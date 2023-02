Czar dezinflacji pryska – presja na EBC się nasila

Dane te były również wyższe, niż oczekiwano, co świadczy o tym, że presja inflacyjna pozostaje zakorzeniona w gospodarce i stanowi kolejny dowód na to, że EBC będzie musiał nadal podnosić stopy procentowe, aby opanować inflację.

Roczna inflacja w Hiszpanii wyniosła 6,1% w lutym, przewyższając zeszłomiesięczny wynik 5,9%, podał urząd statystyczny we wtorek w swoim wstępnym raporcie. Odczyt był powyżej oczekiwań rynku. W ujęciu miesięcznym wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 1%.

Największy wpływ na wzrost miał wzrost cen energii elektrycznej, a następnie wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych. Tymczasem dane dotyczące CPI z wyłączeniem żywności i energii w lutym skoczyły o 7,7% rok do roku i wzrosły o 0,7% w porównaniu do stycznia.

Francuski indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w lutym o 6,2%, wynika z opublikowanego we wtorek wstępnego raportu krajowego urzędu statystycznego INSEE. Liczba ta jest wyższa od styczniowej rocznej stopy inflacji wynoszącej 6%.

Na razie przerwa w #dezinflacja w Europie.



W zasadzie we Francji 🇫🇷 jeszcze ten proces się nie rozpoczÄ Å‚. W miarach HICP nowy szczyt...



W Hiszpanii inflacyjne odbicie 🇪🇸 pic.twitter.com/cq7IZX0buU — CMC Markets Polska (@CMCMarkets_PL) February 28, 2023

Oczekuje się, że wzrost wskaźnika inflacji nastąpi w wyniku przyspieszenia cen żywności (14,5 wobec 13,3% w styczniu) i cen usług (2,9 wobec 2,6%). W ujęciu miesięcznym zaobserwowano wzrost cen konsumpcyjnych o 0,9%, natomiast zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych skoczył o 7,2% rok do roku i o 1% miesiąc do miesiąca. W metodologii HICP inflacja we Francji osiągnęła nowy szczyt.