Czego oczekiwać przed danymi z rynku pracy USA?

Podczas gdy banki centralne chciałyby sprawiać wrażenie, że mają jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o kolejne podwyżki stóp, rynki przyjmują przeciwny pogląd, przypuszczając, słusznie lub nie, że jesteśmy blisko szczytu, jeśli chodzi o stopy, a nawet jeśli jeszcze nie skończyli, to są blisko, a rentowność obligacji gwałtownie spada we wszystkich krajach.

Z pewnością istnieje wiele założeń w tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni, ale wyceny rynkowe w tym tygodniu opowiadają inną historię niż to, co usłyszeliśmy od wszystkich trzech banków centralnych w ciągu ostatnich kilku dni. Podczas gdy banki centralne zasadniczo twierdzą, że muszą jeszcze podnieść stopy, rynki mówią, że nie wierzymy wam, a nawet jeśli podniesiecie stopy, to do końca roku będziecie musieli ponownie je obniżyć.

Ponieważ konsensus nadal zmierza w kierunku zmniejszenia oczekiwań co do podwyżki stóp w USA, a podwyżka stóp o 25 pb przez Fed w tym tygodniu będzie prawdopodobnie przedostatnią podwyżką przez amerykański bank centralny, rynek pracy w USA nadal pozostaje silny, nawet jeśli inne dane gospodarcze ulegają złagodzeniu.

W tym tygodniu raport ADP o zatrudnieniu w styczniu wypadł nieco słabiej, jednak nawet w tym przypadku gospodarka nadal zwiększa liczbę miejsc pracy o 106 tys. Cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych również okazały się niższe (183 tys.) i osiągnęły poziom niewidziany od 9 miesięcy.

Odporność rynku pracy wydaje się sugerować, że rynki nie doceniają tego, jak wiele miejsca może mieć Rezerwa Federalna, jeśli chodzi o dalsze podwyżki stóp.

W grudniu przybyło 223 tys. nowych miejsc pracy, stopa bezrobocia spadła do 3,5 proc. z 3,6 proc., a średnie zarobki godzinowe okazały się niższe od oczekiwań i wzrosły o 4,6 proc.

W raporcie ADP wzrost płac jest mierzony w inny sposób i jest znacznie wyższy, przekraczając 7%.

W dalszym ciągu można odnieść wrażenie, że rynek jest wyjątkowo zadufany w sobie, jeśli chodzi o tempo zmian stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, jednak podczas gdy stopa bezrobocia pozostaje na wieloletnim niskim poziomie, amerykański bank centralny ma niewielką motywację do obniżania stóp, gdy inflacja nadal pozostaje prawie 3 razy wyższa niż docelowe 2%.

Oczekuje się, że styczniowe payrollsy wyniosą 189 tys. osób, a stopa bezrobocia wzrośnie do 3,6%. Oczekuje się, że wskaźnik partycypacji pozostanie na stałym poziomie 62,3%, czyli nieco poniżej szczytowego poziomu 62,4%, który obserwowaliśmy w 2022 r., natomiast średnie zarobki godzinowe spadną jeszcze bardziej do 4,3%. Silne dane o zatrudnieniu mogą przyczynić się do ponownej oceny rynku, perspektywy obniżki stóp procentowych przed końcem roku i spowodować odbicie dolara amerykańskiego, który jest na dobrej drodze do czwartego z kolei tygodniowego spadku.

Zanim poznamy dane dotyczące zatrudnienia w USA, nieco lepsze perspektywy gospodarcze w Europie i Wielkiej Brytanii prawdopodobnie znajdą odzwierciedlenie w najnowszych danych dotyczących wskaźnika PMI w sektorze usług w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, które powinny wykazać poprawę w związku z niedawnym spadkiem cen energii, który zmniejszył presję na portfele konsumentów.



