatnich 8 lat.

„Niewiarygodny chłopak” był etykietą, która utknęła przez resztę kadencji Carneya i wydaje się, że została przejęta przez jego następcę.

W każdym razie oczekiwania rynku są takie, że dzisiaj zobaczymy 50 pb, chociaż jest to mało prawdopodobne.

Bank Anglii, co zrozumiałe, jest zaniepokojony wpływem, jaki wzrost stóp może mieć na gospodarkę, która niewątpliwie spowalnia, jednak na tym etapie nie ma tu bezpiecznych opcji. W dłuższej perspektywie inflacja jest znacznie większym zagrożeniem, biorąc pod uwagę obecne trendy. Nierealistyczne jest oczekiwanie spadku inflacji do 2% przed 2024 rokiem.

Dzisiaj możemy również usłyszeć parę słów na temat zacieśniania ilościowego, które powinno się rozpocząć już we wrześniu.

Tygodniowe liczby bezrobotnych w USA mają wzrosnąć o 260 tys., kontynuując trend wzrostowy, w ramach którego liczba wniosków o zasiłek osiągnęła najwyższy poziom od 7 miesięcy.

EURUSD – nie udało mu się utrzymać powyżej 1,0275. Do czasu wyjścia ponad 1,0350 nastawienie pozostaje do dalszych spadków w stronę parytetu wymiany 1:1 oraz kolejnych wsparć na 0,9950 i 0,9660.

GBPUSD – cofnął się z 1,2300 do wsparcia z linii trendu rozciągniętej od ostatnich minimów, które aktualnie znajduje się na 1,2100. Do czasu jego wybicia trend wzrostowy pozostaje niezagrożony, zejście poniżej 1,2080 może sygnalizować powrót w okolice 1,1980.

EURGBP – pozostanie pod presją do czasu pokonania oporu stawianego przez 0,8420, którego rozbicie otworzyłoby drogę do 0,8480. Kwietniowe dołki na poziomie 0,8280 stanowią kluczowe wsparcie.

USDJPY – spadł do 130,40 przed silnym odbiciem, nastawienie pozostaje do dalszych spadków, aż do czasu powrotu powyżej 50-dniowego SMA. Opór jest na poziomie 134,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się bez zmian, na poziomie 7445.

DAX – oczekuje się otwarcia 52 punkty wyżej, na poziomie 13639.

CAC40 – możliwe otwarcie 10 punktów wyżej, na poziomie 6482.



