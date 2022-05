Czas na odbicie po fali przeceny? Udana końcówka tygodnia na światowych giełdach

N ajważniejsza kwestia dla graczy giełdowych, jest taka czy pojawiła się okazja do zakupów po niskich cenach, czy niedźwiedzie zastawiły pułapkę na byki.

Piątkowa sesja na giełdach w Europie i USA ponownie pokazała, że pojawiła się spora szansa na odbicie po fali przeceny. Główne indeksy Starego Kontynentu od samego otwarcia przez cały dzień wspinały się na północ, by ostatecznie zakończyć handel zyskami wynoszącymi ponad 2%. Dobra wiadomość z obozu kupujących popłynęła z największych parkietów Starego Kontynentu już dzień wcześniej, gdy indeksy we Frankfurcie i Londynie zyskały ponad 1%, otwierając szansę na korekcyjne odbicie. Piątek utwierdził optymistów w przekonaniu, że możliwe jest wygenerowania wiekszego odbicia. W podobnie dobrych nastrojach przed nowym tygodniem przebiegał handel za oceanem. Przez cały dzień benchmarki utrzymywały się dużo powyżej poprzedniego zamknięcia. Dow Jones wzrósł o 466 punktów. S&P500 finiszował nieznacznie powyżej psychologicznej bariery 4000 pkt., kończąc zyskiem 2,39%, jednocześnie broniąc się przed wejściem w obszar bessy. Spółki technologiczne, które są pod najsilniejszą presją, zyskały 3,82%. Równie świetnie spisały się małe spółki z indeksu Russell 2000. Indeks wzrósł o 3,06%.

Nawet będące w głębokiej defensywie kryptowaluty odrabiały straty. Bitcoin po spadku do 25 500 USD, dziś rano powrócił powyżej 30 000 USD.

Rentowności amerykańskich obligacji lekko cofnęły się, ale wciąż utrzymują się na wysokich poziomach. Notowania ustabilizowały się po silnej zmienności wywołanej danymi o inflacji i wciąż utrzymują się na wysokich poziomach. Zapowiedź zacieśniania polityki Fed pchnęła je w górę. Popyt na papiery dłużne rządu USA jest wciąż wysoki, a inwestorzy w perspektywie przyspieszonej ścieżki podwyżek stóp procentowych zwiększają ekspozycję na bezpieczne aktywa. Rentowność 30-letnich papierów wynosiła dziś rano 3,072%. Najpopularniejsze dziesięciolatki dają stopę zwrotu 2,912%. Dwuletnie papiery, które są obserwowane w relacji do T-Note, osiągnęły rentowność 2,574%.

Rynki w południowo-wschodniej Azji są zamknięte z powodu świąt. Giełdy w Azji po solidnych piątkowych wzrostach, są dziś w lekko optymistycznych nastrojach. Te giełdy, które dziś zyskują, podążają w ślad za Wall Street, które wyhamowały spadki. Tracą w Chinach w obawie o słabe odczyty z chińskiej gospodarki. Wśród inwestorów panują obawy, że podwyżki stóp procentowych w USA w celu walki z inflacją mogą zahamować wzrost gospodarczy. Niemniej handel wciąż pozostaje niestabilny, a inwestorzy próbują wycenić wpływ blokad w Chinach, skalę spowolnienia wzrostu gospodarczego, przerwy w łańcuchu dostaw i wciąż rosnącą inflację. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,46%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 0,30%, a południowokoreański KOSPI porusza się płasko w okolicach piątkowego zamknięcia. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (oscyluje wokół 0%), Szanghaj (-0,33%), Singapur (0,82%), Tajwan (0,57%). Indeks Azja Dow rośnie o 0,09%.

Kończąca tydzień sesja na GPW pokazała, że byki mogły znaleźć dno spadków i rozpocząć korekcyjne odbicie i w przeciwieństwie do poprzednich sesji pojawiła się okazja dla tych niecierpliwych, którzy polują na łapanie dołków. Wszystkie indeksy silnie zyskały, a to może oznaczać, że pojawiło się światełko w tunelu, że dzisiejsza sesja może być drugą zieloną od bardzo dawna. Właściwie pierwszy sygnał, że coś wisi w powietrzu pojawił się w ubiegły czwartek. W czwartek WIG20 obronił poziom w okolicach 1650 pkt. i powoli piął się w górę. Ostatnia sesja tygodnia nie dość, że zatrzymała spadki kiedy zarówno WIG, WIG20, jak i WIG20fut zaliczyły 52-tygodniowe minima, to skala wzrostów była imponująca, a sam przebieg sesji pokazał determinację kupujących. Jeśli miałaby powstać korekta ostatniej fali spadkowej, to celem dla byków będzie poziom 1800 pkt. Szansa na wymazanie części ostatniej potężnej fali spadkowej nabiera coraz bardziej realnych kształtów. WIG20 otworzył się luką wzrostową, a samo otwarcie okazało się najniższą watością dnia. Przez cały dzień indeksy pięły się pod górkę i ani przez chwilę obóz sprzedających nie mógł się przeciwstawić naporowi popytu. Do tego lepsze nastroje na globalnych rynkach dały impuls do wzrostów. Skala wzrostów była wręcz imponująca. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 wzrósł o 5,03%, meldując się na poziomie 1775 pkt. WIG oraz WIG20 zakończyły dzień w okolicach maksimów dziennego zakresu wahań, co oznacza zysk odpowiednio o 3,90% i 4,38%. To co może niepokoić inwestorów, to dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP. Niemniej widać, że parkiety są gotowe wymazać chociaż część ostatniej wyprzedaży.



Ubiegły tydzień był dla złotego wyjątkowo spokojny.

Przed pierwszą sesją handlową PLN utrzymuje się nieco powyżej zamknięcia z piątku.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,50.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,68.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,49.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,48.

PLNJPY – para powróciła ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 28,63.



