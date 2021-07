Czy Apple dokonało zakupu BTC?

Yellen wypowiedziała się na temat znaczenia stablecoinów, ujawniając plany wydania rekomendacji regulacyjnych dotyczących tego rynku, stosowne przepisy miałyby powstać w nadchodzących miesiącach. Współzałożyciel i dyrektor generalny Circle, Jeremy Allaire, dodał, że stablecoiny pozostaną na rynku i prawdopodobnie staną się kluczowymi elementami globalnego systemu gospodarczego i finansowego.



Europejski Bank Centralny (EBC) właśnie ogłosił, że oficjalnie wystartowały prace dot. cyfrowej waluty banku centralnego, które mają przygotować Unię Europejską do potencjalnej emisji cyfrowego euro. W oficjalnym komunikacie podano, że prace mają potrwać 24 miesiące, ale decyzja o tym, czy wyemitować CBDC, zostanie podjęta dopiero po zakończeniu prac.



Wraz z wzrostem popularności, Binance stara się zwiększyć bezpieczeństwo swoich usług, ale mimo tego część organizacji finansowych postanowiła wstrzymać współpracę z giełdą. Wśród nich znajduje się kilku europejskich gigantów usług finansowych, takich jak Barclays i Santander.



Rozchodzą się pogłoski o zakupie BTC przez Apple. Dokładna kwota nie jest znana, jednak dyrektor generalny Galaxy Trading i Chainleak szacuje kwotę transakcji na około 2,5 miliarda dolarów. Apple jeszcze nie opublikowało żadnego oficjalnego komunikatu dotyczącego tego zakupu, więc podane informacje mogą być fałszywe.



Amerykański S&P Dow Jones we wtorek wprowadził pięć nowych produktów indeksowych dla rynku kryptowalut, co stanowi pierwsze poważne rozszerzenie swoich narzędzi benchmarkingowych dla aktywów cyfrowych. Obecnie S&P Cryptocurrency BDM Ex-MegaCap Index (BDM) obejmuje ponad 240 cyfrowych walut.



Bitcoin w ostatnim tygodniu kontynuował trend spadkowy do osiągnięcia 29 tys. USD, gdzie pojawiła się silna reakcja popytowa która pozwoliła wyjść kryptowalucie powyżej oporu stawianego przez 30 tys. USD, kolejny znajduje się na wysokości 31 tys. USD.

Ethereum reaguje na wsparcie 1700 USD, skąd dynamicznie wzrasta. Dzienna zmiana obecnie wynosi prawie 5%, a najbliższy opór znajduje się na wysokości 1900 USD.



Bitcoin Cash ma przed sobą dwa silne opory - 420 i 430 USD, potencjalna reakcja spadkowa może się zakończyć na wysokości 390 USD.



Ripple sprawdził opór na wysokości 0,55 USD, gdzie wystąpiła reakcja spadkowa. Najbliższe wsparcie znajduje się na 0,52 USD.

Litecoin utrzymuje się poniżej strefy 112-115 USD, jej pokonanie pozwoli na wzrost do okolic 120 USD.

Dash zdecydowanie najlepiej wypada na tle pozostałych kryptowalut. Jego tygodniowy wzrost przekracza 22%, a aktualny wolumen jest porównywalny do kwietniowego, kiedy kryptowaluty zbliżały się do swoich szczytów. Najbliższe znaczące poziomy to wsparcie na 115 USD i oporowe 145 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.