CPI ze strefy euro prognozowane na kolejnym rekordowym poziomie

D oniesienia z weekendu, że ograniczenia covidowe w Szanghaju i Pekinie mają zostać złagodzone, sprawiły, że rynki akcji w Azji i Europie rozpoczęły wczoraj pozytywnie tydzień, jako że zbliżamy się do końca miesiąca, który był dla rynków kolejnym rollercoasterem.

Szkody wyrządzone chińskiej gospodarce przez ograniczenia nałożone w maju zostały zilustrowane przez najnowsze dane PMI dla sektora produkcyjnego i pozaprzemysłowego, które wykazały kolejny spadek aktywności gospodarczej. W kwietniu wskaźniki spadły do 47,4 dla przemysłu i 41,9 dla usług. Dzisiejsze dane wykazały niewielką poprawę w obu przypadkach - w produkcji wyniosły 49,6, natomiast w sektorze usług 47,8, co nadal oznacza jednak spowolnienia. Mimo, że sytuacja w chińskiej gospodarce może ulec poprawie, to ciągły wzrost cen ropy naftowej może mieć negatywny wpływ na aktywność gospodarczą, po tym jak przywódcy UE uzgodnili porozumienie w sprawie zablokowania 90% importu do końca tego roku. W związku z tym rynki europejskie powinny otworzyć się nieco niżej.

Pomimo wyzwań stojących przed gospodarką brytyjską, sprzedaż detaliczna w kwietniu znacznie wzrosła. Wzrost cen domów również pozostał odporny, pomimo rosnącej presji inflacyjnej i czterech podwyżek stóp procentowych z rzędu ze strony Banku Anglii. W pierwszym kwartale 2022 r. obserwowaliśmy również stabilną sytuację w zakresie kredytów konsumenckich i hipotecznych - w marcu wartość kredytów netto wzrosła do 7 mld funtów, co stanowi sześciomiesięczny szczyt. Obraz ten może zacząć się zmieniać wraz z dzisiejszymi danymi za kwiecień, gdy cały szereg podwyżek cen i podatków uderzy w dochody konsumentów. Oczekuje się, że wartość kredytów netto zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych spadnie do 5,7 mld funtów. Po słabym początku roku ożywiły się także kredyty konsumenckie netto, które w marcu wyniosły 1,3 mld funtów i oczekuje się, że w kwietniu utrzymają się na tym samym poziomie. Z niepokojem patrzymy na II kwartał, kiedy to liczba zatwierdzeń kredytów hipotecznych może zacząć wykazywać oznaki spowolnienia, podczas gdy liczba kredytów konsumenckich może być różna - wzrosnąć, gdy borykający się z problemami konsumenci pożyczają więcej, by zapłacić za artykuły codziennego użytku lub spowolnić, gdy konsumenci zaciskają pasa i sięgają po oszczędności.

Kiedy w kwietniu wskaźnik CPI w UE wzrósł do rekordowego poziomu 7,5%, a ceny bazowe były o połowę niższe i wynosiły 3,5%, pojawiły się głosy, że inflacja w strefie euro zaczyna się wyrównywać.

Biorąc pod uwagę wczorajsze dane o wskaźniku CPI z Niemiec i Hiszpanii, pogląd ten wydaje się dość osobliwy, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę to, co dzieje się z cenami PPI, które są ponad trzykrotnie wyższe. Europejski Bank Centralny zaczyna również przygotowywać rynki na ewentualną podwyżkę stóp o 25 pb na lipcowym posiedzeniu w odpowiedzi na wzrost inflacji, jednak wątpliwe jest, by tak niewielki ruch, gdy stopy są już ujemne na poziomie -0,5%, przyniósł aż tak wiele korzyści. Inflacja zasadnicza CPI jest już znacznie wyższa w innych częściach UE. Chociaż we Francji wskaźnik jest niższy ze względu na ograniczenie przez rząd francuski cen energii, to i tak ma wzrosnąć dziś rano do 5,2%, podczas gdy w takich krajach jak Estonia wynosi już 18,8%, a na Litwie 16,8%. Biorąc pod uwagę ogromne skoki obserwowane wczoraj zarówno w Hiszpanii, jak i w Niemczech, dzisiejszy główny wskaźnik CPI za maj może przekroczyć 8%, co jeszcze bardziej utrudni EBC odzyskanie wiarygodności. Jaka jest cena podwyżki stóp o 50 pb w lipcu? Oczekuje się, że ceny bazowe wzrosną z 3,5% do 3,6%, jednak wzrost inflacji bazowej może być tylko kwestią czasu.

Oczekuje się, że po powrocie rynków amerykańskich z wakacji z okazji Dnia Pamięci najnowsze dane o zaufaniu konsumentów w USA za maj pokażą kolejny spadek z poziomu 107,30 w kwietniu do 103,80 i 15-miesięcznego minimum.

EURUSD – para wybiła linię trendu poprowadzoną po szczytach z tego roku oraz 50-dniową MA, otwierając drogę na 1,0850. Wsparcie znajduje się przy 1,0640 oraz 1,0530.

GBPUSD – funt kontynuuje wzrosty, utrzyując się powyżej 1,2600, z potencjalnym celem w okolicy 1,2830. Spadek poniżej 1,2550 może zmienić perspektywy na najbliższy czas. Poniżej 1,2550 celem może być 1,2470.

EURGBP – opór znajduje się przy 0,8530. Para pozostaje w konsolidacji w szerszym zakresie ruhu między 0,8200/0,8600. Spadek poniżej 0,8470 może skierować notowania w okolice 0,8420.

USDJPY – para wciąż utrzymuje się powyżej 50-dniowej MA, a przełamanie może otworzyć drogę w kierunku 123,00. Możliwym celem jest 128,30 po wybiciu powyżej linii trendu poprowadzonej po szczytach z tego miesiąca.

FTSE100 - otwarcie oczekiwane na niezmienionym poziomie 7,600

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 30 punktów do 14,546

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 10 punktów do 6,552



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.