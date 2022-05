Czas na odbicie po fali przeceny? Rosną giełdy w Azji i amerykańskie futures

W czorajsze dane o inflacji producenckiej, podobnie jak dzień wcześniej o CPI, pokazały, że w inflacja zaczyna lekko spowalniać, ale i tak pozostaje na najwyższym poziomie od czterech dekad i zapewne pozostanie z nami przez dłuższy czas zanim zacznie spadać. Przy gorącym rynku pracy, to walka z rosnącą inflacją stała się dla Fedu głównym zadaniem, o czym wspominał prezes Powell i inni urzędnicy banku centralnego.

Wczorajsza sesja na giełdach w Europie i USA ponownie pokazała wzrost awersji do ryzykownych aktywów. Główne indeksy Starego Kontynentu od bardzo niskiego otwarcia przez większość czasu traciły średnio 2%. Dopiero w samej końcówce zaczęły odrabiać straty i to jedyna dobra wiadomość płynąca z największych parkietów Starego Kontynentu. Przed ostatnią sesją tygodnia kontrakty na indeksy we Frankfurcie i Londynie zyskują ponad 1%, zatem jest szansa na korekcyjne odbicie. Zupełnie inaczej przebiegał handel za oceanem. Przez cały dzień benchmarki oscylowały wokół poprzedniego zamknięcia w niewielkiej zmienności. Dow Jones spadł o 100 punktów. S&P500 ponownie finiszował poniżej psychologicznej bariery 4000 pkt., kończąc stratą 0,13%. Spółki technologiczne, które są pod najsilniejszą presją, zyskały 0,06%. Najlepiej spisały się małe spółki z indeksu Russell 2000. Indeks wzrósł o 1,24%.

Będące w głębokiej defensywie kryptowaluty dziś odrabiają straty. Bitcoin, który wczoraj spadł do 25 500 USD, dziś rano powrócił powyżej 30 000 USD.

Rentowności amerykańskich obligacji lekko cofnęły się, ale dziś powracają na wyższe poziomy. Notowania ustabilizowały się po silnej zmienności wywołanej danymi o inflacji i wciąż utrzymują się na wysokich poziomach. Zapowiedź zacieśniania polityki Fed pchnęła je w górę. Popyt na papiery dłużne rządu USA jest wciąż wysoki, a inwestorzy w perspektywie przyspieszonej ścieżki podwyżek stóp procentowych zwiększają ekspozycję na bezpieczne aktywa. Rentowność 30-letnich papierów wynosiła dziś rano 3,047%. Najpopularniejsze dziesięciolatki dają stopę zwrotu 2,883%. Dwuletnie papiery, które są obserwowane w relacji do T-Note, osiągnęły rentowność 2,590%.

Giełdy w Azji solidnie dziś zyskują po tym, jak Wall Street wyhamowało wczoraj spadki. Wśród inwestorów panują obawy, że podwyżki stóp procentowych w USA w celu walki z inflacją mogą zahamować wzrost gospodarczy. Niemniej handel wciąż pozostaje niestabilny, a inwestorzy próbują wycenić wpływ blokad w Chinach, skalę spowolnienia wzrostu gospodarczego, przerwy w łańcuchu dostaw i wciąż rosnącą inflację. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 2,57%, australijski S&P/ASX 200 podrożał o 1,76%, a południowokoreański rośnie o KOSPI 1,87%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (2,06%), Szanghaj (0,55%), Singapur (1,06%), Nowa Zelandia (-0,08%), Indonezja (0,11%). Indeks Azja Dow rośnie o 1,94%.

Wczorajsza sesja na GPW ponownie pokazała, że byki są jeszcze zbyt słabe na korekcyjne odbicie, ale w przeciwieństwie do poprzednich sesji pojawiła się okazja dla niecierpliwych, którzy polują na łapanie dołków.

Wszystkie indeksy silnie straciły, jednak pojawiło się światełko w tunelu, że dzisiejsza sesja może być pierwszą zieloną od bardzo dawna. WIG20 po bardzo niskim otwarciu i dotarciu w okolice 1650 pkt., powoli piął się w górę i na chwilę dotarł powyżej okrągłego poziomu 1700 pkt. Fakt, nadzieje są dość wygórowane, bowiem zarówno WIG, WIG20 jak i WIG20fut. zaliczyły 52-tygodniowe minima i jeśli miałaby powstać korekta ostatniej fali spadkowej, to problemem dla byków będzie poziom 1800 pkt. Szansa na wymazanie części ostatniej potężnej fali spadkowej wciąż istnieje. WIG20 domknął dzienną lukę, a każda dobra informacja może przełożyć się na poczynania optymistów. To tyle jeśli chodzi o optymistyczne zapatrywanie się na polską giełdę. Wczorajsza skala przeceny może sugerować, że do powrotu popytu jeszcze daleka droga. Inwestorów niepokoi dynamicznie rosnąca inflacja, a co za tym idzie dalsze zacieśnianie polityki finansowej przez RPP. Co gorsza, działania rządu, który co chwile wlewa w rynek pusty pieniądz w ramach tzw. tarczy inflacyjnej, napędza procesy inflacyjne. Warszawskich byków nie wspiera globalny risk-off związany z obawami o globalne spowolnienie światowej gospodarki. Czerwcowy kontrakt powiązany z WIG20 spadł o 1,92%, meldując się na poziomie 1690 pkt. WIG oraz WIG20 zakończyły dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań, co oznacza stratę odpowiednio o 1,53% i 1,54%.

Kończący się tydzień był dla złotego wyjątkowo spokojny. Przed ostatnią sesją handlową PLN utrzymuje się w okolicach zamknięcia z ubiegłego piątku.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,47.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,65.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,48.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,47.

PLNJPY – para powróciła ponad wsparcie na poziomie 27,50. Aktualnie handlowana jest 28 75.



