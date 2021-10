CPI z UE na najwyższym poziomie od 13 lat

W czoraj odnotowaliśmy kolejne rekordy na amerykańskich indeksach, tym razem najlepiej radziły sobie S&P500 oraz Nasdaq, na których mogliśmy zauważyć lekki spadek po publikacji raportów Amazona, jak i Apple, które nie spełniły oczekiwań rynku, co doprowadziło do gwałtownej wyprzedaży ich akcji. Rynki europejskie spędziły ostatnie kilka dni obsuwając się ze swoich szczytów i wygląda na to, że dziś rano ponownie otworzą się nieco niżej.

Dane gospodarcze z USA były wczoraj nieco mieszane, ponieważ tygodniowa liczba bezrobotnych nadal spadała, pozwalając na powrót do najniższego poziomu od marca 2020 r., wynoszącego 2,24 mln, podczas gdy PKB w III kwartale gwałtownie spadł do 2% z 6,7 % w II kwartale, gdy rosnąca liczba zachorowań na wariant Delta nadszarpnęła zaufanie konsumentów i ograniczyła aktywność gospodarczą. Dzisiaj przyjrzymy się wstępnemu PKB z UE za III kwartał oraz raportom PKB z Francji, Niemiec i Włoch. Ostatnie dane gospodarcze z Europy pokazały, że aktywność gospodarcza osiągnęła szczyt w II kwartale i chociaż widzieliśmy lekkie spowolnienie, spadki nie były zbyt dotkliwe, mimo tego że wielu konsumentów z UE wydaje się niechętnie wydawać swoje zaoszczędzone pieniądze. Patrząc na dzisiejsze francuskie dane o PKB za III kw., oczekujemy poprawy do 2,2% z 1,1% podczas ostatniego odczytu. W Niemczech obraz będzie dość podobny, PKB za III kw. również wyniesie 2,2%, po 1,6% w II kw. Włoski PKB za III kwartał zwolni z 2,7% do 2%, a PKB z UE prawdopodobnie pozostanie na niezmienionym poziomie 2,2%.

Chociaż wydaje się, że w miesiącach letnich obraz gospodarczy był dość stabilny, istnieje obawa, że rosnące ceny mogą zacząć zmniejszać siłę nabywczą i dalej spowalniać działalność gospodarczą. Jest to coś, co niepokoi EBC, o czym już wspomniała Christine Lagarde podczas wczorajszej konferencji prasowej. Niemiecki CPI za październik ponownie wzrósł do 4,6% z 4,1% we wrześniu i był najwyższy od 1992 roku, kiedy stopy bazowe wynosiły 6,75%. Prawdopodobnie przełoży się to na znacznie wyższą inflację zasadniczą na poziomie UE. Z pewnością nastąpił znaczny wzrost rozmów wśród niektórych decydentów EBC, że bank centralny musi zacząć wprowadzać zmiany w swoim programie skupu aktywów, biorąc pod uwagę gwałtowne wzrosty, które zaczęliśmy dostrzegać w głównych wskaźnikach CPI. Od czerwca wskaźnik CPI w UE wzrastał z 1,9% i dzisiaj może osiągnąć 3,7%, co byłoby najwyższym poziomem od 2008 r., ale EBC pewnie będzie dalej się upierać, że znaczna część tego wzrostu ma charakter przejściowy.

Oczekuje się, że kredyty konsumenckie w Wielkiej Brytanii nieznacznie wzrosną we wrześniu do 0,5 mld GBP z 0,4 mld GBP w sierpniu, podczas gdy kredyty hipoteczne pozostaną pomiędzy 5 a 6 mld GBP.

EURUSD – wzrósł powyżej oporu stawianego przez 1,1630 i ruszył w kierunku 50-dniowego MA oraz 1,1700, które może zadziałać jako opór. Wsparcie pozostaje na 1.1620.

GBPUSD – wsparcie znajduje się na 50-dniowym MA przy 1,3720, dopóki się trzyma możemy zobaczyć ruch przez obszar 1,3840/50 do 1,3900. Zejście poniżej 1,37 otworzy drogę do 1,3670.

EURGBP – brak kontynuacji spadków poniżej 0,8400 spowodowało umocnienie euro. Aktualnie kolejne znaczące poziomy to wsparcie z 0,8280 i oporowe 0,8470.

USDJPY – znalazł wsparcie w okolicy 113,35/40. Kluczowym oporem pozostaje szczyt z listopada 2017 r. na 114,75, kolejne ważne wsparcia znajdują się na 113,20 oraz 112,40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 20 punktów niżej, na poziomie 7229.

DAX – oczekuje się otwarcia 60 punktów niżej, na poziomie 15636.

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów niżej, na poziomie 6784



