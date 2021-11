CPI z USA może osiągnąć 30-letnie szczyty

W czorajsza sesja na rynkach w Europie była dość słaba, pomimo nowych rekordowych poziomów DAX i CAC40, które jednak zakończyły dzień nieznacznie niżej. Giełdy amerykańskie również spadły, przerywając sekwencję 8 kolejnych dziennych wzrostów. Nasdaq zaliczył korektę w związku z dużymi spadkami Tesli i PayPal, które spadły o ponad 10%.

Dzisiaj rano w centrum uwagi pozostają wyniki spółek, w kontekście rosnących cen i z rosnącymi obawami, że inflacja wciąż ma jeszcze trochę miejsca, jeśli chodzi o dalszą presję wzrostową, szczególnie w obliczu popołudniowych danych CPI z USA za październik. Rynki azjatyckie zanurkowały nieco po tym, jak chiński raport PPI w październiku ponownie wzrósł bardziej niż oczekiwano, tym razem do 13,5%, zatem znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 12,2%. Podczas gdy oficjalne wskaźniki CPI wydają się absorbować najgorsze wzrosty cen, wskaźniki PPI nie, co rodzi pytanie, jak długo jeszcze mogą one być absorbowane przez firmy w ich marżach lub przez konsumentów w ich portfelach.

Pomimo ciągłej odporności, którą widzieliśmy we wczorajszych danych PPI i wzrostów obserwowanych w zeszłotygodniowych danych ISM dotyczących płaconych cen, dane dotyczące CPI z ostatnich kilku miesięcy wykazują oznaki stabilizacji i być może osiągnęły szczyt. Główny wskaźnik CPI mógł osiągnąć maksimum w czerwcu, na poziomie 4,5%, jednak biorąc pod uwagę, że nie uwzględnia on żywności i energii, jest w dużej mierze bez znaczenia dla przeciętnego konsumenta i nadal jest wysoki, pomimo spadku do 4% we wrześniu. Niemniej jednak, ostatnie spadki wskazują, że podstawowy trend może ulec spowolnieniu. Szerszy wskaźnik CPI pozostał dość statyczny, na poziomie 5,4% przez ostatnie cztery miesiące, co choć zachęcające, nadal sugeruje, że ceny prawdopodobnie pozostaną dość stabilne przez jakiś czas, zwłaszcza że PPI wzrósł z 7,3% w czerwcu do 8,6% w październiku, a generalnie ma tendencję do opóźnienia. Wczorajsze dane PPI dają pewną nadzieję, że presja inflacyjna może się zmniejszyć po tym, jak w październiku pozostała na stałym poziomie 8,6%, a ceny bazowe również pozostały na niezmienionym poziomie 6,8%. Nie gwarantuje to jednak, że dzisiejsze odczyty CPI nie pójdą jeszcze bardziej w górę. Oczekuje się, że wskaźnik CPI w październiku przekroczy poziom z 2008 r., kiedy wyniósł 5,6%. Ekonomiści spodziewają się odczytu na poziomie 5,9%, co byłoby najwyższym poziomem od 1990 r., podczas gdy ceny bazowe powinny wynieść 4,3%, co również jest wieloletnim rekordem. W obliczu coraz głośniejszych głosów o potrzebie podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku, silny raport mógłby spowodować odbicie amerykańskich rentowności, które w ostatnim tygodniu dość mocno spadły, a 10-letnia stopa spadła o ponad 15 pb od zeszłotygodniowych maksimów.

Z bardziej pozytywnych informacji, mamy również najnowsze dane o cotygodniowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych z okazji Dnia Weterana w czwartek. Oczekuje się, że spadną one do 260 tys. z 269 tys., a łączna liczba wniosków o zasiłek spadnie z 2,1 mln do nieco ponad 2 mln i zbliży się do poziomu sprzed pandemii 1,7 mln, który był średnią z pierwszych trzech miesięcy 2020 r.

EURUSD – euro wybiło wczoraj powyżej 1,1600, jednak nie było w stanie przełamać oporu przy 1,1620, by skierować się dalej, w okolice 50-dniowej MA i 1,1680. Wsparcie znajduje się przy dołkach z zeszłego tygodnia w okolicy 1,1514. Poniżej 1,1500 celem może być poziom 1,1400.

GBPUSD – para wytraciła impet przy 1,3600 w dniu wczorajszym i doszło do spadku notowań. Poziom ten musi zostać przełamany, by mogło dojść do stabilizacji i kontynuacji ruchu w kierunku 1,3720. Przełamanie poniżej 1,3400 da sygnał do spadków w kierunku 1,3160.

EURGBP – kurs odbił od 0,8520, a 200-dniowa MA stanowi obecnie opór wraz z poziomem 0,8600. Przełamanie poniżej 0,8520 otworzy drogę w kierunku 0,8470.

USDJPY – para spadła poniżej 113,00, otwierając potencjalnie drogę na 112,40 oraz 111,80. Opór znajduje się przy 113,30 oraz poprzednich szczytach w okolicy 114,75.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 14 punktów do 7,260

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 35 punktów do 16,035

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 11 punktów do 7,032



