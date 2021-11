CPI z Wlk. Brytanii dobije do 4%?

Z a nami kolejny dobry dzień na rynkach w Europie. DAX i CAC40 ustanowiły nowe rekordowe poziomy trzeci dzień z rzędu. Gorzej radził sobie FTSE100, który odnotował korektę. Giełdy w USA również cieszyły się przyzwoitym dniem, wspierane przez solidne dane gospodarcze i pozytywne wyniki finansowe.

Po słabszej sesji na rynkach azjatyckich, możliwe jest również słabsze otwarcie rynków w Europie dzisiaj rano, ponieważ silniejszy dolar amerykański i wyższe rentowności wpłynęły na nastroje związane z ryzykiem. Oczekujemy też na dzisiejsze odczyty dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii. Jeśli prezes Banku Anglii, Andrew Bailey, mówił poważnie, że przygląda się danym z brytyjskiego rynku pracy w poszukiwaniu wskazówek dotyczących ewentualnej podwyżki stóp, to wczorajsze dane o bezrobociu dają mu mniejsze pole manewru, jeśli nie zdecyduje się na skromną podwyżkę w przyszłym miesiącu. Zakładając oczywiście, że możemy wierzyć we wszystko, co on i RPP mówią w tej sprawie. Jeśli ceny rynkowe są jakimkolwiek wskaźnikiem, to podwyżka stóp jest powoli ponownie wyceniana - rentowność 2-letnich brytyjskich obligacji wzrosła wczoraj do 0,61%, czyli o 20 punktów bazowych od najniższych poziomów ustanowionych w następstwie decyzji o wstrzymaniu stóp na początku tego miesiąca.

Dzisiejsze dane o brytyjskim CPI za październik będą prawdopodobnie kolejnym elementem układanki, zwłaszcza jeśli Bank Anglii nie zmniejszy oczekiwań rynkowych co do grudniowej podwyżki stóp w nadchodzących tygodniach. Widzieliśmy już, jak brytyjski wskaźnik CPI skoczył z 2% w lipcu do 3,2% w sierpniu i choć we wrześniu spadł z powrotem do 3,1%, nie wygląda na to by ten trend miał się utrzymać. Ceny czynników produkcji w PPI za wrzesień wzrosły do 11,4%. Bank Anglii poinformował, że spodziewa się dojścia do poziomu 5% CPI na początku przyszłego roku, jeśli nie wcześniej, zwłaszcza biorąc pod uwagę gwałtowne wzrosty, które już obserwujemy w cenach żywności i energii, co oznacza, że prawdopodobnie możemy spodziewać się dalszej presji na wzrost cen w nadchodzących miesiącach. Chociaż bazowy wskaźnik CPI również złagodniał we wrześniu, spadając do 2,9% z 3,1%, będzie to prawdopodobnie tylko chwilowe wytchnienie, ponieważ oczekuje się, że ceny ponownie przekroczą poziom 3%, przy czym główny wskaźnik CPI w październiku może wzrosnąć do 3,9%, a ceny bazowe do 3,7%. Niewykluczone jednak, że w przypadku głównego wskaźnika zobaczymy ruch do 4%. Duży wzrost październikowych danych posłuży jedynie do przesunięcia punktu ciężkości z powrotem na Bank Anglii i możliwość ewentualnej zmiany stóp procentowych w grudniu, choć to, czy rynki zaczną wyceniać taki wynik, pozostaje kwestią otwartą po chaosie, jaki widzieliśmy na początku miesiąca. Forward guidance jest ogromną częścią tego, jak banki centralne kierują oczekiwaniami rynku co do polityki monetarnej i może być użytecznym narzędziem w kształtowaniu polityki. W tym miesiącu błędy banku centralnego sprawiły, że zadanie to stało się o wiele trudniejsze.

Po danych o brytyjskim CPI, mamy również ostateczne raporty o unijnym CPI za październik, które powinny potwierdzić wzrost z 3,4% we wrześniu do 4,1%, przy czym ceny bazowe pozostaną na niezmienionym poziomie 2,1%.

EURUSD – para wciąż spada i kieruje się na 1,1170 oraz dołki z czerwca 2020 r. By doszło do stabilizacji musimy wybić powyżej 1,1400 i skierować się na 1,1530.

GBPUSD – para walczy z poziomem 1,3480, który jest kolejną kluczową barierą na drodze do 1,3600. Wsparcie znajduje się przy ostatnich tygodniowych dołkach, w okolicy 1,3350, a przełamanie może skierować notowania w okolice 1,3160.

EURGBP – kurs notuje spadek, ze celem na kolejne wsparcie przy poziomie 0,8420. Spadek poniżej 0,8400 jest konieczny na drodze do 0,8280. 200-dniowa MA oraz poziom 0,8580 pozostają kluczowym oporem.

USDJPY – para powraca w kierunku retestu poprzednich szczytów przy 114,75, a przełamanie oporów może otworzyć drogę na 116,00. Dopóki znajdujemy się poniżej 114,80, możliwy jest powrót w okolice 114,20 oraz 113,70.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 20 punktów do 7,307

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 20 punktów do 16,227

CAC40 - otwarcie oczekiwane na niezmienionym poziomie 7,152



